Basket femminile, le migliori italiane della 2a giornata di Serie A1. Bonasia MVP, bene il duo Geas Crudo-Verona

La seconda giornata, infrasettimanale, della Serie A1 2020-2021 ha regalato un validissimo numero di belle prestazioni in chiave tricolore. Tutte le sette partite hanno mostrato qualcosa di interessante, anche al di là dei punteggi in quanto tali, in considerazione dell’andamento. Andiamo a vedere l’efficacia delle giocatrici italiane.

Per pochissimo non è MVP assoluta dell’intero turno, ma Valentina Bonasia ha piazzato quella che, dati alla mano, è la sua migliore partita dell’intera carriera in qualsiasi serie. Nel match vinto da Campobasso per 76-106 contro Vigarano, per lei 30 punti con 10/14 da 2, 2/5 da 3, 4/5 in lunetta, 4 palle recuperate per una valutazione complessiva di 30. Una notte difficilmente dimenticabile, che fa seguito a una buona prestazione già a Schio e cui si aggiunge un’ottima Samantha Ostarello, che si conferma valido apporto per eventuali future chiamate in azzurro con una doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi. Vigarano, peraltro, non si è rivelata avversaria troppo semplice, anche grazie alla miglior Elisa Policari di Serie A1 di sempre: 25 di valutazione l’aveva infatti ottenuto soltanto tre volte in A2, e questa volta l’ha replicato con 18 punti e 9 rimbalzi con cui ha tenuto a galla la Dondi finché ha potuto.

Interessante prova anche del duo formato da Sara Crudo e Costanza Verona, che ha messo a segno una vittoria dal rumore importante a Lucca, un 62-84 che indica come, quest’anno, ci si possa trovare di fronte a un campionato per tanti versi divertente. Per l’ala sanremese classe ’95 16 punti e 5 rimbalzi con un 22 di valutazione che per poco non è miglior prestazione in A1, mentre per la play del ’99 in orbita azzurra 17 con 4 rimbalzi e 7 assist, ulteriore conferma di un livello ancora più alto che la palermitana è intenzionata a raggiungere. All’interno delle Mura, invece, pur nella serata in generale non positiva riesce a difendersi la capitana Laura Spreafico, con i suoi 18 punti.

Anche Venezia, nella vittoria senza grandi problemi con Costa Masnaga, comincia a far vedere qualcosa di nuovo, oltre che dall’ormai piacevolmente solita Martina Bestagno (17 punti con 9/10 dalla lunetta), anche dalla nuova arrivata Beatrice Attura, romana cresciuta a Dallas e con il doppio passaporto in mano: per lei 12 punti, 3 rimbalzi e 6 assist in quello che può essere un nuovo inizio dopo l’esperienza positiva di Vigarano. Schio, invece, pur nella vittoria contro Battipaglia oltremodo semplificata dall’assenza di Sara Bocchetti e dall’infortunio a partita in corso di Melgoza, risponde con la coppia di lunghe azzurre Jasmine Keys e Olbis Andrè: per l’una 11 punti e 7 rimbalzi, con annessa seconda miglior partita da quando è al Famila, per l’altra 7 punti e 12 rimbalzi.

A San Martino di Lupari, nella sfida tra Fila e Dinamo Sassari, in evidenza la classe 2000 Francesca Pasa, debuttante in prima squadra con 9 punti, 4 rimbalzi e 3 assist per 16 di valutazione nel giorno in cui protagonista è anche Giulia Ciavarella, a quota 13. A Empoli, l’USE Scotti Rosa riesce a vincere con un paio di liberi di Valentina Baldelli, nonostante la buona partita, in casa Broni, di Agnese Soli. Virtus Bologna-Ragusa è stata per larghi tratti una lotta tra il trio straniero delle V nere e una Passalacqua che ha mostrato Chiara Consolini e Mariella Santucci in forma, ma a deciderla è stata Valeria Battisodo con un tiro da tre nel finale.

Foto: Daniele Furlanetto / ufficio stampa Magnolia Campobasso