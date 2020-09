LIVE Beach volley, Europei 2020 DIRETTA: Lupo/Nicolai inseguono la finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La vittoria di Lupo/Nicolai nei sedicesimi di finale – La vittoria di Lupo/Nicolai negli ottavi di finale – La vittoria di Lupo/Nicolai nei quarti di finale

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del Campionato Europeo di beach volley che si conclude oggi a Jurmala, in Lettonia. Paolo Nicolai e Daniele Lupo inseguono il sogno di centrare la quarta finale continentale della loro carriera dopo i tre titoli conquistati nel 2014, 2016 e 2017 ma di fronte oggi hanno un muro che sembra invalicabile, quello composto dai due numeri uno al mondo, i norvegesi Anders Mol e Christian Sorum, campioni d’Europa in carica. nell’altra semifinale di fronte, in un derby russo, i campioni del mondo Krasilnikov/Stoyanovskiy e Liamin/Myskiv.

Mol/Sorum hanno ricominciato la stagione attuale da dove l’avevano lasciata un anno fa. Nel 2019, da aprile a settembre 64 partite disputate e due sole sconfitte, ora quattro vittorie, tutte nette e tutte convincente a Jurmala per la coppia norvegese che sembra determinata a ripetere l’exploit di Mosca un anno fa. A scompaginare i piani dei Vichinghi ci proveranno Lupo e Nicolai in una sfida dal pronostico scontato e che presenta un bilancio favorevole ai norvegesi, battuti solo una volta, nella finale dell’Europeo 2017, da Lupo/Nicolai che poi hanno perso le altre quattro sfide dirette disputate negli ultimi due anni.

Lupo/Nicolai, che l’Europeo lo hanno già vinto per ben tre volte, hanno iniziato male il loro cammino a Jurmala perdendo 2-1 contro i bielorussi Dziadkou/Piatrushka ma poi hanno inanellato una bella serie di vittorie, con i tedeschi Dollinger/Winter, con i tedeschi vice campioni del mondo Thole/Wickler nei sedicesimi, ieri mattina negli ottavi contro i forti padroni di casa lettoni Plavins/Tocs e nel pomeriggio nei quarti battendo 2-1 i polacchi Kantor/Losiak. Mol/Sorum, invece, hanno battuto in sequenza 2-0 Huber/Dressler, Samoilovs/Smedins, Aye/Gauthier-Rat e Herrera/Gavira.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della semifinale del Campionato Europeo di beach volley in corso di svolgimento a Jurmala, in Lettonia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. inizio alle 11.30.

