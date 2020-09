LIVE Coppa Sabatini 2020 in DIRETTA: Gianni Moscon il favorito, tanti outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11:15 Si aggiungono ai primi cinque altri tre corridori, si tratta di Kinfe Hailemichael (Nippo Delko Provence), Ivan Rovny (Gazprom Rusvelo) e Raffaele Radice (Sangemini Trevigiani MGKVIS).

11:10 Si rimescolano le carte, sono in cinque adesso gli uomini in testa: Yukiya Arashiro (Bahrain MClaren), Florian Vermeersch (Lotto Soudal), Konychev (Mitchelton Scott),Nicholas Dlamini (NTT Pro Cycling), Giovanni Carboni (Bardiani CSF Faizanè).

10:55 Questa l’altimetria dei due tracciati di oggi

#CoppaSabatini 🇮🇹 Today’s one-day Italian Race is now underway. The peloton take on 7x laps of 21.3km before 5x final laps of 12.2km. pic.twitter.com/3RlI03XcEy — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) September 17, 2020

10:50 Attacco di 15 uomini, questi i nomi: Arashiro, Mc Cabe, Vermeersch, Konychev, Arcas, Basso, Ravanelli, Carboni, Dupont, Martin, De Rossi, Louvel, Zardini, Cima e Murgano.

10:40 Si è infiammata la corsa, con il gruppo che si è spezzato in tre parti.

10:35 Tra gli outsider spiccano Mikel Bizkarra, Simone Ravanelli e Giovanni Visconti.

10:30 Il favorito di oggi è Gianni Moscon, ma attenzione anche a Mauro Finetto e Michael Albasini.

10:25 Partenza molto veloce, ma il gruppo per il momento resta compatto dopo 15 chilometri.

10:20 Il secondo tracciato, invece, sarà quello che porterà i corridori al traguardo: l’unica difficoltà è la salita verso l’arrivo, un’ascesa di 900 metri con una pendenza media vicina al 9%.

10:15 All’interno del primo tracciato, caratterizzato dal passaggio a Terricciola, la novità di quest’anno è il Muro di Via Greta, uno strappo non lungo ma impegnativo che conduce fino a Piazza del Popolo, nel centro storico di Peccioli.

10:10 Saranno due i circuiti che comporranno il percorso: il primo è lungo 21,3 km e dovrà essere ripetuto per sette volte, mentre il secondo misura 12,2 km e sarà reiterato per cinque volte.

10:05 Le immagini dalla partenza della corsa

#CoppaSabatini È partita la corsa

The race goes underway#ForZabù pic.twitter.com/RYp4dm2qvd — Vini Zabú – KTM (@ViniZabuKTM) September 17, 2020

10:00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa Sabatini 2020.

Il programma della Coppa Sabatini – Il percorso ai raggi X

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa Sabatini 2020, evento ciclistico noto anche come Gran Premio Città di Peccioli. Dopo il Giro della Toscana ieri, la regione che ha dato i natali a Dante Alighieri continua ad essere protagonista con un’altra tappa di avvicinamento ai Mondiali di Imola.

La corsa, anche nota come GP Peccioli, partirà e si concluderà proprio in questo piccolo comune in provincia di Pisa al termine di 210.1 chilometri. Saranno due i circuiti che comporranno il percorso: il primo è lungo 21,3 km e dovrà essere ripetuto per sette volte, mentre il secondo misura 12,2 km e sarà reiterato per cinque volte. All’interno del primo tracciato, caratterizzato dal passaggio a Terricciola, la novità di quest’anno è il Muro di Via Greta, uno strappo non lungo ma impegnativo che conduce fino a Piazza del Popolo, nel centro storico di Peccioli. Il secondo tracciato, invece, sarà quello che porterà i corridori al traguardo: l’unica difficoltà è la salita verso l’arrivo, un’ascesa di 900 metri con una pendenza media vicina al 9%. Sarà l’edizione numero 68 della Coppa Sabatini: l’anno scorso si impose il kazako Alexey Lutsenko.

La corsa comincerà alle ore 10.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale, per non perdervene neanche un secondo. Buon divertimento!

