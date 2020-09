LIVE Golden Gala 2020, atletica in DIRETTA: show all’Olimpico con Tortu, Jacobs, Tamberi, Crippa e Luminosa Bogliolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del Golden Gala 2020 – Golden Gala 2020: tutti gli italiani in gara – Programma, orari, tv e streaming del Golden Gala 2020 – I favoriti gara per gara– Il 10″07 di Tortu a Bellinzona

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa italiana della Diamond League, Golden Gala Pietro Mennea in programma all’Olimpico di Roma. In una stagione senza grandi appuntamenti internazionali il meeting romano, che di solito si svolge nella prima settimana di giugno, è uno degli appuntamenti più importanti e prestigiosi, vista anche la qualità degli atleti che partecipano. C’è tutta l’Italia che conta dell’atletica, se si esclude l’infortunato Davide Re.

Tanti sono gli azzurri attesi in questa kermesse romana, dalla battaglia nei 100 metri tra Filippo Tortu e Marc Jacobs, al saltatore in alto Gianmarco Tamberi, a caccia di una misura che impreziosisca una stagione in altalena, al mezzofondista che ha appena migliorato il record italiano dei 5000, Yeman Crippa che se la vedrà con i giganti del mezzofondo nei 3000, al pesista che punta ai 22 metri Leonardo Fabbri, all’astista che si è appena migliorato, fino a salire a 5.82, Claudio Stecchi, fino alla specialista dei 100 ostacoli Luminosa Bogliolo che ha tenuto una grande continuità di rendimento su livelli elevati in stagione, fino ad arrivare ad Ayomide Folorunso che cercherà di farsi valere sui 400 ostacoli.

E tante sono anche le star internazionali, alcune delle quali puntano decisamente a tempi di assoluto rilievo, come il norvegese Karsten Warholm nei 400 ostacoli, l’altro norvegese volante, Jakob Ingebrigtsen nei 3000 dove troverà anche l’ugandese Kiplimo, fino ad arrivare allo svedese Armand Duplantis, che già ha sfiorato il record mondiale dell’asta in stagione. Attenzione alla campionessa olimpica di 100 e 200 a Rio, la giamaicana Elaine Thompson-Herahm e alla mezzofondista scozzese Laura Muir, data in grandissima forma, per non dimenticare le specialiste dell’alto femminile ucraine Levchenko e Mahuchikh.

Questo il programma completo del Golden Gala 2020: 17:45: Salto in Alto Donne, 18:25: Salto con l’Asta Uomini, 18:40: Salto in Alto Uomini, 18:43: 400m Donne, 18:53: 400m Ostacoli Donne, 19:03: 400m Ostacoli Uomini, 19:13: 400m Uomini, 19:20: 3000m Uomini, 19:30: Getto del Peso Uomini, 19:38: 100m Ostacoli Donne, 19:47: 110m Ostacoli Uomini,

19:55: 800m Donne, 20:05: 100m Donne, 20:15: 100m Uomini.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della tappa italiana della Diamond League, Golden Gala Pietro Mennea in programma all’Olimpico di Roma, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 17.45. Buon divertimento a tutti.

Foto: FIDAL/Colombo