LIVE Moto3, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: Antonelli svetta nel warm up! Alle 12.00 la gara

LA CRONACA DEL WARM-UP DELLA MOTO3

10.03 Grazie per averci seguito. Appuntamento alle 12.00 per la nona gara del 2020 della Moto3! Un saluto a tutti!

10.02 La classifica finale del warm up:

1 5 J. MASIA 1:49.759 2 14 T. ARBOLINO +0.104 3 40 D. BINDER +0.195 4 23 N. ANTONELLI +0.336 5 25 R. FERNANDEZ +0.349 6 75 A. ARENAS +0.367 7 2 G. RODRIGO +0.389 8 17 J. MCPHEE +0.635 9 27 K. TOBA +0.709 10 12 F. SALAC +0.873

10.00 Si conclude il warm up con Arenas che si posiziona ad un millesimo dal nostro Antonelli.

10.00 Bandiera a scacchi!

09.58 Antonelli guida la classifica davanti ad Arenas, Rodrigo, Masia, Arbolino e Binder.

09.55 Niccolò Antonelli (SIC58) è il nuovo leader della classifica con il tempo di 1.47.715.

09.54 La classifica dei tempi a 6 minuti dalla fine:

1 5 J. MASIA 1:49.759 2 14 T. ARBOLINO +0.104 3 40 D. BINDER +0.195 4 23 N. ANTONELLI +0.336 5 25 R. FERNANDEZ +0.349 6 75 A. ARENAS +0.367 7 2 G. RODRIGO +0.389 8 17 J. MCPHEE +0.635 9 27 K. TOBA +0.709 10 12 F. SALAC +0.873

09. 53 Masia abbassa il riferimento di Arbolino e firma il crono di 1.49.759. Arbolino è secondo davanti a Binder ed Antonelli.

09.51 Jaume Masia e Raul Fernandez si migliorano, mentre Tony Arbolino sale al comando con il tempo di 1.49.863.

09.49 Nessuno sembra migliorarsi al momento.

09.47 La classifica dei tempi dopo il primo passaggio lanciato.

1 2 G. RODRIGO 1:50.242 2 75 A. ARENAS +0.638 3 5 J. MASIA +0.662 4 14 T. ARBOLINO +0.888 5 17 J. MCPHEE +1.068 6 70 B. BALTUS +1.142 7 53 D. ÖNCÜ +1.182 8 82 S. NEPA +1.468 9 27 K. TOBA +1.545 10 50 J. DUPASQUIER +1.560

09.45 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

09.43 Si scende in pista per la sessione. Sono circa 20 i gradi dell’asfalto.

09.40 Sono 20 i minuti previsti per la sessione che precede di qualche ora la nona tappa della stagione.

09.40 Inizia il warm up del GP di Catalogna.

09.36 Il sole splende a Barcellona! La temperatura dell’aria è di 12 gradi.

09.35 Il tracciato di Barcellona ospita il terzo round spagnolo del 2020 dopo il doubleheader di Jerez dello scorso luglio.

09.31 Nella giornata di ieri Tony Arbolino ha siglato la pole ed il record del tracciato in 1.47.762!

09.30 Il risultato della Q2 di ieri:

1 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 238.4 1’47.762

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.3 1’48.380 0.618 / 0.618

3 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 238.4 1’48.380 0.618

4 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 238.4 1’48.390 0.628 / 0.010

5 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 242.1 1’48.490 0.728 / 0.100

6 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 236.3 1’48.594 0.832 / 0.104

7 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 234.7 1’48.704 0.942 / 0.110

8 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 235.8 1’48.729 0.967 / 0.025

9 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 238.4 1’48.788 1.026 / 0.059

10 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 242.1 1’48.824 1.062 / 0.036

11 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.3 1’48.873 1.111 / 0.049

12 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 237.8 1’48.875 1.113 / 0.002

13 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 240.5 1’48.938 1.176 / 0.063

14 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 238.4 1’48.969 1.207 / 0.031

15 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 232.7 1’49.085 1.323 / 0.116

16 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 232.2 1’49.226 1.464 / 0.141

17 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 237.8 1’49.256 1.494 / 0.030

18 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 238.9 1’49.378 1.616 / 0.122

09.26 La classifica del Mondiale alla vigilia della nona tappa.

1 Albert ARENAS KTM SPA 119

2 Ai OGURA Honda JPN 117

3 John MCPHEE Honda GBR 98

4 Celestino VIETTI KTM ITA 86

5 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 75

6 Tony ARBOLINO Honda ITA 75

7 Gabriel RODRIGO Honda ARG 63

8 Jaume MASIA Honda SPA 61

9 Raul FERNANDEZ KTM SPA 61

10 Romano FENATI Husqvarna ITA 47

11 Jeremy ALCOBA Honda SPA 46

12 Dennis FOGGIA Honda ITA 44

13 Darryn BINDER KTM RSA 37

14 Andrea MIGNO KTM ITA 36

15 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 26

16 Stefano NEPA KTM ITA 23

17 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 22

18 Sergio GARCIA Honda SPA 19

19 Kaito TOBA KTM JPN 19

20 Filip SALAC Honda CZE 12

21 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 12

22 Ayumu SASAKI KTM JPN 10

23 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 5

24 Carlos TATAY KTM SPA 4

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 3

26 Yuki KUNII Honda JPN

27 Barry BALTUS KTM BEL

28 Maximilian KOFLER KTM AUT

29 Davide PIZZOLI KTM ITA

30 Jason DUPASQUIER KTM SWI

31 Khairul Idham PAWI Honda MAL

32 Dirk GEIGER KTM GER

09.22 Tutto è pronto a Barcellona per l’ultima sessione in vista di una giornata che potrebbe cambiare le sorte del Mondiale. Albert Arenas guida la classifica con solo due punti da Ai Ogura, chiamato oggi ad un’importante rimonta. Ricordiamo infatti che il giapponese scatterà dal 24° posto.

09.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm up del GP della Catalogna per i protagonisti della Moto3.

Presentazione GP Catalogna – Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio della Catalogna per quanto riguarda la Moto3. Dopo le emozioni delle qualifiche di ieri, Tony Arbolino scatterà dalla pole-position con il crono di 1.47.762. L’italiano di casa Snipers, detentore del nuovo record del circuito, scatterà davanti allo spagnolo Raul Fernandez (KTM) ed all’argentino Gabriel Rodrigo(Gresini).

Albert Arenas ed Ai Ogura si contendono la leadership della classifica nella nona prova del 2020. Il primo dei due si presenta nell’impianto di casa con due punti di vantaggio sul nipponico che, nel doubleheader di Misano Adriatico, ha annullato l’ampio margine che Arenas possedeva prima di sbarcare nel Bel Paese. Ogura è chiamato alla rimonta nella corsa odierna. Ricordiamo infatti che il giapponese scatterà 24°, mentre lo spagnolo si schiererà quarto.

Niccolò Antonelli (SIC58), Celestino Vietti (Sky), Andrea Migno (Sky) e Dennis Foggia (Leopard) restano ipotetici outsider per una prova che si prospetta molto interessante. Appuntamento alle 9.00 per il racconto in Diretta Live del warm up e successivamente alle 12.00 non perdetevi la nona tappa del campionato.

Foto: Valerio Origo