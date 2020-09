LIVE Djokovic-Schwartzman, Finale Internazionali Roma in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale maschile degli Internazionali d’Italia 2020 tra il n.1 del mondo Novak Djokovic e il n.15 ATP Diego Schwartzman. Il Foro Italico, che vedrà 1000 spettatori tra gli spalti, è pronto a godersi lo spettacolo.

Nole parte coi favori del pronostico. Il numero 1 al mondo si è dimostrato un rullo compressore, tant’è che in questo 2020 non ha ancora perso una partita sul campo. L’unico ko è giunto agli US Open per via della squalifica comminatagli nel corso del match contro Pablo Carreno Busta per aver tirato una pallata a una giudice di linea: un gesto involontario ma non consentito dal regolamento, per cui il serbo è stato costretto ad abbandonare anzitempo lo Slam a stelle e strisce. Giunto a Roma con la voglia di mettersi alle spalle questa spiacevole vicenda, il serbo si è reso protagonista di un ottimo torneo, nel quale ha eliminato nell’ordine Salvatore Caruso, Filip Krajinovic, Dominik Koepfer e Casper Ruud: un solo set perso e finale conquistata. Oggi partirà favorito: l’obiettivo è riprendersi Roma a cinque anni di distanza dall’ultima affermazione.

Del tutto inaspettato, invece, l’altro qualificato all’appuntamento di oggi pomeriggio: Diego Schwartzman, alla prima finale di un Masters 1000 della propria carriera. L’argentino, da sempre grande terraiolo, ha sconfitto John Millman e Hubert Hurkacz prima di compiere l’impresa ai quarti di finale contro Rafael Nadal: una partita semplicemente perfetta, che il ventottenne di Buenos Aires è riuscito a portare a casa in due set. Ieri il numero 15 ATP ha completato l’opera superando al tie-break del terzo set Denis Shapovalov e staccando così il pass per la finalissima di oggi. Una partita dal sapore di rivincita, ricordando la semifinale dell’anno scorso che Djokovic seppe vincere al terzo set in semifinale, soffrendo tantissimo il tennis a tutto campo del sudamericano. Per quanto si è visto, ci si attende un grandissimo spettacolo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della finale maschile degli Internazionali d’Italia 2020 tra il n.1 del mondo Novak Djokovic e il n.15 ATP Diego Schwartzman: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 17.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse