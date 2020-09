IndyCar Series, Mid-Ohio race-1: Will Power domina la scena

Will Power vince la prima prova del doubleheader di Mid-Ohio, decimo atto del NTT IndyCar Series. Nel tracciato di Lexington il Team Penske ha dominato la scena ed ha colto una strepitosa doppietta al termine di una competizione a senso unico. Per l’australiano si tratta del primo acuto in questo campionato, un sigillo che segue di poche ore la 60^ pole-position in carriera.

Dalla prima all’ultima curva il pilota #12 ha monopolizzato la scena ed ha ceduto la prima posizione solo in occasione dei pit stop. La battaglia si accesa nelle ultime battute con il tentativo dell’americano Alexander Rossi #27 (Andretti) di strappare al connazionale Josef Newgarden #1 (Penske) la seconda piazza assoluta. Il campione in carica è riuscito nelle ultime fasi a respingere gli attacchi del californiano Rossi, terzo sotto la bandiera a scacchi. Quarto posto sotto la bandiera a scacchi per Graham Rahal davanti a Ryan Hunter-Reay. Prossima gara domani sera sempre a Mid-Ohio.

LA CLASSIFICA DELLA RACE-1 DELL’INDYCAR 2020 A MID-OHIO

Will Power (Penske) Josef Newgarden (Penske) Alexander Rossi (Andretti) Graham Rahal (Rahal) Ryan Hunter-Reay (Andretti)

Foto: LaPresse