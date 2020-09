Volley A1 femminile, seconda giornata. E’ subito big match: Busto Arsizio ci riprova con Conegliano

Finora è stata una super sfida a senso unico ma la Unet E-Work Busto Arsizio prova a cambiare il vento e, dopo aver perso la finale di Coppa Italia nella scorsa stagione prima del lockdown e la finale di Supercoppa non più tardi di due settimane fa, ci riprova a dare fastidio alla corazzata Imoco Conegliano nella sfida più attesa della seconda giornata di campionato. Un big match che arriva molto presto in questa stagione e potrebbe anche essere meno squilibrato di altre occasioni, visto che al debutto in campionato le venete qualcosa hanno concesso e non potranno certo permettersi troppe distrazioni contro la squadra lombarda reduce dalla sconfitta di Monza.

L’unico “scontro al vertice” tra squadre uscite vittoriose dalla prima giornata si gioca a Cuneo tra la Bosca San Bernardo che ha espugnato un po’ a sorpresa con una bella prestazione il campo di Firenze, e la Saugella Monza scintillante nel derby con Busto Arsizio. Partita da seguire con grande attenzione anche a Novara dove la Igor Gorgonzola, dopo il turno di riposo, fa il suo debutto assoluto in campionato ospitando una Zanetti Bergamo che è piaciuta nella sfida con Scandicci, persa al tie break una settimana fa.

La Savino del Bene Scandicci, dopo il debutto stentato in terra bergamasca e aver fatto fuori le campionesse serbe nei preliminari di Champions League, ospita una Bartoccini Perugia che ha incontrato non poche difficoltà al debutto perdendo nettamente in casa contro Chieri, mentre, nell’anticipo Tv di sabato 26 settembre, la VBC E’Più Casalmaggiore, che domenica scorsa ha messo paura a Conegliano, affronta tra le mura amiche la Delta Despar Trentino che ha bagnato il debutto assoluto in A1 con la vittoria casamlinga contro Brescia, mettendo già tre punti in cascina nella corsa alla salvezza.

I punti pesano già come macigni nella sfida di Brescia tra due squadre uscite con le ossa rotte dal primo turno di campionato: la Banca Valsabbina Millenium Brescia e Il Bisonte Firenze, formazioni che sono a caccia di un pronto riscatto. La Reale Mutua Fenera Chieri osserva il turno di riposo.

Foto: LM/Lisa Guglielmi