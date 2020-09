LIVE Musetti-Wawrinka, Internazionali d’Italia in DIRETTA: l’emergente azzurro sogna il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Internazionali d’Italia Roma 2020: Musetti con Wawrinka, per Cecchinato c’è Edmund. Sandgren avrà Caruso, Cocciaretto sfida Begu–Internazionali d’Italia Roma 2020: Lorenzo Musetti si qualifica per il tabellone principale, battuto Giulio Zeppieri in tre lottati set

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Stan Wawrinka, incontro valevole per il primo turno del torneo maschile singolare dell’Atp 1000 di Roma 2020. Primo confronto tra due maghi della racchetta ma con un palmares ben differente: il classe 2002 proverà a prendersi la scena del Campo Centrale contro il tre volte vincitore Slam che l’anno scorso è uscito al primo turno contro il belga David Goffin.

Il giovane italiano è giunto nel main draw grazie alle tre vittorie nel tabellone di qualificazione: il nativo di Carrara ha avuto la meglio su Zapata Miralles, Leonardo Mayer e Giulio Zeppieri nel derby azzurro decisivo. Ha perso sin qui soltanto due set e contro “Stan The Man” partirà sfavorito ma vorrà comunque brillare e provare a sognare per il secondo turno contro uno tra Kei Nishikori e Albert Ramos-Vinolas. Dopo il primo tabellone in un torneo Atp a Dubai prima del lockdown, il forte talento azzurro torna in un main draw di portata maggiore.

Stan Wawrinka ritorna in campo dopo aver saltato gli US Open ma continuando a giocare: dopo aver vinto il Praga Open perdendo ben quattro set, il mago svizzero ha preso parte al Challenger ceco uscendo ai quarti di finale per un problema fisico. Il miglior piazzamento nella Città Eterna è del 2008 quando arrivò in finale perdendo contro Novak Djokovic mentre è rientrato tra gli ultimi quattro del torneo soltanto nel 2015, anno della vittoria del Roland Garros.

La sfida tra Lorenzo Musetti e Stan Wawrinka, è in programma come ultimo match e non prima delle 19.00 sul Campo Centrale in quel di Roma. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Alfredo Falcone/ LaPresse