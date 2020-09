Golf, PGA Tour 2020/2021: un quartetto termina al comando il primo round del Corales Puntacana Resort & Club Championship

A quattro giorni dall’epilogo degli U.S. Open spazio al nuovo evento settimanale del PGA Tour 2020/2021. Si tratta del Corales Puntacana Resort & Golf Championship (montepremi 3 milioni di dollari), torneo istituito nel 2016 in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Corales Golf Club di Punta Cana (La Altagracia, Repubblica Dominicana).

Al termine del primo round troviamo al comando ben 4 partecipanti con lo score di -7 (65 colpi). Al buon giro dell’austriaco Sepp Straka hanno risposto gli americani Scott Harrington, Hudson Swafford e Tyler McCumber. Quinta posizione con il punteggio di -6 per il cinese Xinjun Zhang e per lo statunitense Joseph Bramlett.

Loading...

Loading...





Chiudono infine la top ten in settima piazza a -5 il canadese David Hearn, l’australiano Cameron Davis, e gli americani Justin Suh, Ricky Barnes, Sean O’Hair, Kyle Stanley, Brian Stuard, Jamie Lovemark, Ryan Brehm e Patrick Rodgers.

Evento povero di stelle, con gli americani di sicuro affidamento come Luke List e Charles Howell III soltanto 29esimi con -3. -2 e 46° posto per il campione in carica Graeme McDowell. Il nordirlandese rimedia ad un bogey siglando 3 birdie ma dovrà cambiare passo per cercare di propiziare il bis. Stesso discorso anche per gli svedesi Alex Noren ed Henrik Stenson, che con -2 inseguono le posizioni che contano assieme all’argentino Emiliano Grillo.

Domani spazio al secondo round che decreterà coloro in grado di superare il taglio e proseguire la rincorsa al vertice.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse