LIVE Moto2, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: Luca Marini il migliore del warm-up, Bastianini 6° e Bezzecchi 9°. Dalle 13.20 la gara

LA CRONACA DEL WARM-UP DELLA MOTO2

10.35: Appuntamento alle 13.20 per la gara e ci sarà da divertirsi. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

10.33: Non stupisce l’andamento di questo warm-up in Moto2, con Luca Marini che ottiene il best-time in 1’43″924 a precedere Sam Lowes (+0″122) e lo spagnolo Jorge Martin (+0″226). Bastianini chiude in sesta piazza a 0″456 e Bezzecchi in nona a 0″537.

10.31: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 10 L. MARINI 1:43.924 2 22 S. LOWES +0.122 3 88 J. MARTIN +0.226 4 44 A. CANET +0.385 5 23 M. SCHROTTER +0.432 6 33 E. BASTIANINI +0.456 7 12 T. LUTHI +0.472 8 37 A. FERNANDEZ +0.485 9 72 M. BEZZECCHI +0.537 10 42 M. RAMIREZ +0.609

10.29: Canet si porta in quarta posizione con la Spee Up a 0″385.10.30: BANDIERA A SCACCHI!!!

10.28: ATTENZIONE! Problema tecnico sulla moto di Fernandez, che va in fiamme. Il pilota costretto ad abbandonarla, rischiando anche qualcosa.

10.27: Luca Marini rientra ai box dopo una sequenza di giri molto veloce, mentre scivolata per Schroetter nel t-4. Bezzecchi settimo a 0″537, Di Giannantonio a 0″637 (nono) e Bastianini 14° a 0″778.

10.25: 1’43″924! Marini abbatte il muro dell’1’44” in questa ottava tornata. Secondo tempo per Lowes a 0″174 e terzo per Martini a 0″226. Bezzecchi è sesto a 0″537, Di Giannantonio nono a 0″637. Un po’ in difficoltà Bastianini, in tredicesima posizione a 0″778.

10.23: 1’44″086 per Marini che, pur non migliorando, si conferma velocissimo e su un passo deisamente sostenuto.

10.21: I tempi si abbassano giro dopo giro: Marini ottiene il miglior crono ora in 1’44″069 con 29 millesimi di vantaggio su Lowes e 192 su Martin. Bezzecchi è sesto a 0″392, Di Giannatonio 9° e Bastianini 13°.

10.20: Luca Marini migliora il proprio riscontro, in seconda posizione a 0″143 dalla vetta occupata dal britannico Sam Lowes. Bezzecchi è settimo a 0″508, Di Giannantonio è decimo a 0″701. Bastianini 11°.

10.18: Sam Lowes si prende il primo tempo di questo warm-up con il crono di 1’44″148 a precedere di 333 millesimi Canet e di 387 Marini. Piloti che stanno girando con la morbida sull’anteriore, Di Giannantonio 9°, Bezzecchi 12° e Bastianini 15°.

10.16: Ramirez si porta in vetta con il crono di 1’44″679 a precedere di 79 millesimi Schroetter e di 110 Luca Marini, Di Giannantonio 5°, Bezzecchi 8° e Bastianini 9° davanti a Martin.

10.14: Lo spagnolo Martin ottiene il miglior crono in questa prima tornata con 142 millesimi di vantaggio su Ramirez e 0″450 su Canet. Marini è quinto a 0″904, Di Giannantonio 8° e Bastianini 9°.

10.11: Tutti i piloti in pista in questo momento per testare le condizioni del tracciato, con temperature estremamente basse.

10.10: 20′ di turno importante per definire il quadro della situazione in vista della corsa domenicale.

10.10: via al warm-up della Moto2.

10.07: Condizioni di pista molto fredda, presumibile pensare che nessuno rischierà l’impossibile per non avere problemi tra qualche ora in gara.

10.05: 5′ all’inizio di questo turno importante per definire gli assetti in vista della corsa prevista alle 13.20.

10.02: Grande attesa in ottica azzurra anche per vedere all’opera Fabio Di Giannantonio, reduce dalla sua migliore prestazione stagionale con il quarto posto ottenuto ieri in qualifica con la Speed Up.

09.59: Il leader del campionato proverà ad aumentare il suo vantaggio nei confronti di Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, distanti rispettivamente 5 e 20 punti in classifica generale dalla vetta. Attenzione però a non sottovalutare il temibile britannico Sam Lowes, 4° nel Mondiale (a -42 dalla testa) ma soprattutto 3° in griglia dopo aver messo in mostra un ritmo devastante al venerdì in FP2.

09.56: Il fratello di Valentino Rossi è stato eccezionale ieri in qualifica stabilendo il nuovo record della pista catalana per la classe mediana, inoltre può contare su un passo estremamente competitivo che dovrebbe consentirgli di lottare abbastanza agevolmente per il podio e per il successo dopo il deludente quarto posto dell’ultimo GP dell’Emilia-Romagna a Misano.

09.53: Si gareggia al Montmelò, su un tracciato che in passato è stato sempre estremamente favorevole per un Enea Bastianini che però fino a questo momento ha fatto davvero molta fatica ad accendersi in prova (sarà 10° in griglia). I punti si assegnano comunque la domenica, ma il pole-man Luca Marini è in stato di grazia e sembra praticamente inattaccabile in vista della gara odierna.

09.50: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Catalogna 2020, nono round stagionale del Mondiale Moto2 e ultimo atto del secondo trittico di gare dell’anno.

Foto: Valerio Origo