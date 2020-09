LIVE Fognini-Ruud, ATP Amburgo 2020 in DIRETTA: il ligure cerca la rivincita contro il norvegese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fognini-Ruud, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Amburgo 2020. Sulla terra rossa tedesca il ligure vuole entrare tra i migliori otto: chi passerà il turno affronterà il vincente del confronto tra Vesely e Humbert (capace di eliminare Medvedev, testa di serie numero 1).

Fognini cerca continuità dopo aver ottenuto proprio qui la prima vittoria del post-lockdown: successo in rimonta per 4-6 6-1 7-5 contro il tedesco Philipp Kohlschreiber. Ricordiamo che il tennista originario di Arma di Taggia si è sottoposto a una doppia operazione alle caviglie a fine maggio ed è tornato in campo ufficialmente all’ATP 250 di Kitzbuehel, dove ha rimediato una pesante sconfitta contro il numero 303 del mondo Marc-Andrea Huesler, per poi mostrare già segnali di crescita agli Internazionali d’Italia nel ko in due set contro Ugo Humbert. L’azzurro sta migliorando giorno per giorno e ha bisogno di giocare per ritrovare confidenza con la racchetta e, soprattutto, motore nelle gambe. Oggi se la vedrà con Casper Ruud, un avversario molto temibile: il norvegese ha sconfitto Benoit Paire al primo turno e proviene da un’ottima settimana a Roma, dove si è spinto fino alla semifinale persa con Novak Djokovic. L’unico precedente tra i due risale al gennaio di quest’anno: era l’ATP Cup e Ruud si impose nettamente per 6-2 6-2.

Il match non comincerà prima delle ore 18.30. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale con aggiornamenti per ogni singolo punto. Buon divertimento!

