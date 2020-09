LIVE Camila Giorgi-Dayana Yastremska, Wta Roma in DIRETTA: sfida ostica per la marchigiana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi-Dayana Yastremska valevole per il primo turno del tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2020. Per la marchigiana subito un impegno molto ostico contro la numero 25 del ranking WTA.

La partita si preannuncia molto equilibrata. Le due tenniste provengono dal deludente percorso agli US Open dove si sono fermate entrambe al secondo turno. Se la 20enne ucraina è più adatta alle superfici veloci, il gioco di Giorgi potrebbe essere più efficace sulla terra rossa. Purtroppo, però, la 28enne nativa di Macerata ci ha abituato ad alti e bassi anche abbastanza clamorosi.

Tra Giorgi e Yastremska ci sono tre precedenti, in due circostanze si è imposta l’azzurra. Può essere di buon auspicio anche il fatto che le vittorie della marchigiana sono arrivate entrambe sulla terra. L’ultimo sfida tra le due risale allo scorso 7 agosto quando la tennista italiana si è imposta 2-1 a Palermo. Va da sé che la numero 74 del mondo dovrà mettere in campo il proprio miglior tennis per staccare il pass per il secondo turno dove affronterebbe una tra Amanda Anisimova e Donna Vekic.

La sfida tra Camila Giorgi-Dayana Yastremska è in programma alle ore 19 sul Campo Centrale del Foro Italico. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

