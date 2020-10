Atp Sardegna 2020, Lorenzo Musetti scala il ranking Atp e avvicina la top100! Le proiezioni di classifica

Lorenzo Musetti continua la sua scalata nella classifica ATP. L’azzurrino, classe 2002, ha ottenuto la qualificazione all’ATP di Sardegna 2020, superando nettamente in due set Andrea Pellegrino e staccando per la prima volta in carriera il biglietto per un turno di un torneo di questo genere.

Impressionante la prova di forza del toscano (6-2 6-1), bravo ad adattarsi alle condizioni non semplici (tanto vento) e a centrare l’obiettivo. Sulla sua strada ci sarà il tedesco Yannick Hanfmann, che ha ribaltato il pronostico sconfiggendo il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.3 del tabellone). Una sfida non semplice per Musetti, ricordando il precedente di quest’anno a Todi, dove il teutonico si impose in tre set (3-6 6-4 6-3) nel secondo round del Challenger in terra umbra (un torneo vinto poi proprio dal tedesco). Con questo risultato l’azzurrino è salito virtualmente al n.134 del mondo e qualora continuasse a vincere potrebbe avvicinare la fatidica top-100, che gli darebbe delle rassicurazioni importanti in vista del 2021, per entrare nel main draw degli Slam.

In caso di qualificazione alle semifinali del torneo sardo, infatti, Lorenzo conquisterebbe 507 punti, portandosi al 123° posto. Nel penultimo atto si ritroverebbe il vincente della sfida tra il serbo Laslo Djere e il ceco Jiri Vesely, giustiziere di Lorenzo Sonego ieri, e dovesse imporsi salirebbe a quota 567 punti (n.113 del mondo virtuale). Nel caso di trionfo finale, la quota raggiunta sarebbero 667 punti e quindi la posizione n.105 ATP (virtuale).

Foto: LaPresse