LIVE Fognini-Kohlschreiber, Atp Amburgo 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Fognini-Kohlschreiber – La presentazione del tabellone dell’ATP Amburgo – I risultati dell’ATP Amburgo (21 settembre)

Loading...

Loading...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo turno dell’ATP di Amburgo con protagonisti Fabio Fognini e il tedesco Philipp Kohlschreiber. Sul campo centrale, terza sfida in programma con l’azzurro che va in cerca di sensazioni migliori dopo essere tornato a giocare e l’operazione a entrambe le caviglie.

Un banco di prova per Fabio che sia a Kitzbühel che a Roma ha rimediato due sconfitte, manifestando però dei segnali di ripresa nel match contro il francese Ugo Humbert. L’azzurro, chiaramente, non può essere al top e sulla terra rossa una condizione fisica adeguata e un esigenza quasi imprescindibile. Pertanto, questo torneo, qualora continuasse per il ligure, è un’occasione per mettere minuti nelle gambe e acquisire sempre più l’abitudine alla competizione. E’ evidente che Fognini cercherà di esprimere il meglio che può in questo match contro un avversario che conosce piuttosto bene.

Guardando ai precedenti, non c’è troppo sorridere visto che il tedesco è in vantaggio 7-2 contro l’italiano, che spesso ha sofferto gli angoli che il mancino teutonico è stato in grado di trovare. Tuttavia Kohlschreiber, attualmente n.85 del mondo, è in una fase calante della propria carriera, avendo 36 anni. Giova ricordare, ad esempio, il match disputato a Kitzbühel dal tedesco nel primo turno contro il nostro Jannik Sinner, dominante in lungo e in largo. Pertanto una sfida tutta da vivere e da interpretare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo turno dell’ATP di Amburgo con protagonisti Fabio Fognini e il tedesco Philipp Kohlschreiber: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è il terzo sul programma centrale che prenderà il via alle 10.30. E’ lecito pensare che la sfida vada in scena per le 13.00-14.00, a meno poi di rinvii per la pioggia. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse