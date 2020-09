LIVE Cecchinato-Krajinovic, Masters1000 Roma in DIRETTA: sfida difficile, ma non impossibile per il siciliano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Internazionali d’Italia 2020 Roma: Marco Cecchinato, la pioggia e la rimonta. Kyle Edmund sconfitto in tre set – Internazionali d’Italia 2020, Marco Cecchinato: “Sono molto contento, perché sto facendo un ottimo lavoro col mio team”

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Marco Cecchinato e Filip Krajinovic, valido per il secondo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2020, dopo la vittoria nel primo turno contro Kyle Edmund, il tennista palermitano sfida il serbo n.29 ATP per un posto agli ottavi di finale del torneo.

Marco Cecchinato arriva al match valido per i sedicesimi di finale dopo aver sconfitto in rimonta Kyle Edmund al primo turno. Il match si è chiuso in 2 ore e 15 minuti con in mezzo un’interruzione di 52 minuti per pioggia arrivata nel secondo set sul 3-6 3-3. Il punteggio finale è stato di 3-6 7-6 (7) 6-2 con il n.113 ATP che ha decisamente cambiato marcia al rientro dopo la sospensione. Con questa vittoria il classe 1992 nativo di Palermo si è riavvicinato alla Top 100 con una proiezione che lo vedrebbe al 109esimo posto nella classifica ATP.

L’avversario del siciliano sarà il classe 1992 serbo Filip Krajinovic, che al primo turno del main draw ha sconfitto in 1 ora e 43 minuti il canadese classe 2000 Felix Auger-Aliassime con un 6-4 7-5. Il nativo di Sombor è attualmente il n.29 della classifica ATP e domani partirà da favorito. Cecchinato dovrà dunque provare a sovvertire il pronostico per ottenere un posto negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Marco Cecchinato e Filip Krajinovic, valido per i sedicesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma 2020, l’incontro si disputerà sul campo Pietrangeli con inizio non prima delle 15.30, buon divertimento!

