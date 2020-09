LIVE Moto3, GP Emilia-Romagna 2020 in DIRETTA: Celestino Vietti svetta nella FP3 con il nuovo record del tracciato! Alle 12.35 la Q1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

.

Loading...

Loading...

9.49 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa FP3. Appuntamento alle 12.35 per la Q1!

9.46 La classifica finale al termine della FP3.

1 13 C. VIETTI 1:41.155 2 79 A. OGURA +0.398 3 55 R. FENATI +0.506 4 25 R. FERNANDEZ +0.537 5 75 A. ARENAS +0.540 6 7 D. FOGGIA +0.607 7 52 J. ALCOBA +0.617 8 16 A. MIGNO +0.682 9 24 T. SUZUKI +0.710 10 71 A. SASAKI +0.758

9.43 Vietti, Fenati, Masia, Fernandez, Areans, Foggia, Alcoba, Migno, Suzuki, Sasaki, Garcia, Baltus e Nepa accedono direttamente alla Q2.

9.42 Arenas e Nepa strappano l’accesso alla Q2, mentre McPhee (primo settimana scorsa) non riesce a passare il turno!

9.41 Antonelli non accede al Q2.

9.40 Ultimo giro per tutti.

9.40 Bandiera a scacchi!! Vietti al comando davanti ad Ogura, Fernandez e Masia.

9.39 Attenzione ad Arenas che rischia di non accedere alla Q2!!

9.37 Caduta per Andrea Migno alla terza curva del Carro.

9.36 Annullato il crono di Tony Arbolino! L’italiano dovrà disputare la Q1.

9.35 IMPRESSIONANTE! CELESTINO VIETTI STRAPPA IL RECORD DI FENATI! 1.41.155 per l’alfiere di Sky che strappa al connazionale il primato del tracciato.

9.34 Caduta per Sasaki all’uscita dalla ‘Variante del Parco’. Non ci sono conseguenze per lui.

9.32 La classifica dei tempi a 10 minuti dalla conclusione.

1 55 R. FENATI 1:41.661 2 25 R. FERNANDEZ +0.031 3 7 D. FOGGIA +0.101 4 16 A. MIGNO +0.176 5 24 T. SUZUKI +0.204 6 11 S. GARCIA +0.275 7 14 T. ARBOLINO +0.338 8 17 J. MCPHEE +0.380 9 27 K. TOBA +0.401 10 12 F. SALAC +0.481

9.30 Arbolino figura al nono posto della classifica. Ricordiamo però che il nostro connazionale ha completato il suo giro con 10 secondi di ritardo rispetto al tempo in cui avrebbe dovuto concludere la sessione. Attendiamo la decisione dei giudici.

9.29 Caduta per Rodrigo alla ‘Misano 1’. Non ci sono conseguenze per lui.

9.27 Tony Arbolino sale in nona piazza ed è virtualmente presente in Q2! Si conclude la sessione per Masia, Foggia, Yamanaka, Pizzoli ed Arbolino.

9.25 Attenzione ad Arbolino, ultimo tentativo per lui di accedere in Q2!

9.24 CHE GIRO PER ROMANO FENATI!! L’italiano ferma il cronometro in 1.41.661 e svetta in classifica.

9.23 Garcia sale al quarto posto della combinata, mentre Riccardo Rossi scivola alla staccata della ‘Quercia’.

9.21 Si migliorano Salac e Fernandez.

9.18 I piloti tornano in pista per il secondo stint. Masia sempre leader davanti a Fernandez e Vietti.

9.16 Masia, Fernandez, Vietti, Suzuki, Migno, Alcoba, Toba, Salac, Foggia, Rodrigo, Nepa, Sasaki, Arenas ed Arbolino sono virtualmente qualificati per la Q2.

9.14 Tutti rientrano ai box dopo il primo stint ad eccezione di Jaume Masia che continua a girare.

9.11 La classifica dei tempi della FP3

1 2 G. RODRIGO 1:42.310 2 14 T. ARBOLINO +0.011 3 79 A. OGURA +0.061 4 7 D. FOGGIA +0.247 5 25 R. FERNANDEZ +0.287 6 5 J. MASIA +0.293 7 12 F. SALAC +0.313 8 13 C. VIETTI +0.314 9 11 S. GARCIA +0.343 10 16 A. MIGNO +0.395

9.10 Caduta per Gabriel Rodrigo (Gresini) all’uscita della ‘Variante del Parco’

9.08 Nessuno sembra in grado di impensierire il crono di Masia che ieri ha registrato il nuovo record del tracciato.

9.05 Jaume Masia inizia al meglio il secondo giorno di attività in Romagna. 1.41.663 per lui. Fernandez, Vietti, Arbolino e Migno inseguono.

9.03 Tutti in pista per cercare il primo riferimento cronometrico.

9.00 Bandiera verde, inizia la sessione!

8.57 Yamanaka, Pizzoli Foggia, Masia, Arbolino e Tatay dovranno saltare gli ultimi 15 minuti della sessione per una guida irregolare nel corso del week-end del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

8.55 Il sole splende a Misano Adriatico. Il circuito dedicato a Marco Simoncelli ha una metratura di 4 chilometri e 226 metri ed è articolato in 15 curve.

8.53 I protagonisti della Moto3 si preparano a scendere in pista per la FP3.

8.50 La classifica combinata alla vigilia della FP3. Lo spagnolo Jaume Masia (Leopard) guida il gruppo!

1 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’42.246 16 1’41.663 15

2 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’41.962 16 1’42.120 7 0.299 0.299

3 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’42.521 12 1’41.983 16 0.320 0.021

4 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’43.110 5 1’42.075 10 0.412 0.092

5 16 A.MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’42.224 12 1’42.089 19 0.426 0.014

6 52 J.ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’42.126 10 1’42.483 14 0.463 0.037

7 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’42.389 16 1’42.133 11 0.470 0.007

8 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’42.152 18 1’42.198 18 0.489 0.019

9 2 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’42.212 15 1’42.353 7 0.549 0.060

10 82 S.NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’42.839 12 1’42.227 15 0.564 0.015

11 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’42.471 16 1’42.277 10 0.614 0.050

12 75 A.ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’42.400 13 1’42.310 11 0.647 0.033

13 14 T.ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’42.651 11 1’42.313 16 0.650 0.003

14 27 K.TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.640 14 1’42.360 9 0.697 0.047

15 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’42.978 14 1’42.445 17 0.782 0.085

16 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’42.462 10 1’42.559 15 0.799 0.017

17 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’42.663 10 1’42.487 15 0.824 0.025

18 54 R.ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’44.056 6 1’42.493 9 0.830 0.006

19 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’42.548 12 1’42.561 18 0.885 0.055

20 21 A.LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’42.728 18 1’42.572 9 0.909 0.024

21 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’43.654 4 1’42.593 10 0.930 0.021

22 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’42.916 14 1’42.617 8 0.954 0.024

23 9 D.PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’43.684 14 1’42.656 9 0.993 0.039

24 99 C.TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1’43.060 10 1’42.679 18 1.016 0.023

25 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’42.902 15 1’42.773 10 1.110 0.094

26 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’43.667 5 1’42.845 11 1.182 0.072

27 6 R.YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’43.180 15 1’42.912 12 1.249 0.067

28 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’43.707 14 1’42.912 10 1.249

29 70 B.BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’43.055 14 1’43.349 5 1.392 0.143

30 89 K.PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’43.059 18 1’43.211 10 1.396 0.004

31 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’43.947 14 1’43.563 5 1.900 0.504

8.47 I risultati della FP2 di ieri:

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 208.8 1’41.663

2 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.5 1’41.983 0.320 / 0.320

3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 204.9 1’42.075 0.412 / 0.092

4 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.3 1’42.089 0.426 / 0.014

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 206.1 1’42.120 0.457 / 0.031

6 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 208.4 1’42.133 0.470 / 0.013

7 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 208.4 1’42.198 0.535 / 0.065

8 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 207.6 1’42.227 0.564 / 0.029

9 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 208.4 1’42.277 0.614 / 0.050

10 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 206.8 1’42.310 0.647 / 0.033

11 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 208.4 1’42.313 0.650 / 0.003

12 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 209.7 1’42.353 0.690 / 0.040

13 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1’42.360 0.697 / 0.007

14 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 210.5 1’42.445 0.782 / 0.085

15 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 206.1 1’42.483 0.820 / 0.038

16 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 205.3 1’42.487 0.824 / 0.004

17 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 207.6 1’42.493 0.830 / 0.006

18 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 206.8 1’42.559 0.896 / 0.066

19 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 205.7 1’42.561 0.898 / 0.002

20 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 202.2 1’42.572 0.909 / 0.011

21 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.2 1’42.593 0.930 / 0.021

22 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 209.3 1’42.617 0.954 / 0.024

23 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 209.7 1’42.656 0.993 / 0.039

24 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 204.5 1’42.679 1.016 / 0.023

25 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 208.8 1’42.773 1.110 / 0.094

26 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 205.3 1’42.845 1.182 / 0.072

27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 208.4 1’42.912 1.249 / 0.067

28 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 206.8 1’42.912 1.249

29 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 206.1 1’43.211 1.548 / 0.299

30 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 205.7 1’43.349 1.686 / 0.138

31 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 206.5 1’43.563 1.900 / 0.214

8.44 I risultati della FP1 di ieri:

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 205.7 1’41.962

2 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 204.1 1’42.126 0.164 / 0.164

3 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 207.6 1’42.152 0.190 / 0.026

4 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 205.3 1’42.212 0.250 / 0.060

5 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.5 1’42.224 0.262 / 0.012

6 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 211.3 1’42.246 0.284 / 0.022

7 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 206.5 1’42.389 0.427 / 0.143

8 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 208.0 1’42.400 0.438 / 0.011

9 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 203.3 1’42.462 0.500 / 0.062

10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 208.0 1’42.471 0.509 / 0.009

11 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.9 1’42.521 0.559 / 0.050

12 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 204.5 1’42.548 0.586 / 0.027

13 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 206.1 1’42.640 0.678 / 0.092

14 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 207.2 1’42.651 0.689 / 0.011

15 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 206.1 1’42.663 0.701 / 0.012

16 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 206.8 1’42.728 0.766 / 0.065

17 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 206.8 1’42.839 0.877 / 0.111

18 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 205.7 1’42.902 0.940 / 0.063

19 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 207.6 1’42.916 0.954 / 0.014

20 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 203.7 1’42.978 1.016 / 0.062

21 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 204.9 1’43.055 1.093 / 0.077

22 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 208.0 1’43.059 1.097 / 0.004

23 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 203.3 1’43.060 1.098 / 0.001

24 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 202.6 1’43.110 1.148 / 0.050

25 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 207.2 1’43.180 1.218 / 0.070

26 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.8 1’43.654 1.692 / 0.474

27 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 204.5 1’43.667 1.705 / 0.013

28 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 206.1 1’43.684 1.722 / 0.017

29 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 208.4 1’43.707 1.745 / 0.023

30 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 203.0 1’43.947 1.985 / 0.240

31 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 206.5 1’44.056 2.094 / 0.109

8.42 Dopo le emozioni di ieri tutto è pronto per la terza ed ultima sessione delle prove libere, determinante per la Q2 di oggi pomeriggio. Ricordiamo infatti che i migliori 14 della classifica combinata entreranno direttamente alla seconda sessione delle qualifiche.

8.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere 3 del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini per i protagonisti della Moto3.

Presentazione Moto3 – Cronaca FP1 – Cronaca FP2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere 3 e delle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, ottavo atto con la Moto3. Tutto è pronto dal Misano World Circuit Marco Simoncelli per la giornata che determinerà la griglia di partenza per domani.

Ai Ogura (Honda Asia) cerca di ripetere la pole di settimana scorsa. Il giapponese, insieme al connazionale Tatsuki Suzuki, a segno nel 2019, si preparano a dare spettacolo nelle sessioni che ci apprestiamo a vivere. Non dimentichiamoci, alla luce delle libere, di Raul Fernandez (KTM Ajo) e di Jaume Masià (Leopard). Quest’ultimo è al comando della classifica combinata dopo le prime due prove.

Ci si attende una buona prestazione da parte di Dennis Foggia (Leopard), Celestino Vietti (Sky), Andrea Migno (Sky) e Tony Arbolino (Snipers), fuori dalla Top10 nella giornata di ieri. Appuntamento alle 9.00 per la Diretta Live delle FP3. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse