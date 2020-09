LIVE Moto2, GP Emilia-Romanga 2020 in DIRETTA: Sam Lowes sigla il nuovo record del tracciato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.05 IMPRESSIONANTE SAM LOWES!!! Il britannico ferma il cronometro in 1.36.800!

11.04 Secondo posto per Marco Bezzecchi!

11.02 NUOVO RECORD DELLA PISTA PER LOWES dopo un solo passaggio!

11.01 Il primo passaggio sul traguardo premia Sam Lowes!!!

1 22 S. LOWES 1:35.844 2 37 A. FERNANDEZ +0.303 3 9 J. NAVARRO +0.389 4 44 A. CANET +0.436 5 40 H. GARZO +0.544 6 42 M. RAMIREZ +0.568 7 72 M. BEZZECCHI +0.701 8 33 E. BASTIANINI +0.732 9 96 J. DIXON +0.773 10 64 B. BENDSNEYDER +0.835

10.58 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici della sessione.

10.56 Bandiera verde a Misano! Mattia Pasini è il primo a scendere in pista.

10.54 Settimana scorsa ad imporsi nelle qualifiche fu l’inglese Sam Lowes, mentre in gara vinse il nostro Luca Marini,

10.50 I piloti si preparano per scendere in pista. Vedremo se qualcuno realizzerà il nuovo record del tracciato.

10.46 I migliori 14 della classifica combinata accederanno, al termine di questa FP3, direttamente alla Q2 di oggi pomeriggio. La graduatoria al momento vede Marini al comando:

10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’36.543 5 1’35.956 21

2 44 A.CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’36.557 17 1’36.046 16 0.090 0.090

3 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’36.696 12 1’36.157 15 0.201 0.111

4 22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’36.445 11 1’36.161 16 0.205 0.004

5 16 J.ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’36.914 13 1’36.251 13 0.295 0.090

6 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’36.262 17 1’36.722 17 0.306 0.011

7 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’36.563 20 1’36.284 3 0.328 0.022

8 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’36.707 14 1’36.317 19 0.361 0.033

9 12 T.LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’36.433 16 1’36.709 16 0.477 0.116

10 9 J.NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up SPEED UP 1’36.922 10 1’36.467 19 0.511 0.034

11 40 H.GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’36.509 13 1’36.873 13 0.553 0.042

12 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’36.520 13 1’36.713 15 0.564 0.011

13 45 T.NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.557 16 1’36.790 23 0.601 0.037

14 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’38.009 7 1’36.581 14 0.625 0.024

15 7 L.BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’36.755 6 1’36.594 20 0.638 0.013

16 37 A.FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’36.721 16 1’36.660 4 0.704 0.066

17 42 M.RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’37.534 12 1’36.699 16 0.743 0.039

18 21 F.DI GIANNANTO ITA Beta Tools Speed Up SPEED UP 1’37.054 7 1’36.721 16 0.765 0.022

19 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’37.016 20 1’36.754 6 0.798 0.033

20 55 H.SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’37.626 15 1’37.021 16 1.065 0.267

21 62 S.MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’37.396 17 1’37.109 11 1.153 0.088

22 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’37.275 14 1’37.142 17 1.186 0.033

23 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’37.451 17 1’37.178 13 1.222 0.036

24 57 E.PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’37.594 18 1’37.291 19 1.335 0.113

25 54 M.PASINI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’37.352 16 1’37.459 12 1.396 0.061

26 27 A.IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.379 15 1’37.671 8 1.423 0.027

27 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.411 12 1’37.516 5 1.455 0.032

28 99 K.DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’37.572 10 1’38.263 9 1.616 0.161

29 74 P.BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 1’42.020 17 1’40.622 9 4.666 3.050

10.45 I tempi della FP1

1 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.1 1’36.262

2 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 246.5 1’36.433 0.171 / 0.171

3 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 244.8 1’36.445 0.183 / 0.012

4 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 246.0 1’36.509 0.247 / 0.064

5 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 246.5 1’36.520 0.258 / 0.011

6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 247.1 1’36.543 0.281 / 0.023

7 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 245.4 1’36.557 0.295 / 0.014

8 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 245.4 1’36.557 0.295

9 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.2 1’36.563 0.301 / 0.006

10 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 244.8 1’36.696 0.434 / 0.133

11 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 245.4 1’36.707 0.445 / 0.011

12 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 244.3 1’36.721 0.459 / 0.014

13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 243.7 1’36.755 0.493 / 0.034

14 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 245.4 1’36.914 0.652 / 0.159

15 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 245.4 1’36.922 0.660 / 0.008

16 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.8 1’37.016 0.754 / 0.094

17 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 244.8 1’37.054 0.792 / 0.038

18 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 243.7 1’37.275 1.013 / 0.221

19 54 Mattia PASINI ITA Red Bull KTM Ajo Kalex 248.2 1’37.352 1.090 / 0.077

20 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.5 1’37.379 1.117 / 0.027

21 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 244.8 1’37.396 1.134 / 0.017

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.7 1’37.411 1.149 / 0.015

23 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 243.7 1’37.451 1.189 / 0.040

24 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 247.1 1’37.534 1.272 / 0.083

25 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 246.5 1’37.572 1.310 / 0.038

26 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 246.5 1’37.594 1.332 / 0.022

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 246.0 1’37.626 1.364 / 0.032

28 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 242.6 1’38.009 1.747 / 0.383

29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 240.0 1’42.020 5.758 / 4.011

10.43 I tempi della FP2:

1 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 246.5 1’35.956

2 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 246.0 1’36.046 0.090 / 0.090

3 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 247.7 1’36.157 0.201 / 0.111

4 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.0 1’36.161 0.205 / 0.004

5 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 245.4 1’36.251 0.295 / 0.090

6 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 250.5 1’36.284 0.328 / 0.033

7 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 246.0 1’36.317 0.361 / 0.033

8 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 246.0 1’36.467 0.511 / 0.150

9 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 246.0 1’36.581 0.625 / 0.114

10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 244.3 1’36.594 0.638 / 0.013

11 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 244.3 1’36.660 0.704 / 0.066

12 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 248.2 1’36.699 0.743 / 0.039

13 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 246.5 1’36.709 0.753 / 0.010

14 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.8 1’36.713 0.757 / 0.004

15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 244.8 1’36.721 0.765 / 0.008

16 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.1 1’36.722 0.766 / 0.001

17 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.7 1’36.754 0.798 / 0.032

18 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 246.0 1’36.790 0.834 / 0.036

19 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 247.1 1’36.873 0.917 / 0.083

20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 247.1 1’37.021 1.065 / 0.148

21 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 243.7 1’37.109 1.153 / 0.088

22 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 243.7 1’37.142 1.186 / 0.033

23 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 242.6 1’37.178 1.222 / 0.036

24 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 244.3 1’37.291 1.335 / 0.113

25 54 Mattia PASINI ITA Red Bull KTM Ajo Kalex 248.8 1’37.459 1.503 / 0.168

26 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.1 1’37.516 1.560 / 0.057

27 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.5 1’37.671 1.715 / 0.155

28 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 246.0 1’38.263 2.307 / 0.592

29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 240.5 1’40.622 4.666 / 2.359

10.42 Nella giornata di ieri il migliore è stato Luca Marini (Sky Racing). Il leader del Mondiale ha siglato il nuovo record del tracciato in occasione della FP2.

10.40 Alla seconda prova del doubleheader di Misano non ci sarà Jorge Martin. Il pilota di casa KTM Ajo è ancora fermo dopo esser risultato positivo al Coronavirus. Al suo posto ci sarà il nostro Mattia Pasini.

10.37 Il sole splende al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il tracciato ha una metratura di 4 chilometri e 266 metri, suddivisi in 15 curve.

10.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prove libera 3 del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini per i protagonisti della Moto2.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche della Moto2 valevoli per il Gran Premio di Emilia Romagna e della Riviera di Rimini 2020. Si tratta dell’ottavo round stagionale e del secondo appuntamento consecutivo in programma sulla pista di Misano Adriatico, sede nell’ultimo weekend del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Le prove ufficiali odierne promettono grande spettacolo specialmente grazie alla notevole competitività dei piloti italiani di punta, protagonisti assoluti domenica scorsa con una meravigliosa tripletta sul podio in Romagna.

Luca Marini, leader del Mondiale e vincitore a Misano 1, è il grande favorito per la pole position e per la vittoria di tappa alla luce del passo messo in mostra nelle prove del venerdì e per tutto lo scorso weekend di gara sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 ha stabilito proprio ieri il nuovo record della pista per la Moto2 diventando il primo pilota a scendere sotto il muro dell’1:36″, perciò quest’oggi proverà in tutti i modi a confermarsi al vertice anche in qualifica sul giro secco. Italia molto ambiziosa anche con i vari Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Lorenzo Baldassarri, Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio, mentre gli altri candidati alla pole saranno lo spagnolo Aron Canet, il britannico Sam Lowes, il tedesco Marcel Schrotter e l’americano Joe Roberts.

Il programma si apre alle ore 10.55 con il semaforo verde delle FP3, mentre le qualifiche cominceranno nel pomeriggio alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della caccia alla pole position in Moto2 a Misano: buon divertimento!

