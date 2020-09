LIVE Cecchinato-Edmund, Internazionali d’Italia in DIRETTA: il siciliano vuole rinascere al Foro Italico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Internazionali d’Italia Roma 2020: 2a giornata con il classico Azarenka-Venus Williams. Ci sono Musetti, Caruso, Cecchinato e Cocciaretto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Marco Cecchinato e Kyle Edmund, valido per il primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Al Foro Italico il tennista n.113 ATP nativo di Palermo torna in campo dopo aver superato lo scoglio delle qualificazioni.

All’ottava partecipazione al torneo di Roma, Marco Cecchinato ha superato nel turno decisivo delle qualificazioni lo slovacco n.124 ATP Joszef Kovalik. L’incontro si è disputato sul Court 2 e ha visto il classe 1992 palermitano imporsi in un’ora e dieci con un 6-2 6-1, conquistando dunque agevolmente l’accesso al tabellone principale; dopo aver superato nell’ordine, prima di Kovalik, il bielorusso Gerasimov e lo statunitense Klahn.

L’avversario dell’azzurro ai trentaduesimi di finale sarà il britannico Kyle Edmund, n.45 ATP che arriva a Roma dopo l’eliminazione subita per mano di Novak Djokovic (6-7 6-3 6-4 6-2) ai trentaduesimi di finale degli US Open. L’unico precedente tra Edmund e Cecchinato risale al turno di qualificazione del torneo ATP 250 di Nizza del 2016, dove a vincere fu il classe 1995 nativo di Johannnesburg in un’ora e tredici (6-3 6-4).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Marco Cecchinato e Kyle Edmund, valido per il primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2020. L’incontro si disputerà sul campo Pietrangeli e sarà il quinto della giornata a partire dalle 11.00, dovrebbe dunque avere inizio non prima delle 19.00, buon divertimento!

