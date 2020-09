LIVE MotoGP, GP San Marino in DIRETTA: obiettivo podio per Valentino Rossi. La griglia di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

VALENTINO ROSSI METTE IL PODIO NEL MIRINO. E SE NON SI STACCASSE NEI PRIMI GIRI…

VIDEO VALENTINO ROSSI: IL NUOVO CASCO CON IL DISEGNO DEL VIAGRA. FA RIDERE TUTTI…

MAVERICK VINALES: “PER DOMANI HO UN BUON PASSO, LA POLE MI RIEMPIE DI GIOIA”

14.58 La classifica della Q2.

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’31.411

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.0 1’31.723 0.312 / 0.312

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’31.791 0.380 / 0.068

4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 287.2 1’31.877 0.466 / 0.086

5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 297.5 1’32.052 0.641 / 0.175

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1’32.054 0.643 / 0.002

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’32.090 0.679 / 0.036

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’32.102 0.691 / 0.012

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 297.5 1’32.184 0.773 / 0.082

10 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 296.7 1’32.218 0.807 / 0.034

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.8 1’32.266 0.855 / 0.048

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.8 1’32.323 0.912 / 0.057

14.58 Nono Andrea Dovizioso: l’obiettivo massimo per la Ducati sembra la top5, ma non sarà facile. In gara farà fatica Bagnaia dopo l’infortunio, ma la seconda fila odierna è ottima!

14.57 Franco Morbidelli parte secondo e ha dimostrato di avere un passo importante. Non deve avere timori reverenziali: può giocarsela con Vinales e Quartararo. Deve solo crederci.

14.56 Valentino Rossi quest’anno era partito dalla seconda fila solo nel GP di Andalucia, chiudendo sul podio. Sarà proprio questo l’obiettivo di domani, ma c’è da scommetterci che il Dottore proverà a dare fastidio anche a Vinales e Quartararo. Di sicuro sembra che per la vittoria sia un discorso riservato alle Yamaha.

14.53 Vinales ha realizzato il classico giro perfetto. Si tratta della seconda pole stagionale per lo spagnolo.

14.52 1’31″411 per Vinales, record della pista. Morbidelli a 0.312, Quartararo a 0.380, Rossi a 0.466. Quattro Yamaha davanti. 5° Miller a 6 decimi, poi Bagnaia, Rins, Mir, Dovizioso, Zarco, Pol Espargarò e Oliveira.

14.51 POLE DI VINALES davanti a Franco Morbidelli e Fabio Quartararo! 4° Valentino Rossi, che comunque ha disputato la miglior qualifica della stagione!

14.50 VINALES DAVANTI A MORBIDELLI! Non si migliora Quartararo. Neanche Valentino Rossi.

14.49 Valentino Rossi si rialza, si giocherà tutto all’ultimo giro.

14.48 Risale Dovizioso ed è sesto.

14.47 Valentino Rossi non si sta migliorando nel primo tentativo con queste gomme.

14.46 Altro cambio gomme per Vinales.

14.45 POLE PROVVISORIA DI VINALES! 1’31″787! Beffa Quartararo di 4 millesimi! Ora Rossi è terzo a 0.090. Le tre Yamaha sono in un fazzoletto.

14.45 Rientra Valentino Rossi per gli ultimi tentativi.

14.43 Vinales si migliora, ma resta a 0.303 da Quartararo. Attenzione a Valentino Rossi, se migliora il terzo settore….

14.42 1’31″791 per Quartararo, Rossi a 0.086, Morbidelli a 0.234, 4° un Bagnaia sorprendente (+0.263), al rientro dall’infortunio. 5° Vinales a 0.339, poi Miller, Mir, Dovizioso, Zarco, Rins.

14.40 ROSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! E’ secondo a 0.086 da Quartararo! Si sta giocando la pole! Fantastico Morbidelli, è terzo! Poi Bagnaia, grande Italia! Manca solo Dovizioso, che è ottavo!

14.39 Vinales in testa in 1’32″130, poi Bagnaia, Miller, Morbidelli e Rossi. Quartararo ha trovato le bandiere gialle dopo la caduta di Espargarò.

14.38 Caduto Pol Espargarò, non è una novità per lo spagnolo.

14.37 Si lancia ora Valentino Rossi.

14.37 Quasi tutti in pista con gomma media all’anteriore e soft al posteriore. Hard all’anteriore per Bagnaia, Quartararo e Morbidelli.

14.36 Dentro anche Valentino Rossi.

14.35 I primi ad entrare in pista sono Pol Espargarò e Dovizioso.

14.35 INIZIATA LA Q2! 15 minuti di fuoco per definire la griglia di partenza a Misano.

14.33 Valentino Rossi non parte dalla prima fila dal GP di Gran Bretagna 2019. Quest’anno ha ottenuto un quarto posto in griglia come miglior risultato nel GP di Andalucia.

14.32 Quartararo va a caccia della terza pole-position stagionale.

14.31 Fabio Quartararo sarà il grande favorito di questa Q2, seguito a ruota da Vinales e Morbidelli. Valentino Rossi, con un giro perfetto, può ambire alla prima fila. Attenzione anche alla mina vagante Pol Espargarò ed alle Suzuki.

14.30 Ora la Q2. 15 minuti per delineare la griglia di partenza.

14.26 Pol Espargarò (1’32″064) ha preceduto Oliveira di 0.148. Partiranno dalla 13ma posizione in poi i seguenti piloti: Aleix Espargarò, Petrucci, Binder, Rabat, Lecuona, Bradl, Smith ed Alex Marquez, ultimo con la Honda.

14.25 Fuori Petrucci. Si qualificano Pol Espargarò e Oliveira con le Ktm.

14.24 Oliveira si prende la seconda posizione. Petrucci si migliora al primo intermedio.

14.23 1’32″064 per Pol Espargarò, è un tempone che anche nel Q2 potrebbe portarlo molto in alto.

14.23 Petrucci si rialza per far rifiatare le gomme. Gli resta un ultimo tentativo.

14.22 Si sta migliorando Pol Espargarò, purtroppo non Petrucci.

14.19 Petrucci rientra con gomma soft nuova al posteriore. Deve recuperare 123 millesimi ad Aleix Espargarò per qualificarsi.

14.18 Al momento Pol Espargarò precede il fratello Aleix, Petrucci, Oliveira, Binder, Nakagami, Rabat, Lecuona, Bradl, Smith ed Alex Marquez.

14.17 Oliveira e Binder sono quarto e quinto. Qui a Misano la Ktm non sta brillando.

14.15 Pol Espargarò (Ktm), con media al posteriore, è al comando con 0.136 sul fratello Aleix (Aprilia). 3° Petrucci con la Ducati a 0.259.

14.14 Subito davanti i fratelli Espargarò. Aleix in 1’32″295 precede Pol di 0.213.

14.12 Bradl, Pol Espargarò, Aleix Espargarò, Nakagami, Lecuona, Petrucci, Oliveira, Binder, Smith, Alex Marquez, Rabat: sono i piloti in pista nella Q1.

14.11 La Q1 durerà 15 minuti. Solo i primi due piloti accederanno alla Q2. Tutti gli altri scatteranno dalla 13ma posizione in poi sulla griglia di partenza.

14.10 INIZIATE LE QUALIFICHE!

14.06 Fabio Quartararo superiore a tutti sul passo gara. Non distanti Morbidelli e Vinales. Valentino Rossi ha ben figurato con gomme soft usate, poi nel finale ha trovato il feeling anche con le hard. Il Dottore può coltivare l’obiettivo podio, ma dovrà fare bene in qualifica.

14.03 Quartararo ha concluso la FP4 in testa davanti a Vinales, Bagnaia, Pol Espargarò, Rins, Morbidelli, Mir, Rossi, Dovizioso e Oliveira. 16° Petrucci.

14.00 Fabio Quartararo si migliora sino in fondo e chiude in 1’32″404. Ultima tornata in 1’33″016 per Valentino Rossi, ottavo.

13.59 Scivolata per Zarco alla curva 6.

13.58 1’33″058 per Dovizioso con soft al posteriore. Segnali di vita per il forlivese, è ottavo.

13.58 Valentino Rossi migliora con le gomme hard e gira in 1’33″0. E’ decimo.

13.57 Vinales sale in seconda piazza a soli 70 millesimi da Quartararo. Sono i più forti, ma in gara dovranno dimostrarlo…

13.56 Quartararo stampa un 1’32″6, ma sta utilizzando gomme nuove.

13.55 Valentino Rossi non sembra a suo agio con le hard. Ancora un ottimo 1’33″0 per Morbidelli con gomme ormai logore.

13.54 Impressionante Quartararo! Si migliora e vola in 1’32″461! Resta il favorito n.1 per la vittoria.

13.52 Doppia hard per Valentino Rossi. Quartararo, con media al posteriore, vola in testa in 1’32″611.

13.51 Rins sale in seconda piazza a 0.063 da Bagnaia.

13.50 Valentino Rossi torna in pista con gomma hard all’anteriore.

13.50 10 minuti al termine della FP4.

13.49 Un martello Vinales, ancora 1’33″0. Ma anche Rins sta rispondendo con la Suzuki, girando sui tempi del connazionale.

13.48 A proposito di passo gara…Altro 1’33″0 per Vinales…La Yamaha si sta esaltando a Misano.

13.47 Valentino Rossi è 13° a 7 decimi da Bagnaia, ma sappiamo come la FP4 conti poco o nulla in termini assoluti. E’ fondamentale provare il passo per la gara.

13.46 La Suzuki, come di consueto, sembra crescere alla distanza, denotando un’ottima gestione degli pneumatici.

13.44 Vinales sale in seconda piazza in 1’33″041. Resta in testa Bagnaia, che si è inventato un tempo quasi da qualifica.

13.44 Valentino Rossi è rientrato ai box. Ha girato su un passo importante con una soft usata al posteriore.

13.43 Molto bene anche Vinales, gira in 1’33″0 come Morbidelli.

13.42 1’33″5 per Rossi, 1’33″3 Quartararo. Dovizioso al momento è 11° a 8 decimi da Bagnaia.

13.41 1’33″066 per Morbidelli, in questa fase è il migliore in assoluto per costanza sul passo. Per lui hard-soft.

13.40 Quartararo, con hard usata, è più veloce di Rossi, sempre di quei 3-4 decimi che si stanno portando dietro da ieri.

13.40 1’33″6 per Rossi. Con gomme usate non è affatto male…

13.38 BAGNAIAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 1’32″762! Un tempone! Hard all’anteriore e soft al posteriore. L’Italia ha ritrovato un talento dopo l’infortunio.

13.38 Stavolta Morbidelli si prende veramente la vetta in 1’33″153. Sta girando su un buon passo.

13.37 Cancellato il tempo di Morbidelli per aver oltrepassato il track limit. Bene Valentino Rossi, quinto a 0.172 da Pol Espargarò.

13.36 Morbidelli al comando in 1’33″241. Secondo Pol Espargarò a 0.124, poi Vinales, Quartararo e Zarco.

13.35 Valentino Rossi sta utilizzando una gomma soft già utilizzata in mattinata.

13.35 1’33″6 per Zarco, i tempi iniziano a diventare interessanti.

13.34 Rossi parte con un 1’34″7. Sarà importante girare sull’1’33” basso.

13.32 Doppia gomma hard per Dovizioso e Quartararo. Rossi stupisce e inizia con una media all’anteriore e soft al posteriore. Una scelta aggressiva per il Dottore.

13.31 Ricordiamo che vi sono circa 10000 spettatori sugli spalti a Misano.

13.31 Subito in pista Valentino Rossi e Quartararo.

13.30 INIZIATA LA FP4!

13.28 La FP4 sarà fondamentale per provare le gomme in vista della gara di domani. Durerà 30 minuti.

13.27 Valentino Rossi è rimasto bambino nell’animo. Oggi indossa un casco con scritto “La doppia di Misano” e, soprattutto, con rappresentata una pastiglia di viagra…Si sono messi tutti a ridere.

13.25 Il grande favorito per la pole sarà il francese Fabio Quartararo, grande specialista del giro secco. Maverick Vinales sarà il grande rivale, ma occhio a Valentino Rossi che si è dimostrato a suo agio a Misano. Per il Dottore, ad ogni modo, l’obiettivo sarà la prima fila. Da non sottovalutare la mina vagante Franco Morbidelli.

13.15 Le FP3 hanno messo in mostra una Yamaha superiore al resto della concorrenza. Tra questo fine settimana e il prossimo, sempre a Misano, la scuderia di Iwata dovrà provare a massimizzare ed ottenere il maggior numero di punti.

13.08 Valentino Rossi ha concluso la FP3 davanti a tutti. Di seguito la classifica.

1 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’31.861

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 295.0 1’31.936 0.075 / 0.075

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 292.6 1’31.961 0.100 / 0.025

4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 299.1 1’32.129 0.268 / 0.168

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.2 1’32.206 0.345 / 0.077

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1’32.238 0.377 / 0.032

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1’32.248 0.387 / 0.010

8 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 299.1 1’32.268 0.407 / 0.020

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1’32.281 0.420 / 0.013

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 300.8 1’32.418 0.557 / 0.137

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1’32.567 0.706 / 0.149

12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 1’32.613 0.752 / 0.046

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 293.4 1’32.630 0.769 / 0.017

14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 297.5 1’32.695 0.834 / 0.065

15 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 292.6 1’32.702 0.841 / 0.007

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.0 1’32.791 0.930 / 0.089

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’33.000 1.139 / 0.209

18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 297.5 1’33.251 1.390 / 0.251

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 298.3 1’33.270 1.409 / 0.019

20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.7 1’33.336 1.475 / 0.066

21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 295.0 1’33.523 1.662 / 0.187

13.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di FP4 e qualifiche del GP di San Marino 2020 di MotoGP.

IL LAMPO DI VALENTINO ROSSI: OBIETTIVO PRIMA FILA PER POI GIOCARSELA IN GARA

LA CRONACA DELLA FP3: 1° VALENTINO ROSSI!

VIDEO VALENTINO ROSSI PRIMO NELLE PROVE LIBERE!

VIDEO TENTATIVO DI PARTENZA VALENTINO ROSSI

LA CLASSIFICA DELLA FP3 E I QUALIFICATI PER LA Q2

LA CRONACA DELLA MOTO2

11.00 La classifica ufficiale della FP3:

1 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’31.861

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 295.0 1’31.936 0.075 / 0.075

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 292.6 1’31.961 0.100 / 0.025

4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 299.1 1’32.129 0.268 / 0.168

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.2 1’32.206 0.345 / 0.077

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1’32.238 0.377 / 0.032

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1’32.248 0.387 / 0.010

8 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 299.1 1’32.268 0.407 / 0.020

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1’32.281 0.420 / 0.013

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 300.8 1’32.418 0.557 / 0.137

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1’32.567 0.706 / 0.149

12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 1’32.613 0.752 / 0.046

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 293.4 1’32.630 0.769 / 0.017

14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 297.5 1’32.695 0.834 / 0.065

15 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 292.6 1’32.702 0.841 / 0.007

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.0 1’32.791 0.930 / 0.089

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’33.000 1.139 / 0.209

18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 297.5 1’33.251 1.390 / 0.251

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 298.3 1’33.270 1.409 / 0.019

20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.7 1’33.336 1.475 / 0.066

21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 295.0 1’33.523 1.662 / 0.187

10.53 I qualificati per la Q2: Valentino Rossi, Vinales, Quartararo, Miller, Rins, Mir, Bagnaia, Zarco, Morbidelli, Dovizioso.

10.52 Andrea Dovizioso si è salvato, agguantando la Q2. Ma si confermano le difficoltà della Ducati a Misano. Sarà dura ambire al podio domani per il forlivese.

10.50 Sul passo però il migliore è stato Fabio Quartararo con la hard al posteriore. Valentino Rossi ha ben impressionato con una doppia coppia di medie, ma il francese resta ancora un pelo avanti.

10.46 Cosa è successo a Valentino Rossi? A 5 minuti dal termine stava effettuando un tempo eccezionale, da primo posto. Ma lo stava per ottenere con gomma soft USATA. Per questo, forse inconsapevolmente, è rientrato ai box senza portare a termine il giro. A quel punto mancavano solo 2’30” ed aveva appena un tentativo a disposizione. Il Dottore non ha fallito: PRIMO POSTO con la soft nuova al posteriore! Ottimi segnali in vista delle qualifiche. L’obiettivo è la prima fila. Si può sognare…

10.44 Valentino Rossi ha chiuso in testa la FP3, sta festeggiando ai box con i meccanici. In tribuna, dove finalmente c’è il pubblico, si fa festa e si sogna! 2° Vinales a 0.075, 3° Quartararo a 0.100. Seguono Miller, Rins, Mir, Bagnaia, Zarco, Morbidelli e Dovizioso. 16° Petrucci. Gli italiani, al momento giusto, si sono ritrovati.

10.43 CE LA FA ANCHE ANDREA DOVIZIOSO! E’ decimo, al Q2 per un soffio!

10.41 UN GIRO INCREDIBILE DI VALENTINO ROSSI! Ha fatto la differenza nel quarto settore! 1’31″861, è davanti a tutti!

10.40 PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ROSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! ESPLODE MISANOOOOOOOOOOOOOOO!!!!

10.38 Quartararo in testa in 1’31″961. 2° Miller, 3° Vinales, 4° Zarco, 5° Morbidelli, 6° Bagnaia, 7° Dovizioso, 15° Rossi.

10.37 Rossi rientra ai box e monta una nuova gomma nuova. Rientra in pista a 2’30” dal termina, è durissima. E’ 13°.

10.36 NOOOOO!!! Rossi stava effettuando un grandissimo giro, ma è rientrato ai box. Ora la situazione è critica…

10.35 Morbidelli si migliora ed è quarto. Valentino Rossi si sta migliorando.

10.35 Brutta caduta per Pol Espargarò!

10.35 Anche Quartararo non si migliora con gomme nuove!

10.34 Morbidelli non si migliora con gomma soft al posteriore e rimane quinto.

10.33 Rientra ora Rossi dopo una lunga sosta ai box. Gomma soft, ovviamente.

10.33 Valentino Rossi è 10°, ma a a 7 minuti dal termine non ha ancora effettuato neppure un time-attack.

10.32 Dovizioso torna in pista, al momento è 11°, dunque fuori dalla Q2.

10.31 Rossi è rientrato ai box. Attenzione perché mancano 8 minuti ed è nono…

10.31 BENTORNATO BAGNAIA! Quarto a 0.221!

10.31 Rins sale in quinta posizione.

10.30 Dovizioso sale in ottava posizione a 0.645 da Miller, ma rischia di non bastare. Anche Valentino Rossi in pista con soft al posteriore nuova.

10.29 SI FA SUL SERIO! Miller (Ducati Pramac) in testa in 1’32″129, fa meglio di 60 millesimi rispetto a Quartararo.

10.27 Gomma soft al posteriore nuova per Dovizioso, ma non si migliora nel primo tentativo.

10.26 13 minuti al termine, i piloti stanno temporeggiando, ma ora è tempo di time-attack!

10.26 Valentino Rossi si asciuga il sudore ai box, fa tanto caldo, temperature da piena estate a Misano.

10.25 Caduta senza conseguenze per Lecuona (Ktm Tech3).

10.24 Ottimo 1’32″382 per Vinales con gomma hard nuova al posteriore.

10.23 Quartararo rientra i box dopo un long-run che ha fatto paura.

10.21 Un’immagine suggestiva di Valentino Rossi.

10.20 Venti minuti al termine. Mir sale in ottava posizione. Da ora in poi prenderemo in considerazione solo la classifica combinata, ovvero quella che conta per approdare in Q2.

10.19 Valentino Rossi sta girando alle spalle di Quartararo per provare a capire le traiettorie del francese.

10.17 In questa fase Quartararo è più veloce di circa 7 decimi rispetto a Valentino Rossi. Ma va considerato il livello di degrado delle gomme che stanno utilizzando.

10.16 1’32″8, Quartararo sta martellando. Quando è a suo agio con la moto, il francese è difficile da battere. Le cose cambiano su piste meno favorevoli, ma la sensazione è che tra domani e domenica prossima, quando si gareggerà sempre a Misano, il transalpino possa provare a dare una spallata al Mondiale.

10.15 Per il momento nessuno ha provato il time-attack.

10.14 Valentino Rossi è quinto nella classifica parziale e sesto in quella combinata. Entrambe sono comandate da Quartararo.

10.12 Dovizioso continua a girare abbastanza piano, un passo da 1’34″5.

10.11 Molto bene Franco Morbidelli sul passo. Il romano piazza un importante 1’32″930, anche se sta usando una soft al posteriore. Ricordiamo invece la hard di Quartararo. Dovizioso al momento è 13° nella classifica della FP3, 15° Bagnaia, 20° Petrucci.

10.09 Valentino Rossi rientra ai box. Ha ottenuto buone risposte con gomme medie usate. Quartararo però continua ad avere qualcosa in più.

10,07 Quartararo guida la FP3 davanti a Vinales, Pol Espargarò, Morbidelli e Valentino Rossi. Non è cambiata per ora la classifica combinata di ieri.

10.07 La Yamaha paga circa 10 km/h di differenza rispetto alla Ducati, ma fa la differenza in percorrenza di curva.

10.06 Costante Valentino Rossi, 1’33″4.

10.05 Arriva un 1’33″3 per Rossi. Quartararo vola in 1’32″660 con hard al posteriore, è in testa alla FP3, distante mezzo secondo dal miglior tempo ottenuto ieri.

10.03 1’33″1 per Valentino Rossi con gomme usate. Quartararo e Vinales sono sempre più veloci di quei 3-4 decimi.

10.02 Pol Espargarò davanti a Morbidelli nella FP3, Quartararo sempre in testa alla classifica combinata, che per ora non è mutata.

10.00 Media all’anteriore per Valentino Rossi. Media all’anteriore e soft al posteriore per Morbidelli. Quartararo monta una hard al posteriore.

9.59 Ecco il nuovo casco di Valentino Rossi…con il viagra!

9.57 Quartararo rientra subito ai box e fa un cambio moto volante.

9.56 Valentino Rossi entra in pista e saluta i tifosi. Che bella sensazione.

9.56 Intanto fa sorridere il casco di Valentino Rossi che indossa per l’occasione. C’è scritto “La doppia di Misano”, con una pastiglia di viagra disegnata in mezzo…

9.55 INIZIATA LA FP3! Fabio Quartararo il primo a scendere in pista!

9.54 Cal Crutchlow (Honda) ha dato forfait. C’è il rischio di un’infezione all’avambraccio operato.

9.53 Ricordiamo che a Misano sono presenti 10000 spettatori sugli spalti. Sarà così anche domani.

9.51 Valentino Rossi ieri ha convinto, ottenendo un tempo importante pur senza utilizzare la gomma soft al posteriore. Il problema è il passo: il Dottore, per sua stessa ammissione, deve limare circa 3-4 decimi da Quartararo e Vinales.

9.50 Andrea Dovizioso ieri è apparso in grande difficoltà, come quasi tutti i piloti della Ducati. Il forlivese dovrà assolutamente provare ad entrare nella Q2 per non compromettere prematuramente il fine settimana.

9.37 La classifica dopo le prime due sessioni del venerdì:

1 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’32.748 24 1’32.189 21

2 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.198 21 1’32.742 24 0.009 0.009

3 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’33.694 8 1’32.367 19 0.178 0.169

4 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.569 11 1’32.476 18 0.287 0.109

5 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’34.553 12 1’32.675 17 0.486 0.199

6 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.693 20 1’32.732 20 0.543 0.057

7 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’34.101 17 1’32.825 19 0.636 0.093

8 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.828 21 1’32.920 13 0.731 0.095

9 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’34.645 14 1’32.935 21 0.746 0.015

10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.949 16 1’32.936 19 0.747 0.001

11 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’33.868 13 1’32.945 19 0.756 0.009

12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’33.654 20 1’32.975 17 0.786 0.030

13 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.040 18 1’33.015 11 0.826 0.040

14 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’33.181 18 1’33.049 17 0.860 0.034

15 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.497 13 1’33.124 20 0.935 0.075

16 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.244 19 1’33.568 19 1.055 0.120

17 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’33.502 11 1’33.368 11 1.179 0.124

18 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’34.154 7 1’33.400 17 1.211 0.032

19 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’33.538 17 1’33.696 20 1.349 0.138

20 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’34.323 11 1’33.631 18 1.442 0.093

21 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.921 21 1’33.806 20 1.617 0.175

22 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’34.619 21 1’33.923 20 1.734 0.117

9.28 I primi 10 della classifica combinata dei tempi di FP1, FP2 e FP3 si qualificheranno direttamente per la Q2.

9.26 La FP3 scatterà alle 9.55.

9.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del GP di San Marino 2020 di MotoGP.

15.05 La classifica della FP2.

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.0 1’32.189

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1’32.367 0.178 / 0.178

3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.0 1’32.476 0.287 / 0.109

4 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.1 1’32.675 0.486 / 0.199

5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.0 1’32.732 0.543 / 0.057

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1’32.742 0.553 / 0.010

7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 295.0 1’32.825 0.636 / 0.083

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1’32.920 0.731 / 0.095

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.8 1’32.935 0.746 / 0.015

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’32.936 0.747 / 0.001

11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.8 1’32.945 0.756 / 0.009

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 290.3 1’32.975 0.786 / 0.030

13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.6 1’33.015 0.826 / 0.040

14 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 294.2 1’33.049 0.860 / 0.034

15 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’33.124 0.935 / 0.075

16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 295.8 1’33.368 1.179 / 0.244

17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 295.8 1’33.400 1.211 / 0.032

18 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’33.568 1.379 / 0.168

19 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 293.4 1’33.631 1.442 / 0.063

20 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 294.2 1’33.696 1.507 / 0.065

21 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 1’33.806 1.617 / 0.110

22 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 294.2 1’33.923 1.734 / 0.117

15.04 Ha faticato Andrea Dovizioso, molto lento sul passo e, come di consueto, non un drago sul giro singolo. Per il Mondiale si fa durissima, perché la Ducati non è competitiva su tutte le piste, anzi…

15.02 Quartararo e Vinales sono stati i migliori sul passo per tutto il fine settimana, ma le Suzuki di Rins e Mir sono molto vicine. Vinales, tuttavia, non ha convinto nel time-attack con gomme soft.

15.00 Valentino Rossi aveva fatto fatica per tutto il turno sul passo, ma nel finale si è trovato a proprio agio con la coppia di gomme medie. E’ l’unico pilota della top5 ad aver ottenuto il crono senza aver utilizzato una soft al posteriore. Questo lascia bene sperare.

14.57 Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) chiuda la FP2 davanti a tutti in 1’32″189. 2° Morbidelli a 0.178, 3° Pol Espargarò a 0.287. 4° Lecuona, 5° Valentino Rossi a 0.543, poi Vinales, Petrucci, Binder, Oliveira ed Aleix Espargarò. 11° Dovizioso a 0.756, 17° Bagnaia.

14.57 BANDIERA A SCACCHI!

14.56 Dovizioso resta fuori dalla top10 per 9 millesimi.

14.55 Tempone di Quartararo. 1’32″189, è il miglior tempo di giornata. Infligge 0.178 a Morbidelli.

14.54 11° Dovizioso a 4 decimi.

14.54 ROSSIIIIIII!!! Quarto! Ma Arriva Quartararo…

14.53 Quartararo resta dietro Morbidelli di 2 centesimi!

14.53 RISALE ROSSIIIIIIIIIIIII!!! QUINTO!!!

14.52 MORBIDELLIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! PRIMOOOOOOOOOOOO!!

14.51 BINDER PRIMO CON LA KTM! 1’32″920, 8 millesimi su Vinales!

14.50 Doppia soft nuova per Vinales, attendiamoci i botti. Media all’anteriore e soft al posteriore per Dovizioso. Doppia media per Valentino Rossi, che dunque pare disinteressarsi del tempo.

14.48 Ora i piloti montano gomme soft nuove. Aleix Espargarò sale al 5° posto con l’Aprilia a 0.303.

14.47 Vinales sempre in testa, seguito da Rins, Quartararo e Lecuona.

14.45 Valentino Rossi è preoccupato, sta parlando con i tecnici. Non è stato un buon venerdì.

14.44 Intanto arriva una notizia di mercato. Enea Bastianini dal 2021 approderà in MotoGP con la Ducati Esponsorama, l’attuale team di Zarco.

14.43 Morbidelli risale ed è settimo a 0.333 da Vinales.

14.42 A breve dovremmo assistere ai tentativi di time-attack con gomme soft.

14.40 Vinales torna primo in 1’32″928. Seguono Rins, Quartararo, Lecuona, Mir, Pol Espargarò, Miller, Oliveira, Dovizioso e Morbidelli. 11° Petrucci, 12° Valentino Rossi, 13° Bagnaia.

14.39 Risale Dovizioso, ma è ottavo a 4 decimi da Rins, che nel frattempo ha scavalcato Vinales.

14.39 Vinales martellante, 1’33″1. E deve ancora montare la gomma soft…

14.38 Italiani sottotono finora.

14.37 Valentino Rossi non si schioda dal passo dell’1’33″8. E’ troppo lontano da Vinales e Quartararo. Fa ancora peggio Dovizioso.

14.35 1’33” basso di media per Vinales e Quartararo. Sono i migliori sul passo, ma Rins e Mir sono molto vicini con le Suzuki. Distante invece Valentino Rossi, gira 8 decimi più lento.

14.34 Vinales secondo a 0.139 da Rins.

14.33 DUELLO SUZUKI-YAMAHA! Ora è Rins a prendersi la vetta in 1’33″015, 0.210 rifilati a Quartararo. Soffre la Ducati: 8° Petrucci, 13° Dovizioso.

14.33 Subito in testa Quartararo. 1’33″225. A 0.011 Mir. I piloti stanno lavorando sul passo, per il momento nessuno ha seriamente dato l’assalto al tempo.

14.32 Quartararo è tornato in pista con hard all’anteriore e media al posteriore.

14.31 Valentino Rossi fa tanta fatica nel terzo e nel quarto settore. E’ lì che perde tutto da Vinales e Quartararo.

14.30 Torna in pista Valentino Rossi.

14.29 Caduta senza conseguenze per Brad Binder (Ktm).

14.28 SUZUKI! Mir agguanta la prima posizione in 1’33″236, 0.134 su Quartararo e 0.198 su Vinales. 4° Morbidelli.

14.27 Valentino Rossi è 12° a 0.469.

14.26 Ora Vinales scende a 1’33″434, appena 0.064 dietro Quartararo. Un crono importante, perché ottenuto alla decima tornata.

14.24 Bene Morbidelli, altro 1’33″537! Vinales invece è più lento di un paio di decimi rispetto a Quartararo.

14.23 MORBIDELLI SECONDO! Appena 0.075 dietro il compagno di squadra Quartararo. Continua a stupire lo spagnolo Lecuona, 3° con la Ktm Tech3 a 0.188.

14.23 Altro 1’33″4, che passo notevole del francese! Rientra ai box Valentino Rossi.

14.22 Nakagami (Honda) sale in seconda piazza a 0.340. 7° Dovizioso a 0.435.

14.21 Yamaha che continua a volare. Quartararo si riprende la vetta in 1’33″370, 2° Vinales a 0.352. 3° Rins a 0.358 con la Suzuki.

14.20 Pol Espargarò torna al comando con appena 11 millesimi su Quartararo. Ora un giro alto per Valentino Rossi.

14.19 1’33″7 per Quartararo, 1’33″9 per Valentino Rossi.

14.18 Si abbassano ancora i tempi. 1’33″594, Quartararo diventa leader. 7° Valentino Rossi a 0.245. Il Dottore è partito meglio rispetto al mattino.

14.17 Ora Pol Espargarò (Ktm) si mette a dettare il passo in 1’33″769. Ci stiamo avvicinando ai tempi del mattino.

14.16 Vinales sale al primo posto in 1’33″817. Bene Petrucci a 0.61. Segnali di ripresa dalla Ducati.

14.15 Lecuona (Ktm Tech3) al comando in 1’33″998. Poi Rins, Vinales, Petrucci, Morbidelli. 9° Dovizioso, 11° Valentino Rossi.

14.13 Si parte con Morbidelli davanti a Lecuona ed Aleix Espargarò. 5° Valentino Rossi, ma i tempi ora si abbasseranno di 3 secondi.

14.11 Media all’anteriore e hard al posteriore per Vinales e Valentino Rossi. Doppia media per Quartararo e Dovizioso.

14.10 INIZIATA LA FP2! 45 minuti la durata della sessione.

14.08 Ricordiamo che sono presenti anche 10000 tifosi sugli spalti. E’ un inizio, un segnale che fa morale e dà speranza.

14.07 Splende il sole a Misano, le temperature sono ancora da piena estate, intorno ai 30 gradi.

14.03 La FP2 inizierà alle 14.10.

13.58 Solo la Suzuki è sembrata poter tenere il passo della Yamaha, seppur un gradino sotto. Più indietro la Ktm dopo i recenti fasti tra Brno e Spielberg.

13.55 Avvio da dimenticare per la Ducati, che sembra patire a dismisura le buche sull’asfalto. La sensazione è che per Dovizioso sia piuttosto improbabile vincere il Mondiale con una moto che solo raramente è competitiva.

13.52 Questa la classifica dei tempi della FP1. Gli italiani devono reagire.

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1’32.198

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’32.748 0.550 / 0.550

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’32.949 0.751 / 0.201

4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 294.2 1’33.181 0.983 / 0.232

5 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.4 1’33.244 1.046 / 0.063

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.1 1’33.497 1.299 / 0.253

7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 295.8 1’33.502 1.304 / 0.005

8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 295.0 1’33.538 1.340 / 0.036

9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 1’33.569 1.371 / 0.031

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 291.8 1’33.654 1.456 / 0.085

11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1’33.693 1.495 / 0.039

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’33.694 1.496 / 0.001

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’33.828 1.630 / 0.134

14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.8 1’33.868 1.670 / 0.040

15 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1’33.921 1.723 / 0.053

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’34.040 1.842 / 0.119

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 294.2 1’34.101 1.903 / 0.061

18 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 295.8 1’34.154 1.956 / 0.053

19 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 295.0 1’34.323 2.125 / 0.169

20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.3 1’34.553 2.355 / 0.230

21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 293.4 1’34.619 2.421 / 0.066

22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 294.2 1’34.645 2.447 / 0.026

13.49 Valentino Rossi ha fatto molta più fatica rispetto alle altre Yamaha, accusando un degrado importante alla gomma posteriore. Il gap del Dottore da Vinales e Quartararo è di circa mezzo secondo sul passo: non è poco.

13.44 Yamaha dominante nella FP1 con Vinales e Quartararo superiori a tutti sia sul giro secco sia sul passo. Sono i grandi favoriti in vista di domenica. Su questa pista la scuderia di Iwata si trova a proprio agio.

13.40 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 14.10 scatterà la FP2 della MotoGP a Misano.

10.50 La classifica della FP1:

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1’32.198

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’32.748 0.550 / 0.550

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’32.949 0.751 / 0.201

4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 294.2 1’33.181 0.983 / 0.232

5 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.4 1’33.244 1.046 / 0.063

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.1 1’33.497 1.299 / 0.253

7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 295.8 1’33.502 1.304 / 0.005

8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 295.0 1’33.538 1.340 / 0.036

9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 1’33.569 1.371 / 0.031

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 291.8 1’33.654 1.456 / 0.085

11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1’33.693 1.495 / 0.039

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’33.694 1.496 / 0.001

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’33.828 1.630 / 0.134

14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.8 1’33.868 1.670 / 0.040

15 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1’33.921 1.723 / 0.053

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’34.040 1.842 / 0.119

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 294.2 1’34.101 1.903 / 0.061

18 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 295.8 1’34.154 1.956 / 0.053

19 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 295.0 1’34.323 2.125 / 0.169

20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.3 1’34.553 2.355 / 0.230

21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 293.4 1’34.619 2.421 / 0.066

22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 294.2 1’34.645 2.447 / 0.026

10.50 Questo fine settimana si profila un duello tra Quartararo e Vinales per la vittoria. Valentino Rossi sarà da podio? Abbiamo assistito solo alla FP1, il week-end è lungo…

10.49 Solo la Suzuki ha mostrato un passo non distante dalla Yamaha sul passo. Molto più indietro Ktm e, soprattutto, Ducati: pessimi segnali per Andrea Dovizioso.

10.48 Nessun italiano nella top10, il migliore è stato Valentino Rossi, 11°.

10.46 Valentino Rossi sorridente ai box, ma in pista è stato più lento sul passo rispetto a Vinales e Quartararo di circa mezzo secondo. Si conferma un trend che si era intuito: nelle piste favorevoli alla Yamaha il Dottore fatica a tenere il passo dello spagnolo e del francese; poi tutto si inverte sui circuiti sfavorevoli, dove il Dottore fa valere l’esperienza.

10.45 Yamaha superiore a tutti a Misano. Per la scuderia di Iwata sarà un’occasione ghiottissima per allungare in classifica generale.

10.43 Vinales ha concluso la FP1 nettamente al comando, precedendo Quartararo, A. Espargarò, Zarco, Smith, Mir, Miller, Crutchlow, Pol Espargarò, Nakagami. 11° Valentino Rossi, 12° Morbidelli, 14° Dovizioso, 17° Petrucci, 18° Bagnaia.

10.42 BANDIERA A SCACCHI!

10.41 TEMPONE DI VINALES! 1’32″198! Rifila 0.550 a Quartararo! Ultimo giro allucinante dello spagnolo! 3° Aleix Espargarò a 0.751.

10.40 Vinales e Quartararo stanno facendo il vuoto…

10.39 Valentino Rossi sale al 10° posto, ma paga addirittura 9 decimi da Vinales.

10.38 Vinales vola al comando in 1’32″760 con 0.088 su Quartararo! 3° Aleix Espargarò con l’Aprilia a 0.189. Seguono Zarco, Smith, Mir, Miller, Pol Espargarò e Morbidelli. 12° Dovizioso, 14° Valentino Rossi, 16° Petrucci, 17° Bagnaia.

10.36 Fa paura Quartararo. 1’33″089, si migliora ancora. Quando è a posto con la messa a punto, il francese può giocarsela anche con Marquez. Il problema è che fatica nelle situazioni di difficoltà, come ad esempio in Austria.

10.35 Soft all’anteriore e hard al posteriore per Vinales.

10.35 1’33″215, Quartararo si migliora. Ora Vinales è a 0.264.

10.34 Hard all’anteriore e soft al posteriore per Valentino Rossi. Gomme nuove.

10.34 Doppia media per Quartararo, si sta migliorando.

10.33 Dovizioso ha fatto scivolare Valentino Rossi in decima piazza. Classifica comunque molto corta, anche se le Yamaha si stanno rivelando superiori sul passo.

10.32 SEGNALI DI DOVIZIOSO! Sale in nona posizione a 0.433.

10.31 Vinales e Rossi accusano un degrado importante alla gomma posteriore.

10.30 Dovizioso e la Ducati stanno patendo come non mai le buche sull’asfalto. La Yamaha invece sembra non sentirle.

10.29 Ai box Rossi e Quartararo.

10.29 Si migliora Dovizioso, ma non basta. Resta a 1″135 da Quartararo.

10.28 Le Ducati ufficiali stanno prendendo ‘la paga’ da quelle satellite, ma non è la prima volta quest’anno.

10.27 Sale in terza piazza Mir con la Suzuki a 0.062 da Quartararo, quarto Miller a 0.067. 9° Valentino Rossi a 0.578.

10.26 E’ notte fonda per Dovizioso. 20° a 1″246. Con questa Ducati il Mondiale è un’utopia.

10.24 Suzuki e Ktm girano sul passo della Yamaha nei primi due settori, poi perdono nel terzo e nel quarto.

10.23 Quartararo è un martello. Altro 1’33″4. Bilanciata benissimo la Yamaha Petronas.

10.23 Dovizioso in pista con doppia gomma media.

10.22 Valentino Rossi sul passo è mezzo secondo più lento rispetto a Quartararo e Vinales.

10.21 Finalmente rientra in pista anche Dovizioso.

10.20 Mir scavalca Valentino Rossi ed è sesto. Pol Espargarò terzo a 0.172.

10.18 Lunga sosta ai box per Dovizioso. Qualche problema per la Ducati.

10.17 Valentino Rossi di nuovo in pista con soft all’anteriore e media al posteriore. Altro 1’33″4 per Quartararo, passo formidabile.

10.15 QUARTARARO IN TESTA! 1’33″435, 0.044 su Vinales grazie ad un ottimo quarto settore. Se il buongiorno si vede dal mattino, il francese potrebbe provare a scappare via nel Mondiale tra questo fine settimana ed il prossimo.

10.13 L’avvio delle Ducati ufficiali è preoccupante: 18° Petrucci, 21° Dovizioso. Fa meglio Zarco con la ‘satellite’ Esponsorama: è quinto.

10.12 Valentino Rossi ai box.

10.11 Vinales gira in 1’33″5, Quartararo in 1’33″6. Le Vinales sinora stanno facendo la differenza. Morbidelli e Rossi sono un po’ più lenti rispetto allo spagnolo ed al francese.

10.10 Vinales guida la FP1 davanti a Pol Espargarò, Morbidelli, Zarco, Quartararo e Rossi. 9° Bagnaia, penultimo Dovizioso, ora ai box.

10.08 OTTIMO GIRO DI ROSSI! Sesto a 0.534 da Vinales. Sta migliorando sul passo.

10.08 Morbidelli si issa al terzo posto a 0.215 da Vinales. Molto pimpanti le Yamaha.

10.06 Vinales di nuovo primo. 1’33″479. 0.128 meglio di Pol Espargarò. Valentino Rossi decimo a 0.983. Per ora il Dottore è più lento di Vinales e Quartararo.

10.05 Pol Espargarò si riprende subito la vetta con 0.046 su Vinales. 3° Quartararo a 0.432. 11° Rossi ad un secondo, 19° Dovizioso a 1″7.

10.04 ECCO LE YAMAHA! Vinales in testa in 1’33″607!

10.03 Zarco si inserisce in terza piazza dabanti a Bradl, Mir e Vinales.

10.03 Indietro Dovizioso, 15° a 1″2 dalla vetta.

10.02 Morbidelli sale in terza piazza a mezzo secondo da Pol Espargarò, sempre in testa davanti al fratello Aleix che guida l’Aprilia.

10.00 Valentino Rossi inizia bene ed è quinto in 1’35″523. Guida Pol Espargarò con la “solita” Ktm in 1’34″115.

9.59 Aleix Espargarò in testa davanti al fratello Pol, ma sono tempi ancora interlocutori.

9.58 Soft all’anteriore e media al posteriore per Quartararo, Vinales, Rossi e Dovizioso. Doppia media per Nakagami, Aleix e Pol Espargarò.

9.57 Oggi l’Italia riabbraccia anche Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) dopo l’infortunio.

9.55 Subito dentro anche Valentino Rossi e Dovizioso. Il Dottore ha sussurrato le ultime parole alla moto, poi è salito in sella.

9.55 INIZIATA LA FP1! Franco Morbidelli il primo a scendere in pista, poi Vinales.

9.53 Concentratissimo Valentino Rossi ai box. Molto pensieroso Andrea Dovizioso.

9.52 La prima sessione scatterà alle 9.55 e durerà 45 minuti.

9.51 Il GP di Misano è aperto a 10000 spettatori al giorno. E’ un inizio dopo l’incubo della pandemia. La strada verso la vera normalità resta lunga, ma piano piano si migliora.

9.48 Nel 2019 Marquez vinse a Misano davanti a Quartararo, Vinales, Rossi e Morbidelli. 6° fu Dovizioso. Solo lo spagnolo della Honda impedì dunque un filotto di Yamaha: ma quest’anno non ci sarà…

9.47 Valentino Rossi ha dichiarato di puntare al podio, che a Misano non ottiene dal 2016, quando giunse secondo. Nella scorsa stagione fu quarto. L’ultimo trionfo del Dottore sul circuito intitolato a Marco Simoncelli risale al 2014.

9.45 La Yamaha ha sofferto come non mai a Spielberg. Ma ora la scuderia di Iwata potrà scatenarsi su una pista favorevole, dove peraltro si disputeranno due GP in una settimana. Fabio Quartararo tornerà ad allungare in classifica?

9.41 Dovizioso giunse sesto a Misano nel 2019, mentre vinse nel 2018 e fu terzo nel 2017.

9.39 Andrea Dovizioso si trova dinanzi all’occasione della vita per vincere il Mondiale, ma al tempo stesso è in scadenza di contratto con la Ducati, moto che tra l’altro non sta brillando: una situazione molto scomoda, non semplice da affrontare mentalmente.

9.37 Vincerà questo Campionato chi riuscirà a mantenersi più costante, centrando il podio con continuità e senza incappare in cadute.

9.35 Come si evince, è un Mondiale senza padrone, in cui può realmente succedere di tutto, anche a vincerlo sia un pilota della Ktm o della Suzuki. Senza Marc Marquez l’equilibrio regna sovrano e tutto muta di gara in gara.

9.33 La classifica del Mondiale MotoGP dopo 5 gare disputate:

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 70

2 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 67

3 Jack MILLER Ducati AUS 56

4 Brad BINDER KTM RSA 49

5 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 48

6 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 46

7 Valentino ROSSI Yamaha ITA 45

8 Joan MIR Suzuki SPA 44

9 Miguel OLIVEIRA KTM POR 43

10 Pol ESPARGARO KTM SPA 35

11 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 32

12 Johann ZARCO Ducati FRA 30

9.30 Dopo una lunga pausa di 3 settimane, si torna finalmente in pista nel Mondiale più incerto del Nuovo Millennio!

9.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP di San Marino 2020 di MotoGP a Misano Adriatico.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì del GP di San Marino, sesto round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Misano team e piloti lavoreranno alacremente in cerca della miglior messa a punto per arrivare pronti alle qualifiche di domani e alla gara domenicale.

Si torna in pista in una situazione di classifica generale molto equilibrata:Fabio Quartararo sulla Yamaha Petronas comanda con 3 lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso (Ducati) e 14 sull’australiano Jack Miller (Ducati Pramac). Un contesto nella quale i primi dieci piloti della classifica generale sono racchiusi in 35 punti. Un dato che fa capire quanta incertezza ci sia, probabilmente anche per via dell’assenza dello spagnolo Marc Marquez, che ormai come tutti sanno ha deciso di prendersi cura del proprio fisico (frattura al braccio destro) prima di salire in sella alla Honda.

Il “Dovi” è pronto a raccogliere la sfida del weekend di casa e le motivazioni non mancano. Il primo posto della classifica generale è a un tiro di schioppo e l’obiettivo è quello di ottenere più punti possibili. Sarà necessario, quindi, trovare la quadra e sfruttare al meglio le gomme. Un discorso simile lo merita Valentino Rossi. Sulla carta, il circuito dovrebbe essere più conforme alla Yamaha. Il “Dottore” ha cercato di salvare un po’ capre e cavoli in Austria, con una M1 decisamente “allergica” a una pista di grandi accelerazioni e frenate. Qui, le cose dovrebbero andare meglio, visto che la percorrenza tornerà a contare molto e questo potrebbe essere una base di partenza migliore. Il nove volte iridato dovrà lavorare sul proprio stile di guida per migliorare il feeling con le gomme (specie la posteriore) e avere un rendimento delle stesse costante. Un aspetto critico per il “46”.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì del GP di San Marino, sesto round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.55 con la FP1, mentre la FP2 prenderà il via alle 14.10. Buon divertimento!

Foto: LaPresse