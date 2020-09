LIVE F1, GP Sochi 2020 DIRETTA: Hamilton vince il duello con Bottas, dalle 14.00 le Ferrari cercano la Q3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.02 A questo punto tutto rimandato alle ore 14.00 per le qualifiche nelle quali, salvo cataclismi, sarà prima fila tutta Mercedes

12.01 RIEPILOGO TEMPI FP3 GP RUSSIA

12.00 BANDIERA A SCACCHI!! SI CHIUDE LA FP3 DEL GP DI RUSSIA!

11.59 776 millesimi il vantaggio di Hamilton che è nettamente il favorito per le qualifiche di oggi. Ferrari che ha dato qualche segno di vita con Vettel settimo e Leclerc 12mo in un turno nel quale non sembra che abbiano forzato troppo… Occhio a Red Bull e Alpha Tauri

11.58 La sessione a questo punto si può definire conclusa. A quanto pare Hamilton ha trovato la giusta alchimia sulla pista di Sochi e ha distanziato Bottas di una eternità…

11.57 Si lancia Daniel Ricciardo! L’australiano arriva al T1 con un vantaggio di 36 millesimi su Hamilton, quindi al T2 diventano 687 di ritardo, conclude in 1:34.787 decimo ma con un errore nel T3.

11.56 Ora passa Ocon sul traguardo ed è quarto a 960 millesimi, gran tempo del francese! Norris invece è ventesimo e ultimo e non migliora

11.55 Kvyat non migliora, Albon chiude settimo a 1.324 mentre Verstappen alza il piede nel T2.

11.54 Kvyat di nuovo ottimo nel T1, con soli 23 millesimi da Hamilton, passa Verstappen e piazza il record invece!

11.52 Vettel ci prova ma finisce largo nell’ultima curva fino ad arrivare all’erba, che rischio!

11.51 Leclerc riparte e migliora nel T1, si conferma nel T2 ma accusa un secondo da Hamilton, quindi arriva sul traguardo rallentando. Perez quarto a 973 millesimi.

11.49 Daniil Kvyat migliora i suoi parziali e conclude in 1:34.768 e si mette tra le due Ferrari, riparte di nuovo Bottas con il miglior tempo nel T1, Sainz terzo a 817 millesimi

11.48 Benissimo Russell, settimo a 1.700. Riparte Botta che vuole avvicinarsi a Hamilton, ma abortisce subito il giro.

11.47 Seb Vettel arriva sul traguardo in 1:34.594, Leclerc risponde in 1:34.806 chiudono rispettivamente in quarta e quinta posizione.

11.46 Lewis Hamilton parte per il suo secondo time attack: arriva al T1 con 42 millesimi di ritardo rispetto a Bottas, quindi arriva al T2 con 372 di vantaggio e un super-record!!! L’inglese taglia il traguardo in 1:33.279!!!!!!!!! CHE TEMPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!

11.44 Entrano in pista le Ferrari e Hamilton, l’inglese è pronto a rispondere a Bottas

11.43 Valtteri Bottas si lancia, arriva al T1 con 45 millesimi di vantaggio e il nuovo record, quindi al T2 si presenta con 117 e di nuovo record, infine taglia il traguardo con il tempo di 1:34.055 lima 2 decimi al suo crono precedente.

11.41 Di nuovo in pista Valtteri Bottas. Vedremo il limite che sarà in grado di fissare il numero 77

11.40 AGGIORNAMENTO TEMPI A 20 MINUTI DALLA FINE

11.38 Ottimo Max Verstappen in pista, meno ai box, o meglio in uscita box. L’olandese, infatti, colpisce lo spigolo…

11.37 Daniel Ricciardo con gomma media si rilancia e fa segnare 1:35.517 ma rimane nono alle spalle di Leclerc.

11.36 Aggiornamento da casa Racing Point. Perez settimo a 1.189, Stroll decimo a 1.387

11.35 Ancora Verstappen! Migliora nel T1 e T2 nel quale arriva con soli 71 millesimi da Bottas, conclude il suo secondo giro lanciato in 1:34.435 e non migliora per un solo decimo. La Red Bull c’è!

11.34 Davvero interessante il tempo di Verstappen che si mette a soli 17 millesimi da Bottas che, fino a questo momento, sembrava imprendibile. Hamilton accusa ancora 210 millesimi dal compagno, ma siamo certi che in qualifica sarà prontissimo alla zampata.

11.32 AGGIORNAMENTO TEMPI

11.30 Si lancia Verstappen con le soft, bene nel T1, arriva nel T2 con 87 millesimi da Bottas, chiude il suo primo tentativo in 1:34.306 record nel T3 a soli 17 millesimi!!!

11.29 Sembra davvero il weekend di Valtteri Bottas… saprà confermarlo il finlandese?

11.28 Gasly si rilancia, migliora nel T1 e T2, poi finisce in testacoda in curva 15 e rovina tutto. Il francese torna ai box.

11.27 Albon chiude il suo primo giro lanciato in 1:35.735 a 1.446 da Bottas

11.26 Lewis Hamilton chiude il suo tentativo fermandosi a 2 decimi da Bottas. Come sempre le W11 si mettono in cima alla classifica, ma l’Alpha Tauri sorprende!

11.25 Gran tempo per Bottas, ma entrambe le Mercedes, come si può vedere, hanno fatto conoscenza del fuori pista di Sochi…

