LIVE MotoGP, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: warm-up a Quartararo, dalle 15.00 la gara

LA CRONACA DEL WARM-UP DELLA MOTOGP

11.07 A questo punto non ci rimane che salutarvi e rimandarvi alla gara delle ore 15.00. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata!

11.05 Si chiude qui, dunque, la mattinata della MotoGP. Sembra che tutti i piloti abbiano scelto la doppia gomma soft in vista della gara per sfruttare un minimo di grip. Quartararo sembra imprendibile a livello di passo. Bene anche Rossi, mentre Vinales è leggermente staccato. Morbidelli si conferma, Dovizioso sempre indietro.

11.03 LA CLASSIFICA DEL WARM-UP DELLA MOTOGP

1 20 F. QUARTARARO 1:40.139 2 30 T. NAKAGAMI +0.180 3 46 V. ROSSI +0.201 4 21 F. MORBIDELLI +0.334 5 35 C. CRUTCHLOW +0.348 6 36 J. MIR +0.387 7 12 M. VIÑALES +0.413 8 5 J. ZARCO +0.433 9 63 F. BAGNAIA +0.458 10 41 A. ESPARGARO +0.512

11.02 Bagnaia e Dovizioso iniziano l’ultimo giro con il record nel T1, il romagnolo peggiora con il passare del giro, mentre il torinese prosegue con i suoi migliori parziali e termina in 1:40.597 nono a 458.

11.01 Rossi chiude ancora con un buon tempo, mentre Nakagami spinge ancora e fa segnare il record nel T3, tagliando il traguardo in 1:40.342 non migliorando.

11.00 BANDIERA A SCACCHI!!!! SI CHIUDE IL WARM-UP DELLA MOTOGP! Andiamo a vedere gli ultimi tempi.

10.58 Bagnaia a sua volta parte con il record nel T1, ma perde oltre 2 decimi nel secondo settore. Nakagami piazza i suoi migliori parziali fino al T3 e si mette in seconda posizione a 180 millesimi, 21 su Rossi.

10.57 Dovizioso perde ben 4 decimi nel T2 e peggiora nettamente il suo tentativo. Rossi conclude il suo nono giro con 763 millesimi di distacco.

10.56 Rossi e Morbidelli proseguono con un buon ritmo ma senza migliorare, mentre Dovizioso inizia con 135 millesimi di record al T1!

10.55 Attenzione, caduta di Fabio Quartararo nel secondo settore. Il francese aveva appena fissato il nuovo record nel T1, ma è finito nella ghiaia. Moto spenta, pilota ok.

10.54 Ancora triplo record per Quartararo che però non migliora per 17 millesimi. Morbidelli e Zarco ripartono con il record nel T1, mentre Dovizioso scivola in 13ma posizione a 606.

10.53 Rossi prosegue ma alza leggermente il suo ritmo, invece Quartararo martella con settori record uno dietro l’altro. Crutchlow sale in terza posizione a 348 millesimi, ma ora lo passa Morbidelli a 344.

10.52 Rossi chiude un altro giro su un ottimo passo, mentre Quartararo piazza tre settori record e chiude in 1:40.139 limando altri 111 millesimi. Bene anche Mir, terzo a 387 poi Petrucci e Bagnaia. Dovizioso ottavo davanti a Morbidelli.

10.51 Di nuovo record per Quartararo che fissa 1:40.250 e mette 90 millesimi su Rossi, 276 su Mir e 445 su Petrucci.

10.50 Quartararo riparte con due record mentre Rossi scende a 1:40.340 e si mette a 66 millesimi dal francese.

10.49 Guizzo di Dovizioso in terza posizione a 471 millesimi da uno scatenato Quartararo che vola in 1:40.274

10.48 Rossi migliora ancora e sale in terza posizione in 1:40.755 a 84 millesimi da Quartararo e riparte con il record nel T1.

10.47 Quartararo di nuovo al comando in 1:40.671 con 24 millesimi su Petrucci e 108 su Aleix Espargarò. Quarto Vinales, nono Rossi davanti a Dovizioso e Morbidelli.

10.46 Migliorano tutti al Montmelò, Rossi 1:41.312, ma ora in vetta sale Petrucci in 1:40.695. Vinales terzo a 137.

10.45 Quartararo vola in vetta in 1:41.602 con 238 millesimi su Vinales e 253 su Rins. Ottavo Rossi a 755.

10.44 Brad Binder torna subito ai box e cambia moto, mentre Morbidelli fa segnare il tempo di 1:42.637, ma Rossi e Rins lo scalzano subito.

10.43 I piloti completano il giro di lancio e iniziano a fare sul serio, vedremo chi farà segnare il primo tempo della mattina.

10.42 Tutti in azione con doppia gomma soft! Sembra che la scelta sia unanime!

10.41 Tutti subito in pista al Montmelò, per sfruttare al massimo i venti minuti del turno mattutino

How will the #MotoGP riders deal with these cooler temperatures? 👀 Off we go with the warm-up! ⏩#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/K63BHZJxTC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 27, 2020

10.40 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA IL WARM-UP DELLA MOTOGP!!!!

10.38 Due minuti al via della sessione, vedremo come risponderà Joan Mir. Lo spagnolo, solamente ottavo in griglia, sa essere sempre molto efficace nella seconda parte di gara. Sarà così anche oggi?

P8️⃣ #CatalanGP

“I’m happy with 8th but I struggled to make 1 quick lap today, but my pace is there. I’ll give everything tomorrow!”@MotoGP @suzukimotogp

P8️⃣

“Estoy contento con el 8º aunque me ha costado hacer 1 vuelta rápida, pero mi ritmo está ahí. ¡Voy a darlo todo mañana!” pic.twitter.com/poFyu3ZBSU — JoanMir36 (@JoanMirOfficial) September 26, 2020

10.36 Il programma completo della giornata odierna, con orari completamente rinnovati rispetto al solito. La MotoGP sarà di scena alle ore 15.00

Get ready for RACE DAY at Barcelona! 🏁 Remember that all the #CatalanGP races and sessions will start an hour later than usual on Sunday! ⏱️ ⏰ @MonsterEnergy pic.twitter.com/LbaqThbBok — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 26, 2020

10.34 Fabio Quartararo, invece, sarà secondo in griglia. Il giovane francese vuole assolutamente tornare alla vittoria per riprendere la vetta della classifica generale. Anche al Montmelò ha dimostrato di disporre di un buon passo gara

Fantastic race pace and a front row starting slot 🙌@FabioQ20 is set up for an impressive Sunday and wants to make it count 👍 #CatalanGP 🏁 | 🎥 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 26, 2020

10.32 Tornando al presente il nove volte campione del mondo ha conquistato una ottima terza posizione nelle qualifiche di ieri, dimostrando anche di avere un passo gara interessante sia con doppia soft che con soft e media. Quale sarà la sua scelta?

10.29 La grande notizia di ieri, tuttavia, è stata la firma di Valentino Rossi con il team Yamaha Petronas. Il Dottore si è legato alla scuderia satellite per il 2021

🙌 @ValeYellow46‘s Grand Prix machines are some of the most iconic of our sport! Look back at 25 years of beautiful bikes raced around the world by The Doctor! 🏍️#MotoGP pic.twitter.com/HAHR2rEKrc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 26, 2020

10.26 Si annuncia una domenica non semplice per il leader della graduatoria generale: Andrea Dovizioso. Il portacolori della Ducati, infatti, non riesce proprio a far girare al meglio la sua GP20 e oggi dovrà scattare dalla 17ma posizione della griglia di partenza. Sarà in grado di mantenere la vetta della classifica?

10.23 I TEMPI DELLE QUALIFICHE DI IERI

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 339.6 1’38.798

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 345.0 1’39.008 0.210 / 0.210

3 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’39.129 0.331 / 0.121

4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 350.6 1’39.225 0.427 / 0.096

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 343.9 1’39.371 0.573 / 0.146

6 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 346.1 1’39.378 0.580 / 0.007

7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 345.0 1’39.495 0.697 / 0.117

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1’39.628 0.830 / 0.133

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 347.2 1’39.641 0.843 / 0.013

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 346.1 1’39.659 0.861 / 0.018

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 343.9 1’39.713 0.915 / 0.054

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 341.7 1’40.188 1.390 / 0.475

10.20 Venti minuti al via della sessione! Al Montmelò la situazione vede qualche nuvola, ma il sole la fa da padrone. La temperatura al momento è sui 14 gradi.

10.18 Il pole-man Franco Morbidelli sarà in grado di ribadire la sua forma anche in gara? Il portacolori del team Yamaha Petronas sembra davvero pronto a fare il bis dopo Misano 1

This is how you do it at @Circuitcat_eng! 🔥 Check out how @FrankyMorbido12 broke the lap record and got pole position ⏱#MotoGP | #CatalanGP 🏁 🎥https://t.co/OHLzRWkkyP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 26, 2020

10.16 Il turno sarà poco indicativo? Al momento sulla pista catalana le temperature non sono ancora particolarmente elevate, ma questo pomeriggio alle ore 15.00 quando scatterà la gara la colonnina di Mercurio sarà decisamente più alta.

10.13 Per i piloti della classe regina ed i meccanici siamo giunti agli ultimi 20 minuti di sessione per definire l’assetto in ottica gara e, soprattutto, scegliere le gomme



10.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm-up della MotoGP. Tra 30 minuti prenderà il via il turno mattutino!

