LIVE Halep-Pliskova, Finale femminile Internazionali Roma in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Il riepilogo delle semifinali femminili – Il programma della finale femminile

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Simona Halep-Karolina Pliskova, finale femminile degli Internazionali d’Italia 2020. Si assegna oggi il titolo di regina del Foro Italico nella sfida che mette di fronte le due teste di serie del torneo.

Simona Halep contro Karolina Pliskova era la finale più facilmente pronosticabile, anche perché si affronteranno le prime due teste di serie. La romena è alla terza finale della carriera a Roma e va ancora a caccia del primo titolo in carriera al Foro Italico e lo farà contro colei che ha vinto lo scorso anno il titolo. La ceca è infatti la campionessa in carica ed ha continuato nella sua striscia vincente sulla terra rossa italiana.

Sarà uno scontro molto equilibrato, probabilmente una battaglia senza una vera e propria favorita. Pliskova sembra davvero trovarsi al meglio su questi campi romani, mentre dall’altra parte c’è Halep che è ripartita benissimo in questo 2020, vincendo a Praga e conquistando la finale a Roma (in mezzo c’è stata anche la decisione di non partecipare agli US Open).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Simona Halep-Karolina Pliskova, finale femminile degli Internazionali d’Italia 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è in programma per le 14.30

