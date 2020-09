LIVE F1, GP Toscana 2020 in DIRETTA: Leclerc sogna il podio, dalle 15.10 il via della gara al Mugello!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.48: Il Mugello, infatti, è proprietà della Scuderia di Maranello dalla fine degli anni ’80. Purtroppo la ricorrenza cade in una stagione in cui le Rosse non sono competitive ai massimi livelli. Cionondimeno Charles Leclerc, sfruttando anche una circostanza favorevole, ha issato la sua monoposto al 5° posto in griglia.

14.45: Quest’oggi all’autodromo del Mugello andrà in scena il Gran Premio di Toscana Ferrari 1000, nono atto del Mondiale di Formula Uno 2020. L’appuntamento non era previsto nel calendario originale, ma complice lo stravolgimento generato dalla pandemia di Covid-19, è stato aggiunto cammin facendo allo scopo di permettere al Cavallino Rampante di festeggiare il proprio 1000° Gran Premio in una pista letteralmente “di casa”.

14.42: Il meteo non dovrebbe essere un fattore, in quanto è previsto bel tempo per tutta la giornata. Al contrario, attenzione alle safety car. La pista del Mugello è “vecchia scuola”, con molte vie di fuga in ghiaia e muretti relativamente vicini al tracciato. Di conseguenza tra venerdì e sabato si è visto come gli errori di guida potrebbero essere pagati a caro prezzo. Allo scopo di recuperare le eventuali monoposto incidentate, non è quindi escluso di vedere la vettura di sicurezza entrare in azione, rimescolando le carte come avvenuto a Monza.

14.39: L’unico reale punto in cui sopravanzare un avversario potrebbe essere la curva di San Donato, al termine del lunghissimo rettilineo di 1.141 metri. Una minoranza di addetti ai lavori ritiene, invece, che la situazione potrebbe essere differente e ci possa essere più azione. Vedremo se sarà così, anche perché potrebbero presentarsi elementi di disturbo.

14.36: In qualifica Hamilton, Bottas e Verstappen hanno occupato le prime tre posizioni e promettono di fare altrettanto quest’oggi. La doppietta Mercedes non è scontata, perché nelle prove libere, l’olandese ha dimostrato di poter pensare di insidiare le Mercedes sul passo. Sarà fondamentale la partenza, in quanto molti osservatori ritengono il Mugello una pista dove sorpassare è molto difficile.

14.33: In casa Ferrari, non vi sono novità miracolose perché non ci saranno. Il deficit di potenza è troppo grande e la vettura, per ritrovare competitività, deve essere completamente stravolta. Per riuscire a migliorare nel breve termine serve carico aerodinamico senza andare ad incrementare sensibilmente la resistenza all’avanzamento. Non servirà per garantire performance ma la SF1000 scenderà in pista con una livrea particolare per festeggiare i 1000 Gp in Formula 1. Al Mugello, infatti, Leclerc e Vettel scenderanno in pista con una livrea con il Rosso pantone per ricordare la tonalità usata nel GP di Monaco del 1950.

14.30: “È un circuito spettacolare e molto veloce, decisamente impegnativo sui pneumatici: per questo motivo abbiamo nominato le tre mescole più dure della gamma. Come sempre per i nuovi circuiti, anche il Mugello rappresenta un po’ un’incognita per la maggior parte di piloti e Team, il che significa avere carta bianca per le strategie. Le prove libere saranno quindi cruciali per ottenere il maggior numero di dati possibili, e con tutta probabilità vedremo i Team dividere i propri programmi per acquisire quante più informazioni necessarie con tutte e tre le mescole […]”, le parole di Mario Isola.

14.27: Pirelli per questo primo Gp del Mugello porterà in pista le tre mescole più dure: C1 Bianche, C2 Medie e C3 Soft. Questa scelta è stata fatta perché la pista è nuova e quindi non si hanno dati degli scorsi anni ma anche per le caratteristiche del tracciato che metteranno a dura prova gli pneumatici.

14.24: Sarà fondamentale la parte ibrida, in special modo MGU-H, avrà un’importanza fondamentale per essere competitivi in qualifica e gara. Essendoci poche frenate molto violente il recupero di energia tramite MGU-K sarà piuttosto basso mentre MGU-H potrà recuperare parecchia energia grazie ai tratti veloci dove il motore lavora a piena potenza.

14.21: La lotta per la vittoria riguarderà, verosimilmente, altri protagonisti. La graduatoria iridata vede al comando Lewis Hamilton con 164 punti, seguito da Valtteri Bottas a 117 e Max Verstappen a 110. Tutti e tre saranno sicuramente vogliosi di riscatto dopo la prestazione di Monza. Il britannico ha visto sfumare una vittoria ormai acquisita a causa di una penalità rimediata per aver effettuato il suo pit-stop quando la corsia dei box era chiusa, il finlandese è reduce da un anonimo quinto posto, mentre l’olandese è stato costretto al ritiro da un problema sulla power unit.

14.18: La Rossa festeggia qui il 1000° GP della storia e la livrea a tema è stata molto apprezzata, ma le prestazioni sulla pista non invitano all’ottimismo. La SF1000 ha sempre gli stessi problemi sia in termini di velocità massima che di carico aerodinamico e i piloti Charles Leclerc e Sebastian Vettel dovranno limitare i danni. Il tedesco, tra l’altro, ha annunciato alla vigilia di questo weekend di accasarsi l’anno venturo all’Aston Martin, un cambiamento importante per la sua carriera, dopo aver riflettuto sul da farsi e valutato anche il ritiro dalle competizioni.

14.15: Tra le caratteristiche più importanti di questo layout vi sono i continui dislivelli con una carreggiata stradale piuttosto stretta come i circuiti anni ’80. Si prevedono velocità spaventose alle due “Arrabbiate” percorse in pieno alla velocità di 260/270 km/h. Un tracciato, come detto, piuttosto tecnico: nelle Luco-Poggio Secco-Materassi a inizio giro sarà fondamentale mantenere la massima velocità nel punto di corda e una perfetta traiettoria, mentre le due Biondetti a fine giro avranno una parvenza di chicane, dove sarà fondamentale l’uscita per rilanciarsi al meglio nel giro seguente.

14.12: Il tracciato, di proprietà della Ferrari dal 1988, è tra le più tecniche e spettacolari di questo calendario iridato 2020. Diverse le curve di media- alta velocità con un rettilineo in salita lunghissimo (oltre 1 km) dove le F1 potranno sprigionare la potenza delle power unit.

14.10: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Toscana, nono round del Mondiale 2020 di F1. Sul circuito del Mugello, per la prima volta teatro di un evento nel calendario iridato, assisteremo a un grande spettacolo, su una pista particolarmente impegnativa per piloti e mezzi meccanici.

Il programma del GP Toscana – La griglia di partenza – La presentazione della gara – La cronaca delle qualifiche

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Toscana, nono round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.10.

Foto: LaPresse