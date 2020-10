Basket, Eurolega 2020-2021: il Real Madrid travolge il Bayern Monaco, il Fenerbahce espugna Tel Aviv

Sono quattro i match del round 6 di Eurolega 2020-2021 che si sono tenuti oggi. Ad aprire le danze è stata la vittoria in rimonta dello Zalgiris Kaunas in casa dell’Asvel. I transalpini, dopo i primi venti minuti, guidavano la partita con nove punti di margine. Nel secondo tempo, però, i lituani, trascinati da uno strepitoso Marius Grigonis da 25 punti, hanno ribaltato la sfida piazzando un parziale di 24-42 che ha permesso loro di trionfare con il risultato finale di 74-83.

Esulta anche il CSKA Mosca che batte il Valencia 84-75. I russi hanno messo in mostra tutta la profondità del loro roster mandando ben cinque giocatori in doppia cifra. Miglior marcatore un Mike James da 17 punti, mentre l’azzurro Daniel Hackett ne ha messi 9. Incontro a basso punteggio tra Maccabi Tel Aviv e Fenerbahce, terminato col successo dei secondi per 65-75. Agli israeliani a nulla è servito uno Scottie Wilbekin da 23 punti, poiché il resto della squadra ha faticato tantissimo contro la difesa dei turchi. La sfida si è decisa, nello specifico, negli ultimi venti minuti, ove i padroni di casa hanno messo a referto appena 17 punti contro i 40 degli avversari.

Tutto facile per il Real Madrid che spazza letteralmente via il Bayern Monaco. Il sodalizio della capitale spagnola domina il match dall’inizio alla fine e trionfa con un perentorio 100-82. Sono ben cinque i giocatori del Real che superano la doppia cifra, tra essi spiccano un Jaycee Carroll che ne mette 19 in diciannove minuti e un Sergio Llull che ne segna 14 in neanche dodici minuti.

I RISULTATI DELLA SERATA DI EUROLEGA (29 0TTOBRE 2020)

Asvel-Zalgiris Kaunas 74-83

CSKA Mosca-Valencia 84-75

Maccabi Tel Aviv-Fenerbahce 65-75

Real Madrid-Bayern Monaco 100-82

