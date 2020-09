Roland Garros 2020, le favorite. Simona Halep sembra quasi senza rivali

Tutte contro Simona Halep. Sarà un Roland Garros 2020 al femminile che vede ai nastri di partenza una favorita in assoluto e poi qualche giocatrice che potrebbe sovvertire il pronostico. La rumena non sembra in questo momento avere rivali ed è nettamente la più forte tra le tenniste presenti a Parigi sulla terra rossa. Halep ha vinto a Praga prima dello US Open e poi ha concesso il bis agli Internazionali d’Italia.

La sensazione è quella che la principale rivale di Halep possa essere se stessa, perchè a volte la rumena ha dei momenti di confusione e di smarrimento dove rischia di perdersi. Il cammino per la numero due del mondo potrebbe complicarsi dagli ottavi di finale con l’incrocio con la ceca Marketa Vondrousova, semifinalista a Roma e possibile outsider.

Guardando il tabellone la parte alta è sicuramente la più ricca per il lotto di favorite. Infatti sono presenti anche l’ucraina Elina Svitolina e l’olandese Kiki Bertens, giocatrici che sanno esprimersi molto bene sulla terra rossa. Attenzione anche a Victoria Azarenka e poi ovviamente anche a Serena Williams, che va sempre a caccia di quel 24° titolo Slam della carriera.

Nella parte bassa il nome di spicco è Karolina Pliskova. La ceca è senza dubbio la vera rivale di Simona Halep in ottica vittoria finale, ma c’è la grande incognita dell’infortunio subito durante la finale degli Internazionali d’Italia. Servirà capire se Pliskova avrà recuperato al meglio per Parigi.

Sempre in questa zona di tabellone fari puntati anche su Garbine Muguruza, che ben si è comportata al Foro Italico, mentre appare un gradino sotto l’americana Sofia Kenin.

Foto: LaPresse