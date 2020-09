LIVE Motocross, GP Lombardia MXGP 2020 in DIRETTA: vittoria per Prado, Gajser si prende la tabella rossa ai danni di Tony Cairoli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16:51 Questa la nuova classifica generale:

Loading...

Loading...

Tim Gajser 316 Antonio Cairoli 311 Jeremy Seewer 295 Jorge Prado 281 Glenn Coldenhoff 267

16:48 Gara da dimenticare per Cairoli che chiude con un deludente 15° posto.

16:47 Settimo posto per Desalle che precede Jacobi ed Evans.

16:46 Vince in solitaria Gajser! Secondo Prado davanti a Febvre, poi Paulin, Coldenhoff e Seewer.

16:44 ULTIMO GIRO! Problemi per Lupino che scivola in classifica oltre la 20ma posizione.

16:42 ULTIMI DUE GIRI! Passerella per Gajser, dietro è viva la lotta tra Prado e Febvre.

16:40 Nooo! Errore di Cairoli superato da Tixier e Bogers, l’azzurro è 15°.

16:38 Prado respira un po’, 2″ di margine su Febrve.

16:36 Sorpasso immediato di Cairoli su Tixier per il 13° posto.

16:35 Il nostro alfiere perde due posizioni per montare gli occhialini, ora è 14°.

16:34 Cairoli perde gli occhiali, dovrà fermarsi per montarne degli altri.

16:33 Gajser ha preso il largo! Vantaggio di oltre 5″ per lo sloveno sulla coppia Prado-Febvre.

16:32 Seewer e Desalle superano Jacobi.

16:31 Jasikonis perde tantissime posizioni, ne approfitta anche Cairoli che sale 12°.

16:29 Jacobi si riprende la posizione su Seewer, Desalle scavalca Lupino.

16:28 Seewer scatenato! Doppio sorpasso su Lupino e Jacobi, l’elvetico è settimo.

16:27 Gajser si inserisce all’interno di Prado e si prende la vetta!

16:26 Seewer scavalca Desalle ed è nono dietro al nostro Lupino.

16:25 Prado chiude la porta a Febvre, ne approfitta Gajser che scavalca il francese!

16:24 Due sorpassi da paura di Cairoli, che è 13° ora.

16:23 Prado, Febvre e Gajser sono racchiusi nello spazio di due secondi.

16:21 Seewer dopo quell’errore non è lontanissimo, decimo l’elvetico.

16:20 Cairoli recupera due posizioni, l’azzurro è 15°.

16:19 Febvre continua a pressare Prado che per ora si difende alla grande.

16:18 Cairoli al momento è bloccato in 17ma posizione.

16:16 CADUTA PER SEEWER! Lo svizzero rischia di perdere il GP.

16:15 Paulin e Seewer sono rispettivamente in quarta e quinta piazza.

16:14 Battagliano Prado e Febvre, per ora resta a guardare Gajser.

16:13 Errore per Cairoli che scivola in 17ma posizione.

16:12 11° Cairoli che deve risalire subito la china.

16:11 SI COMINCIA! Parte alla grande Prado che si porta in testa seguito da Febvre e Gajser.

16:08 Mancano pochi minuti all’inizio di gara-2, tutto pronto per l’accensione dei motori.

16:05 Ricordiamo che oggi sono presenti anche 1000 spettatori a Mantova, i quali vogliono far sentire tutto il calore possibile al beniamino Tony Cairoli.

16:00 Lo sloveno, partito male, si è difeso ottenendo l’ottavo posto con una furiosa rimonta e sicuramente tenterà il tutto per tutto nella seconda manche.

15:55 Il centauro siciliano può comunque ritenersi soddisfatto, visto che è riuscito ad incrementare il margine in classifica su Tim Gajser a 14 punti.

15:50 Gara-1 ha visto la vittoria tranquilla dello svizzero Seewer davanti allo spagnolo Prado e al nostro Tony Cairoli.

15:45 Ben ritrovati amici appassionati di motocross, alle ore 16:10 prenderà il via gara-2 del GP di Lombardia di MXGP.

LA CRONACA DI GARA-1: OTTIMO PODIO PER TONY CAIROLI

13:57 La nostra DIRETTA LIVE termina momentaneamente qui, appuntamento alle ore 16:10 per gara-2. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport.

13:55 Questa la nuova classifica generale:

Antonio Cairoli 305 Tim Gajser 291 Jeremy Seewer 280 Jeffrey Herlings 263 Jorge Prado 259

13:53 Decimo Febrve che chiude davanti al nostro Alessandro Lupino.

13:52 Settimo posto per Desalle che si difende dal ritorno di Gajser, il quale chiude 8°.

13:51 VINCE SEEWER DAVANTI A PRADO E CAIROLI! Quarto Coldenhoff che precede Vlaanderen e Jasikonis.

13:49 ULTIMO GIRO! Poca azione in testa alla gara, dietro continua a spingere Gajser per limitare i danni.

13:47 Lo sloveno supera van Horebeek ed è ottavo, difficile riprendere Desalle davanti a lui.

13:46 ULTIMI DUE GIRI! Gajser alla ruota di van Horebeek.

13:44 Le prime tre posizioni sembrano cristallizzate, a Cairoli può andare bene così.

13:42 Anche Febvre si libera agevolmente di Bogers.

13:41 Gajser si prende la nona posizione scavalcando Bogers.

13:40 Cinque minuti al termine: Seewer ha 3″9 di margine su Prado e 7″8 su Cairoli.

13:38 Gajser è in lotta con Febrve per il decimo posto.

13:37 Seewer con un paio di giri tirati porta a 3″7 il vantaggio su Prado, Cairoli prova ad avvicinarsi allo spagnolo.

13:35 CHE VOLO! Bobryshev rischia grossissimo su un salto, il russo atterra malissimo ma per sua fortuna non subisce conseguenze, ma che spavento!

13:33 Gajser e Fabvre si prendono la posizione ai danni di Lupino.

13:31 Giro veloce di Seewer in 1:54.504, lo svizzero mantiene 1″6 di margine su Prado e 5″4 su Cairoli.

13:30 Jasikonis scavalca Bogers per il sesto posto.

13:29 Gajser bloccato in 12ma piazza alle spalle di Lupino.

13:28 Errore di Desalle che perde tre posizioni e si ritrova nono.

13:26 Prova a risalire la china Jasikonis che si trova in nona piazza dopo l’ennesima partenza difficile.

13:24 Giro veloce di Prado che recupera qualche decimo a Seewer, fa fatica Cairoli a tenere il passo dei primi due.

13:23 Seewer ha un vantaggio di 1″5 su Prado e 4″7 su Cairoli.

13:21 Gajser è già 13°, lo sloveno sta cercando la rimonta furiosa.

13:20 Anche Coldenhoff supera Bogers e si mette alle spalle di Cairoli.

13:18 Cairoli si sbarazza immediatamente di Bogers ed è terzo!

13:17 Cairoli è quarto, Gajser solo 21°. Si è messa subito bene per il nostro alfiere!

13:16 SI COMINCIA! Parte alla grande Seewer che si prende la vetta, seguito da Prado e Bogers.

13:13 Oggi sono presenti a Mantova 1000 spettatori, una notizia bellissima che darà ancora più motivazioni al beniamino di casa Antonio Cairoli.

13:10 Il ruolo di terzo incomodo è affidato allo spagnolo Jorge Prado, campione del mondo nel 2018 e nel 2019 della MX2.

13:05 Lo sloveno in quest’annata non è stato un mostro di continuità, ma è sicuramente un avversario molto pericoloso e oggi cercherà di limitare i danni su un tracciato che dovrebbe favorire il nostro centauro.

13:00 L’alfiere italiano con l’ultimo centro si è portato a casa il 91° trionfo (il secondo quest’anno) della carriera, oltre che la vetta iridata con sette punti di vantaggio sul campione in carica Tim Gajser.

12:55 Tony Cairoli viene dal trionfo del GP dell’Emilia Romagna e il siciliano è balzato in testa al campionato, approfittando dell’assenza dell’olandese Jeffrey Herlings.

12:50 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di gara-1 del GP di Lombardia, prova del Mondiale 2020 di MXGP.

Il programma del GP Lombardia (27 settembre) – La presentazione del GP Lombardia – La classifica del Mondiale 2020 MXGP

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Lombardia, prova del Mondiale 2020 di MXGP, classe regina del Motocross. I centauri dello sterrato, a Mantova, saranno attesi da un altro tris di appuntamenti: sei manche in una settimana per loro e tanti punti in palio.

Tony Cairoli viene dal trionfo del GP dell’Emilia Romagna, ottavo round di quest’annata sconvolta dalla pandemia globale. Con due secondi conquistati con le unghie e con i denti il siciliano è balzato in testa al campionato, approfittando dell’assenza dell’olandese Jeffrey Herlings. Il tulipano, nel corso delle prove libere del GP di Faenza, è caduto infatti malamente procurandosi una serie lesione al rachide cervicale, che lo terrà lontano dalle gare e i tempi di recupero non sono ancora noti. Un incidente dalle conseguenze, quindi, importanti sull’esito di questo campionato, ricordando che Herlings dopo aver il vinto il GP d’Italia era leader con 60 punti di vantaggio su Cairoli.

La storia è cambiata e Tony con l’ultimo centro si è portato a casa il 91° trionfo (il secondo quest’anno) della carriera, oltre che la vetta iridata come detto con sette punti di vantaggio sul campione in carica Tim Gajser. In un quadro del genere, quindi, il vero rivale del centauro italiano potrebbe essere proprio lo sloveno che in quest’annata non è stato un mostro di continuità, basti pensare a quanto è accaduto nell’ultima apparizione: quinto in gara-1 e poi vincitore in gara-2. In un contesto livellato verso l’alto, tenuto conto della crescita esponenziale dello spagnolo Jorge Prado (campione del mondo nel 2018 e nel 2019 della MX2), ogni punto saprà fare la differenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Lombardia, prova del Mondiale 2020 di MXGP, classe regina del Motocross: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 13.15 con gara-1, mentre la seconda manche partirà alle ore 16.10. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo