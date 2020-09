Internazionali d’Italia 2020: Berrettini, Nadal e Djokovic ai quarti. Si spezza il sogno Sinner e Musetti

Si sono appena conclusi gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2020. Ad aprire la giornata odierna la vittoria di Matteo Berrettini nel derby contro Stefano Travaglia. Il numero 8 del mondo ha avuto bisogno di due tie-break per avere la meglio sul marchigiano. E’ stata una partita molto equilibrata nella quale il 28enne nativo di Ascoli Piceno ha messo in campo tutta la sua grinta e determinazione. Berrettini ha commesso qualche errore di troppo e nel finale sembrava aver subito un drastico calo fisico. Molto positiva, invece, la gestione dei punti chiave del match, non a caso il tennista romano ha vinto senza troppi problemi entrambi i tie-break.

Berrettini ai quarti affronterà Caspeer Ruud che ha vinto in maniera abbastanza netta contro Marin Cilic. Il norvegese si è imposto in un’ora è mezza con il punteggio di 6-2 7-6(6). Il numero 34 del ranking ATP è in grande forma e sarà un avversario decisamente ostico per l’azzurro che dovrà mettere in campo la migliore versione di sé per approdare in semifinale. Sarà la terza sfida tra i due e al momento il bilancio è in perfetta parità con Berrettini che ha vinto l’ultimo match risalente allo scorso 5 settembre agli US Open. Il norvegese, invece, ha trionfato in maniera molto netta l’unica sfida sulla terra battuta, giocata al Roland Garros dello scorso anno.

Loading...

Loading...

Si è fermata agli ottavi di finale l’avventura di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2020. Il 19enne altoatesino è stato superato in rimonta da Grigor Dimitrov. Sconfitta che ha il sapore di beffa per il talentuosissimo azzurro che era riuscito a vincere il primo set per 6-4, anche grazie ai tanti errori del Bulgaro. Il numero 22 del ranking ATP, però, nella seconda parte di match è salito di ritmo ribaltando la situazione con due pesantissimi 6-4. Nonostante la delusione Sinner ha dimostrato di poter giocare ad alto livello anche sulla terra rossa, accrescendo in maniera importante il suo bagaglio a livello di esperienza. Dimitrov ai quarti di finale affronterà Denis Shapovalov che ha sconfitto in tre set Ugo Humbert. Il canadese dopo aver perso il tie-break nel primo parziale è ha imposto il suo gioco mettendo in grave crisi il francese, conquistando gli ultimi due set col punteggio di 6-1 6-4.

A proposito di derby, Novak Djokovic ha superato il connazionale 7-6 6-3 Filip Krajinovic. Il numero 1 del mondo è stato autore di una buona prova. E’ stata una gara meno semplice del previsto ma nella quale il 33enne nativo di Belgrado è stato capace di gestire al meglio i momenti chiave. Si interrompe agli ottavi il sogno di Lorenzo Musetti eliminato in due set da Dominik Koepfer. Bilancio comunque ampiamente positivo per l’azzurro che ha dimostrato di valere almeno la top-100. Le sue doti tecniche erano già note ma finalmente è riuscito a metterle in mostra anche su un palcoscenico importante. Ora bisognerà avere la pazienza per farlo maturare, soprattutto per quanto concerne la tenuta mentale.

A chiudere la giornata odierna la nettissima vittoria di Rafael Nadal che si e imposto 6-1 6-3 su Dusan Lajovic. Il maiorchino, favoritissimo al trionfo finale, anche per quanto di buono fatto vedere sin qui sia a livello fisico che mentale, ai quarti sfiderà Diego Schwartzman. L’argentino ha vinto in tre combattutissimi set contro Hubert Hurkacz.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse