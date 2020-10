Basket: Trento, cinque positivi al Covid-19. Tre sono nella squadra, due nello staff

Neanche il tempo di gioire per una miracolosa vittoria arrivata all’overtime contro Cremona che a Trento si addensano le nubi del coronavirus, proprio alla vigilia della trasferta di EuroCup a Trento. Cinque, infatti, sono i membri del gruppo squadra che hanno riscontrato una positività prima della partenza per la sfida al Gran Canaria nel quinto turno dela seconda competizione di area ECA.

Il comunicato della Dolomiti Energia, in particolare, si sofferma sul fatto che i giocatori positivi al Covid-19 siano tre, mentre sono due i membri dello staff. I coinvolti sono asintomatici oppure con sintomi lievi. Per tutti è scattato l’isolamento, come da protocolli.

Trento è solo l’ultima di una serie di squadre in Serie A a trovarsi con vari casi di Covid-19 da fronteggiare. In precedenza a Varese, Milano, Roma e Cantù si sono visti diversi positivi, ma la situazione più grave è quella dei brianzoli, con il GM Daniele Della Fiori che, a La Provincia di Como, ha esternato tutta la propria preoccupazione non solo per il prossimo futuro (Cantù-Trieste di sabato), ma anche per quello più generale.

Credit: Ciamillo