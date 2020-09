LIVE Moto2, GP Misano 2 in DIRETTA: Nagashima in vetta al warm-up, ma cade! Errori di Marini e di Bezzecchi. Dalle 12.20 la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

09.12: CADUTA PER NAGASHIMA! Il giapponese si stende in curva-6 dopo aver realizzato nel giro prima il miglior crono di 1’36″346, precedendo di 35 millesimi Canet e di 75 Lowes. Il miglior dei piloti italiani è Baldassarri in ottava piazza a 0″443, mentre Bastianini è 12°. Marini e Bezzecchi senza tempi per via di due cadute. Nagashima, nel frattempo, viene portato via in barella.

POS # RIDER GAP 1 45 T. NAGASHIMA 1:36.346 2 44 A. CANET +0.035 3 22 S. LOWES +0.075 4 37 A. FERNANDEZ +0.215 5 96 J. DIXON +0.235 6 23 M. SCHROTTER +0.304 7 9 J. NAVARRO +0.340 8 7 L. BALDASSARRI +0.443 9 16 J. ROBERTS +0.476 10 12 T. LUTHI +0.517

09.10: BANDIERA A SCACCHI!!

09.08: Hanno apportato una modifica sul manubrio sulla moto di Marini, costretto a rientrare. Ora il leader del campionato torna in pista.

09.07: Canet sempre in testa con il tempo di 1’36″381, con 40 millesimi di vantaggio su Lowes e 68 su Nagashima. Baldassarri è settimo a 0″408 e Bastianini è decimo a 0″619.

09.06: Luca Marini ha fatto solo un out-lap per verificare la condizione della moto dopo la scivolata.

09.05: Temperature basse e tanti errori dei piloti: Sam Lowes scivola via in curva-15.

09.04: Canet sempre davanti a tutti con il tempo di 1’36″381 con 40 millesimi di vantaggio su Lowes e 2 decimi su Dixon. Baldassarri scala la classifica, portandosi in settima piazza 0″408. Bastianini 10° a 0″619.

09.03: Pronto a rientrare in pista Luca Marini, che può fare qualche giro. Rientra invece in questo momento la moto di Bezzecchi ai box e warm-up che non lo vedrà tra i protagonisti, salvo prove di partenza.

09.02: Rientra nella top-10 anche Bulega che si porta in decima piazza a 0″741.

09.01: Canet conserva la vetta con il crono di 1’36″381 sulla Speed Up, a 40 millesimi seguono Lowes e a 270 Fernandez. Bastianini è ottavo a 0″619.

09.00: Canet al comando con il crono di 1’36″381, Lowes a 0″144 e Fernandez a 0″358.

08.57: Miglior prestazione per Canet in 1’36″409 con 542 su Lowes e 604 su Fernandez. Sesto Enea Bastianini a 0″737. Lo Sky Racing Team VR46 a lavoro per rimediare agli errori dei due piloti: possibilità di rivedere Marini in pista in questo turno, poche invece per Bezzecchi.

08.55: Bruttissimo inizio per lo Sky Racing Team VR46: caduta di Bezzecchi in uscita da curva-6. Il centauro fa ritorno ai box e turno probabilmente finito.

08.54: ATTENZIONE! Caduta tra la curva-4 e la curva-5: una chiusa di anteriore per Luca Marini.

08.52: Tutti sul tracciato in questo momento per testare le condizioni da gara sulle moto.

08.51: Accorgimenti massimi nello Sky Racing Team VR46 con il nastro adesivo presente sul cupolino per chiudere tutte le possibili fessure nocive dal punto di vista aerodinamico.

08.50: si comincia con il warm-up! Saranno 20′ importanti di turno.

08.48: Questo warm-up dunque sarà importante per definire gli assetti in vista della gara che prenderà il via alle 12.20.

08.45: Marini, dunque, in grande spolvero e soprattutto il Team VR46 sembra aver trovato la quadra in pista anche con Bezzecchi.

08.42: I tre italiani in lizza per il titolo proveranno ad occupare anche oggi tutti i gradini del podio come domenica scorsa, tuttavia l’impresa si profila molto più complessa alla luce di due nuovi avversari davvero temibili del calibro di Sam Lowes e Aron Canet, entrambi in grado di battagliare per le posizioni di vertice. Obiettivo top-10 per altri centauri tricolori come Fabio Di Giannantonio, Mattia Pasini, Nicolò Bulega, Lorenzo Dalla Porta e Lorenzo Baldassarri.

08.39: Il fratello di Valentino Rossi è leader del campionato ma non può ancora permettersi di poter gestire il suo vantaggio accontentandosi di piazzarsi subito alle spalle dei suoi primi inseguitori in classifica: Enea Bastianini (2° a -17 dalla vetta) e Marco Bezzecchi (3° a -27 dal leader e compagno di squadra).

08.36: Per il momento Marini si è dimostrato semplicemente il più forte di tutti a Misano, vincendo il GP di San Marino e centrando ieri una stratosferica pole position con il nuovo record del tracciato, perciò va ritenuto inevitabilmente il grande favorito per il successo.

08.33: La classe mediana del Motomondiale raggiunge oggi il giro di boa del campionato con una gara davvero imperdibile per tutti gli appassionati italiani, che possono anche sognare una nuova tripletta nell’appuntamento di casa grazie a Luca Marini, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi.

08.30: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Emilia Romagna e della Riviera di Rimini 2020, ottavo round stagionale del Mondiale Moto2 e secondo evento consecutivo in programma a Misano Adriatico sul circuito intitolato a Marco Simoncelli.

