LIVE Sinner-Paire, Masters1000 Roma in DIRETTA: comincia il cammino dell’azzurro al Foro

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Benoit Paire, incontro valevole per il primo turno del torneo maschile singolare dell’Atp 1000 di Roma 2020. Secondo confronto tra i due giocatori che tornano a sfidarsi dopo il match di inizio anno ad Auckland: in Nuova Zelanda la spuntò il francese per 6-4 2-6 6-4. Chi vince il contestato esordio, il transalpino voleva giocare di martedì dopo la quarantena negli States, incrocerà Stefanos Tsitsipas che usufruisce di un bye al primo turno.

Jannik Sinner è reduce dall’uscita al secondo turno al torneo di Kitzbuehel, dove ha riassaggiato la terra battuta: dopo la vittoria al primo turno contro Philipp Kohlschreiber, il futuro semifinalista Laslo Djere l’ha estromesso dal torneo. Come in Austria, anche nella Città Eterna ha ottenuto una wild card per il main draw: l’obiettivo sarà eguagliare il secondo turno dello scorso anno quando perse proprio da Stefanos Tsitsipas, possibile avversario al prossimo match, dopo l’esordio vincente contro l’americano Steve Johnson.

Quando Benoit Paire scende in campo, le polemiche non mancano: il francese, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, è stato costretto a fare la quarantena negli Usa. Tornato in Europa, aveva chiesto di giocare martedì ma non è stato accontentato. Il transalpino ha disputato il torneo di Cincinnati dopo il lockdown ritirandosi al primo turno contro Borna Coric per problemi di salute. A Roma, il #24 Atp proverà a migliorare il primo turno dello scorso anno perso contro Radu Albot.

La sfida tra Jannik Sinner e Benoit Paire, è in programma come ultimo match e non prima delle 19.00 sullo Stadio Pietrangeli in quel di Roma. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

