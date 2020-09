LIVE Moto3, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: Raul Fernandez svetta nella FP1 davanti a Fenati ed Arbolino. Alle 13.15 la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA FP1 DELLA MOTO3

9.44 Si conclude la prima sessione cronometrata a Barcellona. Appuntamento alle 13.15 per la FP2. Un saluto a tutti!

09.42 La classifica dei tempi al termine della FP1

1 25 R. FERNANDEZ 1:48.853 2 55 R. FENATI +0.390 3 14 T. ARBOLINO +0.409 4 5 J. MASIA +0.575 5 17 J. MCPHEE +0.607 6 75 A. ARENAS +0.696 7 23 N. ANTONELLI +0.725 8 27 K. TOBA +0.773 9 2 G. RODRIGO +0.787 10 12 F. SALAC +0.835

09.41 Raul Fernandez svetta nelle prove libere 1 del GP della Catalogna. Fenati chiude secondo ed è il migliore degli italiani.

09.40 Bandiera a scacchi!

09.38 Ultimi due minuti di azione! Si migliorano in molti, ma nessuno appare in grado di impensierire Fernandez.

09.36 Raul Fernandez ferma il cronometro in 1.48.853! Lo spagnolo precede Fernandez e Toba.

09.34 La classifica dei tempi a 7 minuti:

1 14 T. ARBOLINO 1:50.028 2 17 J. MCPHEE +0.366 3 25 R. FERNANDEZ +0.599 4 5 J. MASIA +0.900 5 75 A. ARENAS +0.963 6 27 K. TOBA +0.996 7 40 D. BINDER +1.177 8 2 G. RODRIGO +1.197 9 79 A. OGURA +1.220 10 70 B. BALTUS +1.353

09.31 La pista di Barcellona è una delle più conosciute da parte dei piloti che hanno l’occasione di correrci nelle serie minori.

09.27 Non ci sono miglioramenti al momento.

09.25 Si torna in pista con Romano Fenati. Il vincitore dell’ultima tappa del Mondiale è pronto a confermarsi questo week-end.

09.20 La classifica dei tempi della FP1.

1 14 T. ARBOLINO 1:50.028 2 25 R. FERNANDEZ +0.599 3 17 J. MCPHEE +0.882 4 5 J. MASIA +0.900 5 75 A. ARENAS +0.963 6 27 K. TOBA +0.996 7 79 A. OGURA +1.220 8 70 B. BALTUS +1.353 9 11 S. GARCIA +1.368 10 55 R. FENATI +1.376

09.20 Si conclude il primo stint. I piloti tornano ai box.

09.17 SI migliora ancora Arbolino! Il nostro portacolori detta il passo in 1.50.028. Secondo posto per McPhee con 882 millesimi di vantaggio.

09.15 Il 2020 presenta una modifica nel tracciato per quanto riguarda l’approccio in curva 10. Per ragioni di sicurezza verrà utilizzata la variante della F1 e non quella che da anni veniva utilizzata per le moto.

09.13 Arbolino si migliora e sigla il crono di 1.50.393! Fernandez insegue davanti ad Arenas.

09.12 Si migliora Arenas nel primo intertempo della pista.

09.10 La classifica dei tempi aggiornata:

1 14 T. ARBOLINO 1:50.850 2 25 R. FERNANDEZ +0.296 3 75 A. ARENAS +0.393 4 17 J. MCPHEE +0.556 5 55 R. FENATI +0.578 6 16 A. MIGNO +1.024 7 2 G. RODRIGO +1.065 8 11 S. GARCIA +1.086 9 99 C. TATAY +1.486 10 20 J. GARCIA +1.570

09.09 Tony Arbolino (Snipers) svetta nella classifica con il tempo di 1.50.850

09.09 McPhee e Yamanaka perdono il crono per track limit.

09.07 La classifica dei tempi dopo il primo passaggio sul traguardo.

1 55 R. FENATI 1:51.817 2 25 R. FERNANDEZ +0.005 3 14 T. ARBOLINO +0.546 4 2 G. RODRIGO +0.562 5 75 A. ARENAS +0.779 6 23 N. ANTONELLI +1.559 7 20 J. GARCIA +1.608 8 11 S. GARCIA +1.643 9 9 D. PIZZOLI +1.665 10 16 A. MIGNO +1.836

09.06 Attenzione ai limiti del tracciato. Ogni abuso dei limiti del tracciato verrà sanzionato con l’abolizione del tempo.

09.02 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici della giornata.

9.00 Inizia il week-end per i protagonisti della Moto3!

08.57 Tatsuki Suzuki si è infortunato in quel di Barcellona e non potrà scendere in pista durante la giornata odierna. Il giapponese è scivolato durante la Q2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna e potrebbe tornare in quel di Le Mans.

08.55 Il sole splende al circuito di Montmelò, la località in cui si articolano i 4 chilometri di uno dei più importanti tracciati spagnoli.

08.53 I piloti si preparano a scendere in pista per il primo turno di libere.

08.48 Lo spagnolo Albert Arenas (Aspar) guida il Mondiale con due punti sul giapponese AI Ogura (Honda Asia). Di seguito la classifica del Mondiale aggiornata dopo il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini.

1 Albert ARENAS KTM SPA 119

2 Ai OGURA Honda JPN 117

3 John MCPHEE Honda GBR 98

4 Celestino VIETTI KTM ITA 86

5 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 75

6 Tony ARBOLINO Honda ITA 75

7 Gabriel RODRIGO Honda ARG 63

8 Jaume MASIA Honda SPA 61

9 Raul FERNANDEZ KTM SPA 61

10 Romano FENATI Husqvarna ITA 47

11 Jeremy ALCOBA Honda SPA 46

12 Dennis FOGGIA Honda ITA 44

13 Darryn BINDER KTM RSA 37

14 Andrea MIGNO KTM ITA 36

15 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 26

16 Stefano NEPA KTM ITA 23

17 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 22

18 Sergio GARCIA Honda SPA 19

19 Kaito TOBA KTM JPN 19

20 Filip SALAC Honda CZE 12

21 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 12

22 Ayumu SASAKI KTM JPN 10

23 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 5

24 Carlos TATAY KTM SPA 4

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 3

26 Yuki KUNII Honda JPN

27 Barry BALTUS KTM BEL

28 Maximilian KOFLER KTM AUT

29 Davide PIZZOLI KTM ITA

30 Jason DUPASQUIER KTM SWI

31 Khairul Idham PAWI Honda MAL

32 Dirk GEIGER KTM GER

08.47 I partecipanti al decimo atto della Moto3 2020.

2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda

5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda

r 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda

7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda

r 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM

11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda

12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda

13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM

14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda

16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM

17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda

R(24) 20 Jose Julian GARCIA SPA SIC58 Squadra Corse Honda

21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda

rp 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM

27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM

40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM

r 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM

r 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda

r 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM

54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM

55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM

71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM

r 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM

75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM

79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda

82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM

89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda

r 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda

r 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM

08.42 Per la terza volta in questo 2020 il Motomondiale arriva in Spagna, la prima a Barcellona. Ricordiamo infatti che a luglio il campionato toccò per due volte il tracciato di Jerez, sede del GP di Spagna e del GP dell’Andalucia.

08.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla prova libera 1 del GP della Catalogna della Moto3.

Presentazione GP Catalogna Moto3 – Appuntamenti week-end

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio della Catalogna per quanto riguarda la Moto3. I giovani centauri del Motomondiale si apprestano a vivere la decima prova della stagione, la terza in terra iberica dopo il doubleheader di Jerez dello scorso luglio.

Al Montmelò, l’impianto che sorge vicino a Barcellona, tutto è pronto per un nuovo interessante round che potrebbe cambiare la leadership in campionato. Albert Arenas, alfiere di casa Aspar, approda sul tracciato di casa come il leader del Mondiale con un due lunghezze sul giapponese Ai Ogura. Il nipponico di Honda Asia ha praticamente annullato il gap con l’iberico grazie ai due podi consecutivi di Misano. Attenzione ai nostri Celestino Vietti (Sky), Andrea Migno (Sky), Tony Arbolino (Snipers), Dennis Foggia (Leopard) e Romano Fenati (Max Racing). Ricordiamo che quest’ultimo ha vinto in volata contro Vitti la prima edizione del Gran Premio dell’Emilia Romagna ed è pronto alla conferma in Catalogna.

Appuntamento alle 9.00 per Diretta Live della prima sessione di prove libere. Un saluto a tutti!

Foto: LaPresse