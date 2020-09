LIVE MotoGP, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: Franco Morbidelli in vetta in FP2, Valentino Rossi in top ten

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA FP2 DELLA MOTOGP

LA CLASSIFICA DELLA FP2 DELLA MOTOGP

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani con FP3 e qualifiche. Rimanete con noi per cronaca, classifiche, video, approfondimenti, dichiarazioni.

15.01 Questi i piloti che al momento accederebbero al Q2: Morbidelli, Zarco, Binder, Vinales, Nakagami, Mir, Pol Espargarò, Marquez, Valentino Rossi, Quartararo.

15.00 Un po’ sottotono nel pomeriggio Fabio Quartararo (14mo), Maverick Vinales è buon quarto con l’altra Yamaha.

15.00 Andrea Dovizioso fa molta fatica. La Ducati non ha grip, ha provato la coppia di soft per ovviare al problema ma non è riuscito ed è soltanto 18mo.

14.59 Valentino Rossi è stato estremamente costante sul passo ed è paciuto in fase di simulazione, completando ben 21 giri. Il Dottore è messo molto bene.

14.59 Franco Morbidelli ha chiuso al comando con un giro finale da urlo, dopo essersi messo in luce per tutto il pomeriggio con la Yamaha.

14.58 CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2 (TOP-10):

1 21 F. MORBIDELLI 1:39.789 2 5 J. ZARCO +0.109 3 33 B. BINDER +0.219 4 12 M. VIÑALES +0.419 5 30 T. NAKAGAMI +0.623 6 36 J. MIR +0.652 7 44 P. ESPARGARO +0.685 8 73 A. MARQUEZ +0.689 9 46 V. ROSSI +0.713 10 42 A. RINS +0.749

14.57 Valentino Rossi è nono, Andrea Dovizioso addirittura 18mo, Francesco Bagnaia 20mo.

14.57 Settimo Joan Mir a 0.652, precede Pol Espargarò e Alex Marquez.

14.56 Brad Binder è terzo con la KTM a 0.219, subito davanti a Maverick Vinales a 0.419 e a Takaaki Naagami a 0.623.

14.56 FRANCO MORBIDELLIIIIIIIIIIIII! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 1:39.789. Il romando chiude davanti a tutti, battuto Johann Zarco di 0.109.

14.55 BANDIERA A SCACCHI. Ma tutti i piloti sono nel loro ultimo giro.

14.54 Pol Espargarò si inserisce in quarta piazza a 0.466.

14.54 Valentino Rossi è ottimo sul passo con 1:41 costante: il Dottore può fare molto bene.

14.53 Valentino Rossi risale in sesta piazza a 0.494 da Binder, ma è ad appena sei centesimi dal secondo!

14.52 Brad Binder al comando! Super giro da 1:40.008, ha rifilato 0.433 di distacco a Joan Mir!

14.52 Alex Rins sale in quinta posizione a 97 millesimi, scavalca Franco Morbidelli e Valentino Rossi.

14.51 Sfilza di inserimenti da ditro! Nakagami secondo a 31 millesimi da Mir, Alex Marquez terzo a 37 millesimi, Zarco quarto a 0.058. Morbidelli quinto a 0.132, Valentino Rossi sesto a 0.134.

14.50 Aleix Espargarò sale in quarta posizione con l’Aprilia a 0.350 da Mir.

14.49 Joan Mir al comando. 1:40.441, con la soft al posteriore batte Morbidelli di 0.132. Valentino Rossi terzo. Poi Binder, Pol Espargarò, Rins. Quartaro settimo ai box, Vinales ottavo.

14.48 Andrea Dovizioo è sceso in pista con la coppia di media, in controtendenza rispetto agli avversari.

14.47 VALENTINO ROSSIIIIIIIIIIIIIIIIII! SPAZIALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Secondo a 2 millesimi da Morbidelli!. Super risposta del Dottoreeeeee!

14.46 Joan Mir strepitoso! Vola lo spagnolo su Suzuki, è secondo a 62 millesimi da Franco Morbidelli!

14.45 Joan Mir risale in decima posizione a 0.913 da Morbidelli, ha montato media-soft.

14.44 Assisteremo a una serie di time-attack con le gomme morbide, montate soltanto da Dovizioso e Bagnaia nella prima mezzora della FP2.

14.43 Intanto questa è la situazione della classifica dei tempi.

1 21 F. MORBIDELLI 1:40.573 2 33 B. BINDER +0.228 3 44 P. ESPARGARO +0.263 4 42 A. RINS +0.284 5 20 F. QUARTARARO +0.287 6 12 M. VIÑALES +0.297 7 46 V. ROSSI +0.455 8 73 A. MARQUEZ +0.749 9 88 M. OLIVEIRA +0.927 10 6 S. BRADL +0.964

14.41 Ora tutti ai box, poi gli ultimi dieci minuti per attaccare il tempo.

14.40 Valentino Rossi è il pilota più attivo in pista: il Dottore ha già completato 14 giri con le gomme medie!

14.39 Franco Morbidelli è là davanti a tutti e ha risposto chiaramente a quanto fatto da Fabio Quartararo in mattinata: il romano può davvero fare molto bene a Barcellona.

14.38 Andrea Dovizioso era piaciuto in mattinata, ma la Ducati non ha grip e l’obbligo di adottare le soft per ovviare al problema si sta rivelando complessa. Ora è rientrato ai box.

14.37 Il passo di Valentino Rossi è davvero molto convincente e fa ben sperare per il weekend.

14.36 Al momento sono questi i piloti in Q2: Morbidelli, Binder, P. Espargarò, Rins, Quartararo, Vinales, Rossi, Dovizioso, Mir, A. Espargarò.

14.34 La Ducati sta faticando col grip e Dovizioso soffre tantissimo: questo è il problema cruciale per Borgo Panigale, per questo usano la gomma più morbida.

14.33 CLASSIFICA A META’ FP2.

1 21 F. MORBIDELLI 1:40.573 2 33 B. BINDER +0.228 3 44 P. ESPARGARO +0.263 4 42 A. RINS +0.284 5 20 F. QUARTARARO +0.287 6 12 M. VIÑALES +0.297 7 46 V. ROSSI +0.455 8 73 A. MARQUEZ +0.749 9 88 M. OLIVEIRA +0.927 10 6 S. BRADL +0.964

14.32 In questo frangente non si sta migliorando nessuno. I piloti si concentrano sul passo: Valentino Rossi, Vinales, Quartaro sono molto convincenti. Dovizioso è risalito in 12ma posizione.

14.30 CADUTA DI MORBIDELLI. Scivolata alla curva 10, nulla di grave. E’ già rimontato in sella.

14.29 Ora sono di nuovo tutti in pista. Ancora tutti con la coppia di medie, tranne Dovizioso che insiste con le soft.

14.28 Andrea Dovizioso ha faticato tantissimo con le gomme soft, ora si attende una risposta dalle medie. Quella soluzione è quella adottata da tutti gli altri piloti, tranne Bagnaia.

14.27 Morbidelli e Rossi riprendono la vita della pista.

14.25 Ora sono tutti fermi ai box dopo un quarto d’ora di attività, ci si prepara per la seconda parte della FP2.

14.24 Si fermano anche Binder, Vinales e Rins.

14.22 Si ferma anche Andrea Dovizioso, è 11mo a 1.006 dopo aver montato la coppia di soft. Stessi pneumatici anche per Francesco Bagnaia che è 16mo. Tutti gi altri centauri hanno girato con la coppia di medie

14.22 Morbidelli, Quartararo, Rossi rientrano ai box.

14.21 Pol Espargarò si inserisce in terza posizione a 0.263.

14.20 Dopo i primi dieci minuti, Franco Morbidelli è al comando in 1:40.573 con 0.228 di vantaggio su Brad Binder e 0.284 su Alex Rins. Fabio Quartararo quarto a 0.405, Maverick Vinales quinto a 0.434, Valentino Rossi sesto a 0.455.

14.16 VALENTINO ROSSI gira velocissimo, rafforza il terzo posto. Fabio Quartararo balza al comando con 1:40.672 davanti a Morbideli.

14.15 FRANCO MORBIDELLIIIIII! 1:41.143, miglior tempo davanti a Quartararo e Valentino Rossi.

14.14 Intanto Alex Rins timbra 1:42.181 e si pone in testa alla graduatoria dei tempi, appena davanti a Valentino Rossi e Franco Morbidelli.

14.13 Ora sono tutti in pista per fare un punto della situazione.

14.12 Intanto sembra ormai ufficiale che Francesco Bagnaia sarà in Ducati ufficiale nel 2021 accanto a Jack Miller.

14.11 Il primo a scendere in pista è Aleix Espargarò.

14.10 SEMAFORO VERDE. Iniziano le prove libere 2 del GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP.

14.08 Non sarà facile migliorarsi oggi pomeriggio, l’asfalto non è delle migliori e bisogna anche stare attenti a evitare le scivolate.

14.06 In questo pomeriggio si cercherà di capire se funziona la gomma morbida al posteriore.

14.04 Valentino Rossi è caduto settimana scorsa e vuole reagire. Il Dottore è prossimo alla firma con Yamaha Petronas per il 2021 ed è ancora in lotta per il Mondiale.

14.02 Andrea Dovizioso sembra avere reagito dopo le due brutte gare di Misano e in questo pomeriggio cerca nuove conferme.

14.00 Il vento soffia forte adesso, non sarà facile migliorare i tempi della mattinata. In Moto3 è stato così.

13.58 Questo turno sarà importante anche in ottica accesso al Q2 delle qualifiche, i migliori 10 al termine della FP3 staccheranno direttamente il pass. Servirà fare un buon tempo.

13.56 Si sono concluse le prove libere 2 della Moto3, ora si preparano i centauri della MotoGP per la FP2 che scatterà alle ore 14.10.

13.54 Alex Rins è parso in ripresa e stamattina ha chiuso in settima posizione a 0.885. Quinto un sorprendente Aleix Espargarò con l’Aprilia a 0.764.

13.44 A Barcellona splende il sole e le temperature sono in linea con le medie stagionali, condizioni ideali per correre. Attenzione però ad alcuna raffiche di vento.

13.42 Semaforo verde alle ore 14.10 per la classe regina, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per trovare il giusto feeling con il tracciato e perfezionare la messa a punto.

13.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP.

13.52 Franco Morbidelli è sesto con la Yamaha Petronas a 0.788 dal leader.

13.50 Maverick Vinales è quarto a 0.674 da Quartararo. Valentino Rossi è ottavo con l’altra Yamaha a 1.1 secondi, ma sembra comunque pimpante.

13.48 Il centauro della Yamaha Petronas ha dunque alzato il tiro, ma il leader del Mondiale ha risposto prontamente e sembra essere pimpante. Ricordiamo che Dovizioso ha un punto di vantaggio su Quartararo e Vinales.

13.46 Fabio Quartararo ha dominato il turno mattutino, stampando un rilevante 1:40.431. Il francese ha rifilato 0.430 ad Andrea Dovizioso e 0.629 a Joan Mir.

10.45 Si chiude qui, dunque, la mattinata della MotoGP. La prima sessione ha messo in mostra una ottima Yamaha, ma Dovizioso e le Suzuki sono vicine. A questo punto non ci rimane che ringraziarvi e rimandarvi a questo pomeriggio per la FP2. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.

10.43 CLASSIFICA TEMPI FP1

1 20 F. QUARTARARO 1:40.431 2 4 A. DOVIZIOSO +0.430 3 36 J. MIR +0.629 4 12 M. VIÑALES +0.674 5 41 A. ESPARGARO +0.764 6 21 F. MORBIDELLI +0.788 7 42 A. RINS +0.885 8 46 V. ROSSI +1.105 9 35 C. CRUTCHLOW +1.118 10 88 M. OLIVEIRA +1.161

10.42 Quartararo migliora ancora!! 1:40.431!!! Dovizioso secondo a 430 millesimi, poi Mir e Vinales! Rossi ottavo a 1.105.

10.41 Rossi non migliora, mentre Dovizioso piazza un super-record nel T1 per 176 millesimi, Quartararo risponde con 79 nel T1, Bagnaia sale in 15ma posizione nel frattempo.

10.40 BANDIERA A SCACCHI!! SI CHIUDE LA FP1!!!!!!! Dopo aver fatto segnare i record nel T1 tutti alzano il ritmo, Rossi piazza il suo migliore T1, Aleix Espargarò a sua volta record nel T1.

10.39 Dovizioso sale in seconda posizione in 1:40.979 a 395 millesimi da Quartararo che procede di nuovo con il record nel T2. Vinales e Mir record nel T1.

10.38 Attenzione, risponde Dovizioso! 20 millesimi di record al T1, quindi 83 di distacco al T2. Rossi arriva al primo settore con un tempo altissimo

10.37 FABIO QUARTARAROOOO!!! 269 millesimi di record al T3, taglia il traguardo in 1: 40.584!!!!!!!!!!! Che tempo!!!!!!! 480 millesimi su Mir!

10.36 Rossi chiude il suo 17mo giro su tempi alti, mentre Mir si presenta al T2 con 120 millesimi, Quartararo 101 al T1, Vinales 653 al T3. Dovizioso sale in sesta posizione davanti a Rossi a 375 millesimi.

10.35 Joan Mir con soft e media arriva al T3 facendo segnare il record e si porta in seconda posizione in 1:41.064 a 92 millesimi. Lo spagnolo riparte e migliora di nuovo nel T1.

10.34 Anche Quartararo torna in pista, mentre Mir arriva al T2 con soli 15 millesimi. Rossi parte lento con il 16mo giro e si lancia ora. Lecuona finisce nella ghiaia di curva 2.

10.33 Dovizioso finalmente fa segnare parziali interessanti ed è nono a 628 millesimi. Mir si ferma a 433 millesimi.

10.32 Ancora Mir in spinta, arriva al T1 con soli 113 millesimi, quindi 102 al T2. Tornano in pista Rossi, Rins e Oliveira.

10.31 Vinales completa il suo 16mo giro a 543 millesimi dal tempo di Quartararo e quindi non migliora. Dovizioso chiude il suo 13mo a 3 secondi.

10.30 In pista Vinales che arriva con 48 millesimi al T1, mentre Mir completa il suo tentativo senza migliorarsi. Vediamo se Dovizioso sarà in grado di risalire una classifica che, per il momento, è allarmante.

10.29 Mir torna in scena dopo la caduta e piazza subito il suo migliore T1 con 166 millesimi di distacco, quindi arriva al T2 con 189 e continua a migliorare.

10.28 Di nuovo ai box Quartararo, Rins, Zarco, Petrucci e Milleri. Bagnaia rimane 21mo alle spalle di un deludente Dovizioso che, invece, torna ora in pista. Anche Rossi chiude il suo secondo run.

10.27 Anche Aleix Espargarò finisce nella ghiaia del Montmelò

10.26 Grande traffico in pista in questa fase, Rossi chiude il 14mo giro migliorando ancora nel passo. Davvero interessante la crescita del Dottore.

10.25 Lecuona sale in decima posizione a 668 millesimi, mentre Oliveira non migliora. Rossi migliora nella sua progressione, mentre Quartararo, Vinales e Rins alzano leggermente il loro passo.

10.24 Ancora Quartararo, Vinales e Morbidelli su ottimi crono, Rossi, sesto, invece, rimane su tempi più alti. Migliora solo Oliveira in questo momento, con 64 millesimi al T1.

10.22 Vinales torna in pista e inizia il suo giro con 145 millesimi al T1, mentre Quartararo è a 91 nello stesso punto. Rossi sempre su tempi alti.

10.21 Quartararo continua a martellare su tempi eccezionali, mentre Rossi è sempre su tempi di oltre un secondo più alto del record attuale.

10.20 20 minuti alla fine della sessione, Quartararo riparte con un altro ottimo giro, mentre Rossi continua su tempi alti, forse già impegnato sul passo gara.

10.19 Rossi chiude un primo giro su tempi alti, poi riparte e arriva con 254 millesimi al T1. Quartararo inizia il suo secondo run con 162 millesimi al T3 e chiude con 301 dal suo tempo.

10.18 Di nuovo in pista Rins, Oliveira, Zarco, Pol Espargarò e Miller.

10.17 Attenzione! Joan Mir cave in curva 5! La moto lo molla all’anteriore e il padrone di casa finisce nella ghiaia del tornante in discesa. Moto ko ma pilota fortunatamente già pronto a tornare ai box.

10.16 Torna in azione Valentino Rossi, mentre Mir migliora nuovamente nel T1. Riecco anche Quartararo, siamo pronti per la seconda metà di questa FP1

10.15 Joan Mir spinge ancora nel suo decimo giro con il suo migliore T1, poi cede 3 decimi nel T2 e non migliora. Zarco sale in nona posizione a 653 millesimi.

10.14 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 20 F. QUARTARARO 1:40.972 2 12 M. VIÑALES +0.133 3 21 F. MORBIDELLI +0.247 4 42 A. RINS +0.344 5 36 J. MIR +0.433 6 46 V. ROSSI +0.564 7 88 M. OLIVEIRA +0.620 8 30 T. NAKAGAMI +0.637 9 5 J. ZARCO +0.653 10 35 C. CRUTCHLOW +0.678

10.12 Ancora assente al momento Bagnaia. Dopo la caduta di Misano ci attendiamo una grande riscossa per il torinese!

10.11 Quartararo, Rins, Oliveira, Zarco, Petrucci e Miller tornano ai box.

10.10 Ottavo giro per Vinales e ancora doppio record nei primi due settore. Lo spagnolo vola nel T3 con 178 millesimi di margine su Quartararo ma sbaglia nel T4 e chiude a 2 secondi.

10.09 Vinales ancora sotto il record nei primi due settori, arriva quindi al T3 con 43 millesimi. Chiude in 1:41.2 e non migliora. Nel frattempo ecco le Suzuki! Rins, quarto, e Mir, quinto, si mettono davanti a Rossi.

10.08 Vinales chiude il suo sesto giro senza migliorare, Quartararo vola in vetta invece in 1::40.972 e distanzia lo spagnolo per 133 millesimi. Rossi torna ai box dopo un ottimo primo run.

10.07 Di nuovo record nel T1 per Vinales e Quartararo che continuano a forzare, Rossi e Morbidelli piazzano il loro miglior primo settore. Dovizioso 18mo torna ai box.

10.06 Vinales non si ferma più e stampa 1:41.109 mettendo 272 tra sè e Quatararo. Rossi sale in quarta posizione a 431 millesimi. Quattro Yamaha ancora in vetta.

10.05 Vinales di nuovo record nel T2 per 27 millesimi, Rossi 342 di ritardo nello stesso punto, mentre Mir sale in ottava posizione a 633.

10.04 Vinales in vetta in 1:41.272, Quartararo si ferma a 105 millesimi, poi Morbidelli a 135, Rossi a 481, quinto Bradl a 697! Dovizioso 14mo.

10.03 Vinales 222 millesimi di record nel T1, Rossi 93, Dovizioso 125 al T1, Vinales 52 al T2. Si è partiti subito forte!

10.02 Quartararo arriva al T3 con 334 millesimi di vantaggio e scende a 1:41.372 con 30 millesimi su Morbidelli e 611 su Vinales. Rossi riparte con il record nel T1, per ora Yamaha dominante.

10.01 Quartararo migliora ancora in 1:41.551, poi Rossi a 441 millesimi, Morbidelli a 512, Rins a 1.149.

10.00 Subito un fuoripista di Miller che esce nella ghiaia di curva 1 ma torna subito in azione

9.59 Il primo tempo lo fissa Morbidelli in 1:43.791 poi superato da Quartararo in 1:43.333 e Rossi in 1:43.496

9.57 Tutti i protagonisti della classe regina si lanciano per il primo giro lanciato di oggi!

9.56 Subito tutti in pista al Montmelò per sfruttare al massimo i 45 minuti del turno mattutino.

9.55 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP1 DELLA MOTOGP!!

9.54 Fabio Quartararo riuscirà a tornare sul podio? Il francese chiuse la doppietta di Jerez con due vittorie e 50 punti in saccoccia. Tutto sembrava renderlo il degno erede di Marc Marquez. Per sua sfortuna, tuttavia, da quel momento il nizzardo si è perso, centrando un settimo, un ottavo, un 13mo ed un quarto posto, più la doppia caduta di Misano 1. Un andamento che quasi non ha spiegazioni e che il portacolori del team Yamaha Petronas dovrà invertire in fretta per non dovere rimpiangere la grande occasione di vincere il titolo.

9.52 Valentino Rossi sarà già all’ultima spiaggia? La caduta di Misano 2 era tutto ciò che il “Dottore” non avrebbe voluto. Ok, rispetto alla settimana precedente, il feeling con la sua M1 era calato, ma una posizione vicina al podio non era certo impossibile. Ora il nativo di Tavullia si trova al nono posto della classifica con 26 punti di distacco da Andrea Dovizioso e, soprattutto, otto piloti da rimontare. Se non arriverà un risultato di prestigio in questo fine settimana, il sogno del decimo alloro iridato rimarrà tale. Il tempo stringe per il numero 46 più famoso del mondo!

9.50 Cinque minuti al via della prima sessione di prove libere! Si accendono i motori nei box del Montmelò

9.48 Joan Mir si confermerà in lotta per il titolo? Lo spagnolo è pienamente in lotta, chi l’avrebbe mai detto? Dopo due ritiri nelle prime tre uscite, il portacolori della Suzuki ha saputo cambiare marcia, centrando due secondi ed un terzo posto, assieme al quarto del Red Bull Ring 1. La progressione è stata notevole, proprio come gli capita spesso in gara dove, dopo una partenza controllata, cambia poi marcia nel finale risultando imprendibile. Il gap nei confronti di Alex Rins è imbarazzante ormai e l’ex campione del mondo della Moto3 farà di tutto per continuare a stupire, anche sulla pista di casa.

9.45 Maverick Vinales dopo il successo di domenica inizierà ad avere la tanto attesa continuità? La stagione dello spagnolo è stata quanto mai imprevedibile. Due volte secondo a Jerez, quindi 14mo a Brno, decimo e caduto al Red Bull Ring, prima di un sesto posto a Misano 1 e la vittoria di domenica. Altalenante sempre e comunque, anche tra qualifiche e gara. Lo spagnolo corre in casa e farà di tutto per ripartire con l’entusiasmo del successo di Misano 2. Dopo una annata simile si trova solamente a un punto dalla vetta della graduatoria generale, per cui il sogno titolo è davvero reale. Starà a lui confermarlo.

9.42 Gli spunti di interesse non mancano per questo fine settimana. Andrea Dovizioso, leader della classifica generale, sarà in grado di compiere un passo in avanti rispetto a Misano? Il romagnolo ha concluso la sua doppietta di casa con un settimo ed un ottavo posto. Nonostante questi due risultati assolutamente insufficienti, il ducatista mantiene la vetta della classifica generale. Si sapeva che in quel di Misano la sua GP20 (che solo Francesco “Pecco” Bagnaia sembra sfruttare al meglio) avrebbe dovuto correre in difesa, per cui ora al Montmelò l’imperativo è cambiare marcia, oppure il sogno del titolo iridato rimarrà tale. La pista catalana non ha mai avuto troppa benevolenza nei confronti di Dovizioso, ma urge una svolta immediata.

9.40 Quindici minuti esatti al via della FP1!

9.38 La FP1, come l’intera giornata, vedrà sole e temperature attorno ai 18-20 gradi. Condizioni ben differenti rispetto al solito. Ricordiamo che qui solitamente si corre a giugno, con la colonnina di Mercurio che raggiunge livelli ben superiori.

9.36 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTOGP 2020 – I primi quattro piloti sono racchiusi in soli 4 punti!

1 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 84

2 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 83

3 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 83

4 Joan MIR Suzuki SPA 80

5 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 64

6 Jack MILLER Ducati AUS 64

7 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 63

8 Miguel OLIVEIRA KTM POR 59

9 Valentino ROSSI Yamaha ITA 58

10 Pol ESPARGARO KTM SPA 57

11 Brad BINDER KTM RSA 53

12 Alex RINS Suzuki SPA 44

13 Johann ZARCO Ducati FRA 36

14 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 31

15 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 29

9.33 Siamo giunti al nono appuntamento (su 15) della stagione e la situazione inizia a farsi intricata. Saranno in palio 25 pesantissimi punti in questo fine settimana di Barcellona!

9.30 Buongiorno e benvenuti al Montmelò, tra 25 minuti prenderà il via la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna della MotoGP.

Il programma del GP Catalogna (25 settembre) – La presentazione del GP della Catalogna

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP della Catalogna, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló (Spagna) i team e i piloti lavoreranno alacremente in cerca del miglior set-up possibile per arrivare pronti alle qualifiche di domani e soprattutto alla gara domenicale.

In MotoGP il contesto è decisamente equilibrato: Andrea Dovizioso comanda con 84 punti, uno in più di Fabio Quartararo e di Maverick Vinales. A testimoniare il grosso equilibrio di questo campionato, si evidenzia il fatto che il decimo in classifica (Pol Espargaro) sia a 27 punti dalla vetta. Chi sarà quindi il favorito? Difficile da dire. La Yamaha dovrebbe godere di qualche vantaggio. In particolare il francesino Quartararo, ricordando quanto fece l’anno scorso (pole-position e secondo posto alle spalle di Marc Marquez), potrebbe essere il riferimento, ma attenzione all’imprevedibile Maverick Vinales, a segno nell’ultima prova a Misano e in grado di colpi di coda improvvisi.

Dovizioso, da questo punto di vista, dovrà assolutamente reagire. Pur in testa, il forlivese ha grossi problemi con le gomme e il feeling con la GP20 non è ottimo. In terra iberica sarà necessario invertire il trend e mantenere la testa della graduatoria. Rimanendo in casa Ducati, vorrà riscattarsi anche Francesco “Pecco” Bagnaia. Lo zero di Misano è stato un colpo pesante per il morale del centauro piemontese, lanciato verso il primo successo in top-class: una scivolata mentre era in fuga è stata dolorosa. “Pecco” proverà, quindi, a centrare il bersaglio grosso a Barcellona.

E Valentino Rossi e Franco Morbidelli? Anche per loro la pista catalana dovrà riservare qualcosa di diverso. Il “Dottore”, caduto nel corso delle prime fasi dell’ultima gara in Romagna, non aveva però un grande passo e la prospettiva è quella di arrivare con un assetto diverso alla corsa domenicale. Morbidelli, coinvolto in un incidente al via, farà in modo di evitare guai. Attenzione però allo spagnolo Joan Mir. L’iberico della Suzuki, quarto in campionato a soli 4 punti dal vertice, è stato il pilota più costante di tutti e con la Suzuki è in crescita esponenziale. Pertanto, potrebbe essere proprio lui la mina vagante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP della Catalogna, round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.55 con la FP1, la FP2 ci sarà alle ore 14.10. Buon divertimento!

