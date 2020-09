LIVE F1, GP Russia 2020 in DIRETTA: Bottas davanti a tutti. Ferrari discreta: Vettel 9°, Leclerc 11°. FP2 alle 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. L’appuntamento è alle ore 14.00 con le prove libere 2 del GP di Russia.

11.34 La Ferrari si è comportata discretamente, sia sul passo che sul giro secco. Sebastian Vettel è nono e fa meglio di Charles Leclerc (11°). La Rossa lotterà per portare a casa qualche punto dopo tre gare molto difficili. Maranello ha portato qualche novità aerodinamica.

11.33 Le Mercedes sono apparse più forti sul passo gara ma la Red Bull di Max Verstappen e la Renault di Daniel Ricciardo non sono apparse così lontane.

11.32 Valtteri Bottas ha stampato il miglior tempo con la Mercedes e ha messo in chiaro le cose. Lewis Hamilton ha invece commesso un errore nel suo giro buono, poi c’è stata bandiera rossa per l’incidente di Latifi e ha lasciato perdere il giro secco.

11.31 CLASSIFICA TEMPI FP1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.923 7

2 Daniel RICCIARDO Renault+0.507 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.654 6

4 Sergio PEREZ Racing Point+0.873 5

5 Lance STROLL Racing Point+1.042 5

6 Esteban OCON Renault+1.138 5

7 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.307 4

8 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.331 8

9 Sebastian VETTEL Ferrari+1.400 7

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.783 7

11 Charles LECLERC Ferrari+1.973 7

12 Carlos SAINZ McLaren+2.047 3

13 Lando NORRIS McLaren+2.187 9

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.278 7

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.307 8

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.507 4

17 George RUSSELL Williams+2.672 5

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.726 5

19 Lewis HAMILTON Mercedes+2.793 6

20 Nicholas LATIFI Williams+2.861 6

11.30 BANDIERA A SCACCHI. Si sono concluse le prove libere 1 del GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale F1.

11.25 Ultimi cinque minuti della FP1 del GP di Russia.

11.23 La Mercedes ha dimostrato di essere la più forte, ma non è dominante. Red Bull, Renault e Racing Point non sono così lontane.

11.21 In questi ultimi dieci minuti dovrebbero esserci delle simulazioni di gara.

11.20 Vettel 9°, Leclerc 11°. Ferrari a centro gruppo come da previsione.

11.19 Ora la risposta di Bottas con gomma media.

11.18 Hamilton è l’unico che sta facendo simulazione di passo gara, 1:40.9, ha un secondo di margine su Haas e Williams.

11.16 Per Hamilton 1:41.1 sul passo.

11.15 Hamilton ha abbandonato le velleità di giro secco e si sta concentrando sulla simulazione di gara.

11.13 Lewis Hamilton rientra in pista, deve risalire dalla 18ma posizione.

11.12 Hamilton rientra subito ai box dopo un giro con gomma hard.

11.11 Ora le Ferrari stanno scivolando un po’ indietro: Vettel 9°, Leclerc 11°.

11.10 Eccellente prestazione di Daniel Ricciardo, che sale in seconda posizione a 0.507 da Bottas. La Renault è sempre più presente.

11.09 Lewis Hamilton esce ora dai box, deve migliorare il suo 17mo posto.

11.07 Squillo di Sebastian Vettel! Quinto posto con gomma media a 1.4 da Bottas, bella risposta della Ferrari. Charles Leclerc ottavo.

11.07 Leclerc è in pista con gomma bianca per provare una simulazione di gara.

11.06 Max Verstappen si inserisce in seconda posizione con gomma soft a 0.654 da Bottas.

11.05 Subito in pista le due Ferrari, Verstappen, Albon. Ferme le Mercedes.

11.03 BANDIERA VERDE. Si può tornare in pista.

11.01 Bene la Ferrari rispetto agli standard, con Leclerc 6° e Vettel 8°.

11.00 In questa mattinata hanno impressionato ancche Racing Point e Renault.

10.59 Lewis Hamilton è andato lungo nel suo tentativo buono con pneumatico morbido e dunque è soltanto nelle retrovie, vedremo se dopo la bandiera rossa riuscirà a realizzare una buona prestazione.

10.58 Valtteri Bottas ha messo subito in chiaro le cose questa mattina, stampando il miglior tempo con le gomme rosse e risultando il migliore con le altre mescole.

10.56 Mancano 34 minuti al termine della sessione. Vedremo se si riuscirà a scendere in pista nel finale per una simulazione di passo gara.

10.55 Questa la classifica aggiornata dei tempi.

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.923 4

2 Esteban OCON Renault+1.138 3

3 Sergio PEREZ Racing Point+1.597 3

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.828 3

5 Daniel RICCIARDO Renault+1.929 4

6 Charles LECLERC Ferrari+1.973 4

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.988 5

8 Sebastian VETTEL Ferrari+2.046 3

9 Carlos SAINZ McLaren+2.047 3

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.201 2

11 Lance STROLL Racing Point+2.387 3

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.507 3

13 Alexander ALBON Red Bull Racing+2.519 4

14 George RUSSELL Williams+2.672 3

15 Lewis HAMILTON Mercedes+2.793 4

16 Nicholas LATIFI Williams– 5

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.684 5

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+3.700 3

19 Lando NORRIS McLaren+4.089 7

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 4

10.53 I piloti devono dunque rientrare ai box e i commissari puliscono la pista. Il tempo continua a scorrere, la FP1 terminerà sempre alle ore 11.30.

10.52 BANDIERA ROSSA per l’incidente della Williams.

10.52 ATTENZIONE. Brutto incidente di Nicholas Latifi, è finito contro le barriere in curva 10.

10.51 Grande giro di Esteban Ocon con gomma rossa, secondo con la Renault a 1.138 da Bottas.

10.50 Sebastian Vettel si inserisce in settima posizione con gomma gialla, a 2.046 da Bottas.

10.48 Il Campione del Mondo rientra ai box dopo quell’errore.

10.47 Lewis Hamilton va lungo a inizio tracciato, Leclerc si rilancia con gomme soft.

10.45 Il primo a rilanciarsi è Lewis Hamilton, è scivolato in 15ma posizione e vuole replicare a Bottas.

10.43 Ora la pista è agibile, ma i piloti sono ancora fermi nella pit-lane.

10.41 Le due Mercedes hanno dimostrato tutto il loro strapotere in questa mattinata, la Ferrari si è distinta con Leclerc (anche se ha montato le gomme soft) mentre Vettel è soltanto 14mo a 2.6 secondi.

10.39 Non c’è attività in pista, ci avviciniamo alla metà della FP1.

10.37 Siamo sempre in regime di virtuale safety car, tutti i piloti stanno rientrando ai box.

10.35 CLASSIFICA AGGIORNATA DEI TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.923 3

2 Sergio PEREZ Racing Point+1.597 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.828 2

4 Daniel RICCIARDO Renault+1.929 4

5 Charles LECLERC Ferrari+1.973 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.988 3

7 Carlos SAINZ McLaren+2.047 3

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.201 2

9 Esteban OCON Renault+2.355 2

10 Lance STROLL Racing Point+2.387 2

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.507 2

12 Alexander ALBON Red Bull Racing+2.519 3

13 George RUSSELL Williams+2.672 3

14 Sebastian VETTEL Ferrari+2.673 2

15 Lewis HAMILTON Mercedes+2.793 3

16 Nicholas LATIFI Williams+2.861 3

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.684 4

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+3.700 2

19 Lando NORRIS McLaren+4.089 6

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 3

10.33 Carlos Sainz ha toccato contro una barriera in testacoda e ora sta tornando lentamente ai box. Chiamata la virtuale safety car.

10.31 Valtteri Bottas rimette le cose in chiaro con gomma soft: 1:34.923, primo con 1.828 di vantaggio su Verstappen. Leclerc quinto a 1.973.

10.29 Max Verstpapen vola in testa: 1:36.751 con gomma hard.

10.29 LECLEEEEEEEERCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC! Terzo a 44 millesimi da Ricciardo, sempre con gomma soft.

10.29 Sebastian Vettel risale all’ottavo posto a 0.744 da Ricciardo.

10.28 Daniel Ricciardo in testa! 1:36.852 con la Renault, 16 millesimi meglio di Sergio Perez e 0.272 su Daniil Kvyat.

10.27 Sebastian Vettel è soltanto 17mo a 2.3 secondi di ritardo.

10.26 Max Verstappen si pone appena davanti a Leclerc: quinto a 0.552 con gomma hard.

10.25 Charles Leclerc si fa vedere, quinto a 0.580 dal leader. Il monegasco ha montato gomma soft.

10.24 Serie di giri veloci in pista. Daniil Kvyat vola in testa con 1:37.124 con gomma media.

10.24 Stoccata di Sergio Perez con la Racing Point! Miglior tempo: 1:37.304, nove millesimi meglio di Bottas.

10.23 Valtteri Bottas si migliora ulteriormente con gomme media e rafforza il primo posto in 1:37.313.

10.21 Daniil Kvyat, padrone di casa, balza in seconda posizione a 0.320 da Bottas.

10.20 Alexander Albon sale in terza posizione a 1.051 da Bottas con gomma hard.

10.16 Ora in pista Albon e Kvyat. Le squadre, tranne la Mercedes, non stanno sfruttando questa parte iniziale della FP1.

10.14 Al momento sono ancora tutti fermi ai box.

10.12 Ora non c’è attività in pista. Splende il sole adesso, temperature attorno ai 24 °C.

10.10 Le due Mercedes hanno subito dettato il passo, ora attendiamo la risposta degli altri ancora fermi ai box.

10.08 Valtteri Bottas rifila quattro decimi al compagno, ma montando gomma media: 1:37.313.

10.07 Lewis Hamilton firma il primo tempo di questa mattina: 1:37.716 con gomma hard.

10.05 Fuori anche Valtteri Bottas con l’altra Mercedes, tutti gli altri sono fermi ai box.

10.03 Esce anche Lewis Hamilton per un installation lap con la Mercedes. Per il momento non si sono registrati tempi.

10.01 Subito un installation lap per Vettel, Verstappen, Norris, Giovinazzi, Gasly.

10.00 SEMAFORO VERDE. Iniziano le prove libere 1 del GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale F1 a Sochi.

09.58 Max Verstappen partirà con la sua terza unità di motore, è reduce da due gare senza punti a causa di probemi tecnici.

09.56 Max Verstappen riuscirà a impensierire le Mercedes al volante della sua Red Bull? In passato non è mai salita sul podio a Sochi.

09.54 Cielo nuvoloso a Sochi, ma non c’è minaccia di pioggia. Condizioni ideali per correre.

09.52 Charles Leclerc e Sebastian Vettel cercheranno di battagliare per portare a casa almeno qualche punto.

09.50 La Ferrari ha portato qualche piccola novità aerodinamica, ma non cambierà la sostanza.

09.48 Questo circuito è sempre stato sfavorevole alla Ferrari e la situazione non sarà semplice. Si cercherà una reazione.

09.45 Quindici minuti all’inizio della FP1.

09.42 Lewis Hamilton insegue la 91ma vittoria in carriera, per pareggiare il record di Michael Schumacher.

09.40 La Mercedes partirà ancora una volta con tutti i favori del pronostico, qui ha sempre vinto nei sei appuntamenti disputati prima di oggi.

09.38 Si torna in pista a due settimane di distanza dalla gara del Mugello, questa è la decima tappa del Mondiale F1 e incomincia la seconda parte della stagione.

09.36 Il circuito di Sochi si distingue per un lunghissimo rettilineo principale e per una serie di curve a 90° dove l’aerodinamica è fondamentale.

09.34 I piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per trovare il giusto feeling col tracciato e per incominciare la messa a punto sulle proprie monoposto.

09.32 Si inizia alle ore 10.00 italiane, le 11.00 di Sochi.

09.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Russia 2020.

Il programma delle prove libere – La presentazione delle prove libere

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Si preannuncia grande spettacolo su questo circuito caratterizzato da un lungo rettilineo e da una serie di curve a 90 gradi. I piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per trovare il giusto feeling col tracciato e per incominciare la messa a punto sulle proprie monoposto, con l’intento di avvicinarsi all’assetto ottimale in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Le Mercedes sono le grandi favorite della vigilia, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas vogliono fare il vuoto fin da subito. Il britannico, reduce dal successo del Mugello, punta ad allungare ulteriormente in classifica generale in modo da avvicinarsi alla conquista del settimo titolo iridato. Il Campione del Mondo dovrà comunque stare attento al compagno di squadra e a Max Verstappen, pronto a sfruttare ogni occasione con la sua Red Bull. La Ferrari è attesa dall’ennesimo fine settimana di difficoltà: Charles Leclerc e Sebastian Vettel dovranno stringere i denti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di quello che succede a Sochi. Si inizia alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 11.30. Buon divertimento a tutti.

