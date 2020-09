LIVE Moto3, GP Emilia-Romagna 2020 in DIRETTA: si comincia con le FP2, saltano i primi 15 minuti ben 13 piloti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.28 Super Tony Arbolino!! Il lombardo del Team Snipers va al comando in 1’42″576 e rifila 174 millesimi a Fenati.

13.27 Errore in fase di frenata per Jaume Masià, che va lungo in curva 4 per poi rientrare in pista dopo un’escursione sulla ghiaia.

13.26 Ottimo Fenati!!! Miglior tempo in 1’42″889 per l’ascolano, che poi conserva la leadership per soli 10 millesimi su Masià.

13.25 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 7 D. FOGGIA 1:42.923 2 55 R. FENATI +0.121 3 5 J. MASIA +0.200 4 99 C. TATAY +0.223 5 79 A. OGURA +0.283 6 13 C. VIETTI +0.283 7 52 J. ALCOBA +0.291 8 24 T. SUZUKI +0.384 9 14 T. ARBOLINO +0.392 10 16 A. MIGNO +0.417

13.23 Tempi ancora abbastanza alti rispetto alla mattinata, ma le condizioni della pista sono sicuramente meno performanti.

13.22 Foggia si migliora e resta al comando della classifica provvisoria in 1’42″923. Alle sue spalle Fenati, Masia, Tatay, Alcoba e Suzuki.

13.20 Foggia è il più rapido al primo passaggio sul traguardo in 1’43″2 davanti a Vietti, Fenati, Arbolino e Suzuki.

13.19 In corso il primo giro lanciato della sessione, siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici.

13.17 Kofler rompe gli indugi ed è il primo a scendere in pista, per poi venire imitato successivamente da molti altri piloti della classe leggera.

13.15 SEMAFORO VERDE! Ricordiamo che Rodrigo, Garcia, Salac, Lopez, Antonelli, Fernandez, Toba, Dupasquier, Rossi, Fenati, Sasaki, Arenas e Pawi saltano i primi 15 minuti di questa sessione per aver guidato in maniera eccessivamente lenta nelle FP3 di sabato scorso.

13.13 Da sottolineare fino a questo momento le apparenti difficoltà dello scozzese John McPhee, solo 20° in FP1 dopo aver vinto domenica scorsa il GP di San Marino sempre sulla pista di Misano.

13.10 Cinque minuti al via delle FP2: vedremo se qualcuno riuscirà a migliorare il fantastico 1’41″962 firmato stamane da Raul Fernandez. A questo punto non è lontano il record assoluto del circuito, che appartiene a Jorge Martin in 1’41″823.

13.07 Al momento sarebbero qualificati virtualmente per il Q2 quattro italiani: Dennis Foggia 3°, Andrea Migno 5°, Celestino Vietti 11° e Tony Arbolino 14°. Devono invece provare a risalire la china Romano Fenati, Niccolò Antonelli, Davide Pizzoli e Riccardo Rossi.

13.03 Si riparte dalla classifica della prima sessione mattutina, con Raul Fernandez che si conferma estremamente competitivo in prova dopo aver impressionato in tal senso anche nell’ultimo weekend romagnolo.

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 205.7 1’41.962

2 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 204.1 1’42.126 0.164 / 0.164

3 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 207.6 1’42.152 0.190 / 0.026

4 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 205.3 1’42.212 0.250 / 0.060

5 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.5 1’42.224 0.262 / 0.012

6 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 211.3 1’42.246 0.284 / 0.022

7 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 206.5 1’42.389 0.427 / 0.143

8 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 208.0 1’42.400 0.438 / 0.011

9 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 203.3 1’42.462 0.500 / 0.062

10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 208.0 1’42.471 0.509 / 0.009

11 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.9 1’42.521 0.559 / 0.050

12 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 204.5 1’42.548 0.586 / 0.027

13 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 206.1 1’42.640 0.678 / 0.092

14 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 207.2 1’42.651 0.689 / 0.011

15 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 206.1 1’42.663 0.701 / 0.012

16 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 206.8 1’42.728 0.766 / 0.065

17 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 206.8 1’42.839 0.877 / 0.111

18 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 205.7 1’42.902 0.940 / 0.063

19 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 207.6 1’42.916 0.954 / 0.014

20 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 203.7 1’42.978 1.016 / 0.062

21 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 204.9 1’43.055 1.093 / 0.077

22 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 208.0 1’43.059 1.097 / 0.004

23 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 203.3 1’43.060 1.098 / 0.001

24 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 202.6 1’43.110 1.148 / 0.050

25 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 207.2 1’43.180 1.218 / 0.070

26 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.8 1’43.654 1.692 / 0.474

27 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 204.5 1’43.667 1.705 / 0.013

28 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 206.1 1’43.684 1.722 / 0.017

29 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 208.4 1’43.707 1.745 / 0.023

30 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 203.0 1’43.947 1.985 / 0.240

31 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 206.5 1’44.056 2.094 / 0.109

12.59 Alle 13.15 si torna dunque in pista a Misano Adriatico per una FP2 molto interessante, in cui i piloti lavoreranno a lungo sul passo gara per poi effettuare almeno un tentativo di time-attack negli ultimi minuti del turno.

12.55 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Emilia Romagna 2020 per la classe Moto3.

9.46 Grazie per averci seguito in questa FP1. Appuntamento alle 13.15 per la seconda sessione del Gran Premio dell’Emilia Romagna per quanto riguarda la Moto3.

9.43 La Top10 al termine della FP1

1 25 R. FERNANDEZ 1:41.962 2 52 J. ALCOBA +0.164 3 7 D. FOGGIA +0.190 4 2 G. RODRIGO +0.250 5 16 A. MIGNO +0.262 6 5 J. MASIA +0.284 7 12 F. SALAC +0.427 8 75 A. ARENAS +0.438 9 40 D. BINDER +0.500 10 71 A. SASAKI +0.509

9.42 Si completa la prima sessione del GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini per quanto riguarda la Moto3. Andrea Migno sigla il quarto tempo ed è il migliore degli italiani.

9.40 CHE GIRO PER FERNANDEZ! Lo spagnolo sale in vetta con il tempo di 1.41.962! Alcoba, Rodrigo e Migno inseguono, mentre viene sventolata la bandiera a scacchi.

9.39 Scivolata alla ‘Rio 1’ per Tatsuki Suzuki (SIC58). Non ci sono conseguenze per lui.

9.39 Alcoba svetta nella classifica dei tempi con 1.42.126!

9.37 Caduta per Oncu all’uscita delle Rio. Seconda scivolata per lui.

9.36 Celestino Vietti ed Andrea Migno svettano nella graduatoria! Vietti è leader con 1.42.224!

9.36 Lopez sale secondo alle spalle di Masia.

9.35 Si migliorano Migno, Vietti e Lopez. Attendiamo il passaggio sul traguardo!

9.35 Fernandez, Antonelli, Migno, Arenas, Toba, Baltus, Masia e Suzuki prendono la via della pista.

9.31 La classifica a meno di 10 minuti dalla conclusione:

1 5 J. MASIA 1:42.819 2 12 F. SALAC +0.210 3 79 A. OGURA +0.241 4 24 T. SUZUKI +0.291 5 25 R. FERNANDEZ +0.304 6 14 T. ARBOLINO +0.317 7 7 D. FOGGIA +0.321 8 55 R. FENATI +0.370 9 13 C. VIETTI +0.412 10 75 A. ARENAS +0.415

9.30 I piloti ritornano in pista per un nuovo stint.

9.26 Anche Lopez, come Garcia, dovrà scontare un long lap penality dopo aver costretto al ritiro Sasaki nel GP di San Marino.

9.24 Scendono in pista anche coloro che hanno dovuto sanzionare i 15 minuti di penalità.

9.20 Terzo tempo per il giapponese Tatsuki Suzuki! Il giapponese di casa SIC58 ferma il cronometro a 291 millesimi da Masia.

9.19 Garcia dovrà scontare un long lap penalty durante la corsa di domenica. Lo spagnolo è stato accusato di aver creato l’incidente a Celestino Vietti durante il GP di San Marino.

9.18 La classifica dei tempi aggiornata.

1 5 J. MASIA 1:42.819 2 25 R. FERNANDEZ +0.304 3 7 D. FOGGIA +0.321 4 23 N. ANTONELLI +0.448 5 75 A. ARENAS +0.476 6 2 G. RODRIGO +0.619 7 71 A. SASAKI +0.636 8 24 T. SUZUKI +0.642 9 79 A. OGURA +0.688 10 13 C. VIETTI +0.699

9.14 Nello scorso week-end a dominare nella FP1 fu l’iberico Raul Fernandez. Il pilota di casa KTM Ajo è al momento al secondo posto della classifica.

9.11 Dopo i primi 10 minuti, Jaume Masia guida la classifica con il tempo di 1.42.819. Nessuno appare in grado di impensierire lo spagnolo.

9.09 I tempi dopo il primo passaggio

1 5 J. MASIA 1:42.819 2 25 R. FERNANDEZ +0.304 3 7 D. FOGGIA +0.564 4 71 A. SASAKI +0.636 5 13 C. VIETTI +0.699 6 14 T. ARBOLINO +0.753 7 16 A. MIGNO +0.760 8 11 S. GARCIA +0.835 9 23 N. ANTONELLI +0.836 10 12 F. SALAC +0.852

9.06 Jeremy Alcoba, Barry Baltus, Darryn Binder, Maximilian Kofler, Stefano Nepa, Ai Ogura, Tatsuki Suzuki e Carlos Tatay entreranno in pista con 15 minuti di ritardo in seguito ad un comportamento irregolare durante lo scorso fine settimana.

9.05 Scivolata per il turco Deniz Oncu alla staccata del ‘Tramonto’. Non si sono conseguenze per lui.

9.03 I piloti scendono in pista. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

9.00 Bandiera verde! Inizia la sessione, la prima del week-end per la Moto3!

8.57 L’evento che ci apprestiamo a seguire sarà la prima edizione del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, la seconda ed ultima tappa italiana del 2020

8.53 Il sole splende in Romagna. Sono 24 i gradi dell’aria!

8.50 La pista di Misano ha una metratura di 4 chilometri e 226 metri. Il tracciato si snoda in 15 pieghe, 10 delle quali a destra.

8.47 La scivolata di Albert Arenas nello scorso week-end riapre di fatto il Mondiale. Di seguito la classifica alla vigilia della prima edizione del Gran Premio del Emilia Romagna.

8.45 L’elenco dei partecipanti al secondo appuntamento del calendario a Misano, ottavo atto della stagione.

2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda

5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda

r 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda

7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda

r 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM

11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda

12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda

13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM

14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda

16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM

17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda

21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda

24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM

27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM

40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM

r 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM

r 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda

r 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM

54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM

55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM

71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM

r 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM

75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM

79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda

82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM

89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda

r 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda

r 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM

8.42 Dopo le emozioni del Gran Premio di San Marino, i giovani centauri del Motomondiale restano al Misano World Circuit Marco Simoncelli per la seconda tappa del terzo doubleheader del 2020.

8.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna per quanto riguarda la Moto3.

Presentazione GP Emilia Romagna – Le penalità prima del week-end

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, ottavo atto con la Moto3. Il Motomondiale torna in scena all’interno del tracciato dedicato a Marco Simoncelli dopo le emozioni vissute settimana scorsa in occasione del Gran Premio di San Marino.

Lo spettacolo ed i colpi di scena non sono mancati nello scorso week-end con la vittoria di forza del britannico John McPhee (Sprinta) e la scivolata del leader del Mondiale Albert Arenas. Lo spagnolo di casa Aspar, primo in questo 2020 in tre occasioni, si trova al momento al comando della graduatoria con solo cinque punti di margine sul giapponese Ai Ogura (Honda Asia), autore della pole-position nello scorso fine settimana.

Il già citato McPhee ed il nipponico Tatsuki Suzuki (SIC58) sono pronti a dare spettacolo in quel di Misano dove ci si attende una rivincita da parte dei piloti di casa. Celestino Vietti (Sky), Andrea Migno (Sky) e Tony Arbolino (Snipers) difenderanno i colori dell’Italia insieme anche a Dennis Foggia (Leopard), solo nono nell’ultima corsa svolta.

Appuntamento alle 9.00 per la Diretta Live della FP1 della Moto3 da Misano! Buon divertimento!

