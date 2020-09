Superbike, GP Catalogna 2020: Jonathan Rea pronto a chiudere i conti, Scott Redding si aggrappa alla speranza

Jonathan Rea è pronto a chiudere i conti ufficialmente a livello di classifica generale per quel che riguarda il Mondiale Superbike 2020. Il nord-irlandese, infatti, è ormai ad un passo dal suo sesto titolo consecutivo nella categoria dedicata alle moto derivate di serie e l’ha ribadito anche nella giornata di ieri, centrando la superpole e la vittoria in gara-1 nel primo Gran Premio di Catalogna della storia sul tracciato del Montmelò.

Il portacolori della Kawasaki ha, volta dopo volta, annichilito la resistenza dei suoi rivali e ora la graduatoria è perfetta. 268 punti per Jonathan Rea e 227 per Scott Redding. 41 punti di margine a tre manche e due superpole race dal termine della stagione. Un bottino davvero notevole che, salvo clamorosi e impreventivabili harakiri, gli consentirà di iscrivere il suo nome per il sesto anno consecutivo nell’albo d’oro della Superbike.

Matematicamente non sarà semplice vincere il titolo già a Barcellona (occorrerebbe anche uno “zero” di Scott Redding) ma confermare (o addirittura rimpolpare) il margine attuale, lo farebbe arrivare all’ultima tappa di Magny-Cours in totale scioltezza. Oggi Jonathan Rea avrà due grandi occasioni per chiudere i conti. La superpole race delle ore 11.00 e gara-2 delle ore 15.00 (e non alle canoniche ore 14.00). I rivali saranno i soli noti, con Scott Redding e Chaz Davies a tenere alto il nome della Ducati, senza dimenticare una Yamaha che si trova davvero bene sulle curve catalane. Tutto, ad ogni modo, è secondario rispetto a quel che farà il nord-irlandese che, come ha fatto vedere nei due giorni precedenti, sembra davvero molto a suo agio al Montmelò e ormai vede il titolo all’orizzonte.

Foto: Valerio Origo