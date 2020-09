MotoGP, Andrea Dovizioso: “Non riesco a guidare in maniera istintiva. La scritta ‘Unemployed’? Ho perso una scommessa”

Andrea Dovizioso sta lottando come un leone ferito. Pur trovandosi in palese difficoltà, il trentaquattrenne forlivese sta cercando in tutti i modi di contenere i danni, allo scopo di difendere l’inaspettata leadership nella classifica iridata. L’alfiere della Ducati si è trovato impegolato nella lotteria del Q1, riuscendo a superarlo proprio in extremis. Tuttavia, in vista della gara di domani, ha strappato solamente il decimo tempo in qualifica. Questo significa che dovrà partire dalla quarta fila. Quali sono le sensazioni di Andrea al termine della giornata odierna? Ecco quanto dichiarato dal diretto interessato ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Innanzitutto si è parlato del cambiamento di nickname sulla tuta. Oggi è comparsa la scritta “Unemployed”, cioè “disoccupato” al posto della consueta “Undaunted”, ovvero “impavido”. Qual è la ragione della novità? “Ho perso una scommessa fatta con dei miei amici prima del GP di San Marino. Avrei dovuto cambiare la scritta se dopo la prima gara di Misano mi fossi ritrovato in testa al Mondiale. Non ho fatto nulla per meritarmelo, ma Quartararo è caduto e così ho dovuto tenere fede al proposito”.

Loading...

Loading...

Riguardo le qualifiche odierne, Andrea ha sottolineato che il problema è sempre lo stesso, ovvero lo scarso feeling con le gomme: “Purtroppo fatico ad andare forte con le nuove gomme, perché non riesco a guidare in maniera istintiva. Negli ultimi tre anni ho usato uno stile che era molto efficace, ma ora non funziona più. Bisogna guidare in maniera completamente diversa rispetto al passato, perché il grip al posteriore è totalmente cambiato, ora ce n’è molto di più. Quindi la moto era settata in maniera tale da utilizzare maggiormente l’avantreno, mentre adesso bisogna fare in modo di sfruttare soprattutto il retrotreno”.

Infine due parole riguardo al futuro. In questi giorni si è parlato di un possibile impiego come tester nel 2021, è vero? “Diciamo che ho varie opzioni di fronte a me ed effettivamente alcune riguardano un ruolo da collaudatore. Però ho varie possibilità e non è ancora il momento di parlare del mio futuro”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse