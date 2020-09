Moto2, Marco Bezzecchi: “Ho pagato un po’ per la caduta nel warm-up, ci riproverò nella prossimo GP”

Una gara decisamente particolare quella della Moto2 con l’arrivo della pioggia che ha portato la Race Direction a sospendere la gara con la bandiera rossa. La conseguenza è stata una prova divisa in due parti, con il primo tentativo di ripresa andato a vuoto per via di un meteo decisamente “capriccioso”. Alla fine della fiera Enea Bastianini trionfa davanti a Marco Bezzecchi e a Sam Lowes, mentre il leader del campionato Luca Marini conclude quarto.

Nell’intervista post gara, Marco ha confessato di aver risentito della caduta nel corso del warm-up che gli ha tolto un po’ di fiducia, ma comunque è soddisfatto dal riscontro ottenuto: “Quando sono partito ero nei guai perché nel warm-up ho perso un po’ di fiducia. Nei primi giri ho fatto fatica, poi sono riuscito a crescere con il mio feeling, ma non è stato sufficiente. Grande lavoro del team e ci riproverò nella prossima gara“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse