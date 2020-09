LIVE Giro dell’Appennino 2020 in DIRETTA: c’è la Nazionale di Cassani per Vincenzo Nibali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della tappa

Loading...

Loading...

11:11 Cinque i GPM in programma per oggi: Passo della Castagnola (Km. 57,7), Crocefieschi (Km. 87,7), Passo della Bocchetta (km. 128,4), Fraconalto (km.143,9) e Passo dei Giovi (Km. 156).

11:07 Sta lentamente iniziando a piovere in quel di Novi Ligure. Attenzione perchè anche il meteo a questo punto potrebbe essere un fattore importante per la corsa odierna.

11:03 Gruppo compatto in questi primi chilometri di corsa che procede ad una buona andatura.

10:59 PARTITI! Ufficialmente iniziato il Giro dell’Appennino 2020.

10:57 I 158 atleti alla partenza hanno nel frattempo ultimato le procedure del foglio firme ed i 7.1 chilometri di trasferimento e si stanno preparando al via ufficiale della corsa.

10:53 Ricordiamo che quest’oggi i corridori dovranno percorrere 191.5 chilometri, spostandosi da Novi Ligure a Genova.

10:50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del Giro dell’Appennino 2020.

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del Giro dell’Appennino 2020. L’ottantunesima edizione della manifestazione, che prenderà il via da Pasturana e terminerà nella celebre via XX Settembre di Genova, sarà uno degli ultimi veri banchi di prova prima dell’ormai imminente Mondiale di Imola.

La corsa, che riceverà il suo via ufficiale in quel di Novi Ligure, abbraccerà durante il suo percorso i vari comuni di Serravalle, Villavernia, Pozzolo e Pasturana. Il tracciato non dovrebbe essere in generale molto impegnativo, con l’unica asperità degna di essere presa in considerazione che sarà il Passo della Bocchetta, possibile passaggio clou di giornata.

Tanti saranno i corridori importanti al via, con i velocisti più resistenti del plotone che dovrebbero essere i grandi favoriti nell’arrivo in leggera salita in programma. Tra i nomi degni di attenzione figura anche quello dello Squalo Vincenzo Nibali che sarà al via con la Nazionale del CT Davide Cassani, dopo aver disertato Giro di Toscana e Coppa Sabatini, desideroso di ritrovare la giusta condizione sulle strade liguri e di perfezionare ulteriormente l’intesa con coloro che saranno i suoi alfieri quando proverà a dare la caccia alla maglia arcobaleno ad Imola.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE integrale della manifestazione sin dal suo chilometro zero dalle ore 10:45, per non perdervi nemmeno un giro di pedale di uno degli ultimi appuntamenti importanti in terra italica prima delle scintille dell’accoppiata Mondiali-Giro. Buon divertimento!

michele.giovagnoli@oasport.it

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse