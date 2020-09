LIVE Moto3, GP Misano 2 in DIRETTA: Raul Fernandez precede Vietti nel warm-up, la gara dalle ore 11.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.45 Per il momento non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 11.00 per la gara. Grazie e buon proseguimento di giornata.

8.44 Si conclude qui, dunque, la mattinata della Moto3. Sembra davvero che Fernandez, Vietti e Arbolino siano i favoriti per la gara di oggi. Arenas marca visita per ora, ma sarà sicuramente della partita dalle ore 11.00.

8.42 RIEPILOGO TEMPI WARM-UP MOTO3

1 25 R. FERNANDEZ 1:41.981 2 13 C. VIETTI +0.239 3 40 D. BINDER +0.252 4 55 R. FENATI +0.317 5 2 G. RODRIGO +0.355 6 12 F. SALAC +0.416 7 17 J. MCPHEE +0.457 8 14 T. ARBOLINO +0.475 9 53 D. ÖNCÜ +0.509 10 99 C. TATAY +0.544

8.41 Non migliora nessuno, il tempo di riferimento della sessione rimane quello di Raul Fernandez con un ottimo 1:41.981 con 239 millesimi su Vietti, 252 su Binder e 317 su Fenati.

8.40 BANDIERA A SCACCHI, SI CHIUDE IL WARM-UP. Cade anche Pizzoli in curva 8, mentre tutti vanno a chiudere l’ultimo tentativo.

8.39 Fernandez torna ai box, sessione già conclusa o prova di partenza? Gli altri piloti sono impegnati nel loro decimo giro, ma nessuno sta migliorando.

8.38 Binder, Salac e Arbolino fanno segnare il loro migliore T1, ma lasciano sul terreno diversi centesimi e arrivano al T2 peggiorando. Si procede in gruppi, con il solo Migno in solitaria. Ora è 16mo a 862 millesimi.

8.37 Siamo ormai nelle ultime fasi del turno, Fernandez continua a martellare su ottimi tempi ma non migliora, Fenati balza al quarto posto in 1:42.341 a 360 millesimi.

8.36 Vietti sale in terza posizione e batte il primo colpo di giornata! 1:42.220 a 239 millesimi, ancora indietro Migno solamente 18mo.

8.35 Ancora Binder, 77 millesimi al T1, 157 al T2, 287 al T3, conclude il suo ottavo giro perdendo un secondo nel T4.

8.34 Binder continua e fa segnare i suoi migliori parziali, segnando 1:42.446 e non migliora. Al momento nessuno in pista è su tempi di rilievo.

8.33 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 25 R. FERNANDEZ 1:41.981 2 14 T. ARBOLINO +0.105 3 40 D. BINDER +0.252 4 53 D. ÖNCÜ +0.509 5 12 F. SALAC +0.554 6 5 J. MASIA +0.563 7 27 K. TOBA +0.611 8 7 D. FOGGIA +0.670 9 2 G. RODRIGO +0.709 10 99 C. TATAY +0.731

8.32 Raul Fernandez di nuovo al comando! 1:41.981! 105 millesimi su Arbolino e 252 su Binder.

8.31 Cade anche Oncu in curva 14, mentre Fernandez stampa altri due settori record. 154 millesimi al T1 e 127 al T2. Cade anche Ogura!

8.30 Fernandez arriva al T3 con 348 millesimi di margine e stampa un ottimo 1:42.158, ma Arbolino risponde subito in 1:42.086 e torna al comando con 72 millesimi di margine!

8.29 Tony Arbolino sale al comando! 1:42.456, mette 34 millesimi su Oncu e 144 su Toba, quarto Fernandez a 165 che parte con un T1 spaventoso da 337 millesimi di vantaggio!

8.28 Mentre Kofler finisce nella ghiaia di curva 3, Fernandez piazza il record per 152 millesimi al T3, Arbolino 247!

8.27 Foggia si mette al quinto posto, ma Fenati lo scalza subito con un gap di 391 millesimi da Fernandez. Ancora indietro Migno e Vietti.

8.26 Di nuovo Fernandez! 1:42.671, mette 301 millesimi tra sè e Toba, quindi 382 su Binder e 617 su Tatay.

8.25 Fernandez riparte e fa segnare due parziali record, mentre Tatay si mette al secondo posto a 558 millesimi, Rossi quinto a 1.193.

8.24 Fernandez chiude in 1:42.730, Binder secondo a 734 millesimi, poi Nepa a 1.344

8.23 Raul Fernandez e Kaito Toba sono i primi a lanciarsi per il giro lanciato, vedremo i tempi che faranno segnare i due compagni del team Red Bull KTM Ajo

8.22 I piloti entrano in pista alla spicciolata, viste le basse temperature qualcuno sta aspettando ancora qualche istante per entrare in azione…

8.21 Si incomincia! Ecco una veduta di Misano



8.20 SEMAFORO VERDE! SCATTA IL WARM-UP DELLA MOTO3

Four races on the way today! 🔥#Moto3 get the ball rolling with their warm-up session! 💨#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/OUQ0oFFyOd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 20, 2020



8.19 Ricordiamo che non ci sarà all’opera il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) che si è provocato una frattura al polso sinistro nel corso della giornata di ieri.

8.18 Al momento temperature fresche in quel di Misano. 18° per quel che riguarda l’aria e 19.5 sull’asfalto. Sarà un turno delicato da decifrare, dato che nel corso della giornata, nello specifico la gara della Moto3, vivremo una situazione meteo decisamente più estiva.

8.17 Per gli italiani siamo di fronte all’ultima spiaggia, o quasi, per riaprire i discorsi in ottica titolo iridato. Migno, Vietti, Foggia e Fenati sono nelle prime due file e cercheranno di essere profeti in patria. Vincere oggi per tenere ancora vivi i sogni di titolo!

8.16 Tutto pronto nei box del team KTM Aspar, la Moto3 è pronta per dare il via alla propria giornata

8.15 Si annuncia una domenica di grande importanza per il Mondiale Moto3. Dopo la caduta di Arenas della scorsa settimana, infatti, la classifica generale si è riaperta, con Ogura e McPhee che provano a mettere in dubbio la leadership dello spagnolo.

8.13 Gli orari ed il programma completo della domenica di Misano



8.11 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO3 2020

1 Albert ARENAS KTM SPA 106

2 Ai OGURA Honda JPN 101

3 John MCPHEE Honda GBR 92

4 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 75

5 Tony ARBOLINO Honda ITA 70

6 Celestino VIETTI KTM ITA 66

7 Gabriel RODRIGO Honda ARG 59

8 Raul FERNANDEZ KTM SPA 51

9 Jaume MASIA Honda SPA 50

10 Dennis FOGGIA Honda ITA 44

11 Jeremy ALCOBA Honda SPA 43

12 Darryn BINDER KTM RSA 37

13 Andrea MIGNO KTM ITA 28

14 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 26

15 Romano FENATI Husqvarna ITA 22

16 Stefano NEPA KTM ITA 22

8.09 Iniziamo con la griglia di partenza della gara di oggi. Raul Fernandez è in pole, sarà in grado di fare meglio della scorsa settimana?

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 203.7 1’41.705

2 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 207.2 1’41.793 0.088 / 0.088

3 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.0 1’41.797 0.092 / 0.004

4 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 206.5 1’41.851 0.146 / 0.054

5 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.5 1’41.873 0.168 / 0.022

6 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 203.0 1’41.961 0.256 / 0.088

7 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 208.0 1’41.963 0.258 / 0.002

8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 205.3 1’41.971 0.266 / 0.008

9 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 207.6 1’42.044 0.339 / 0.073

10 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 203.3 1’42.129 0.424 / 0.085

11 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 206.5 1’42.296 0.591 / 0.167

12 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 201.8 1’42.314 0.609 / 0.018

13 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 207.6 1’42.375 0.670 / 0.061

14 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 202.2 1’42.460 0.755 / 0.085

15 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 206.1 1’42.742 1.037 / 0.282

16 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 206.5 1’42.855 1.150 / 0.113

17 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 202.6 1’43.133 1.428 / 0.278

18 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 203.7 1’43.671 1.966 / 0.538

8.07 Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli i piloti della classe più leggera saranno impegnati in 20 minuti di capitale importanza per definire gli ultimi dettagli sulle rispettive moto e scegliere le gomme per la gara delle ore 11.00.

8.05 Buongiorno e benvenuti a Misano, tutto è pronto per il via della giornata della Moto3, si parte tra 15 minuti con il warm-up

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 della Moto3. Siamo giunti all’ottavo appuntamento della stagione e ogni punto diventa sempre più importante e decisivo. La giornata di Misano prenderà il via alle ore 8.20 con il warm-up, ovvero gli ultimi 20 minuti per trovare il giusto bilanciamento della moto in vista della gara che, come sempre, si correrà alle ore 11.00.

Le qualifiche di ieri hanno eletto Raul Fernandez Sul circuito intitolato romagnolo lo spagnolo ha fatto segnare un 1:41.705 con appena 88 millesimi di vantaggio su Tony Arbolino e 92 su Andrea Migno. Quarto tempo per il leader della classifica generale, lo spagnolo Albert Arenas (KTM Aspar) in 1:41.851 a 146 millesimi dalla vetta, mentre è quinto Celestino Vietti (Sky Racing team VR46) in 1:41.873 a 168 millesimi, davanti a Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 256 in sesta posizione Partiranno dalla coda del gruppo nomi importanti come Gabriel Rodrigo e John McPhee, eliminati già nel corso della Q1, mentre Niccolò Antonelli sarà al via dalla ventiduesima casella della griglia.

La classifica generale vede al comando Albert Arenas con 106 punti, con 5 lunghezze di vantaggio su Ai Ogura, mentre John McPhee è terzo a quota 92. Quarta posizione per Tatsuki Suzuki con 75 punti, davanti a Tony Arbolino con 70 e Celestino Vietti con 66.

La domenica del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 della Moto3 prenderà il via alle ore 8.20 con il warm-up, mentre la gara, come sempre, si correrà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dell’azione sulla pista di Misano.

