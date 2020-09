LIVE Tour de France, ultima tappa in DIRETTA: arrivo a Parigi sui Campi Elisi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’ultima tappa del Tour de France 2020: la Mantes-la-Jolie-Paris Champs-Élysées. Oggi Tadej Pogacar verrà incoronato vincitore della Grande Boucle. Nella storia di questa manifestazione, l’unico vincitore più giovane dello sloveno è stato il transalpino Henri Cornet, trionfatore dell’edizione del 1904 in seguito alla squalifica di Maurice Garin.

Ovviamente la passerella finale strizzerà l’occhio alle ruote veloci. Il grande favorito è Caleb Ewan, il quale si è imposto sui Campi Elisi già l’anno scorso. I suoi rivali più credibili sono Wout Van Aert, Sam Bennett e Peter Sagan. In casa Italia diverse sono le punte, da un Elia Viviani in circa di riscatto a un Sonny Colbrelli che finalmente dovrebbe avere un po’ di libertà, passando per Matteo Trentin e Niccolò Bonifazio.

La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle 15.30, mi raccomando, non mancate!

