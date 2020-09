DIRETTA Tour de France, Grenoble-Meribel LIVE: proseguono gli scatti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di oggi – La presentazione della tappa odierna – La classifica attuale

13.17 Prova a contrattaccare Daryl Impey.

13.13 Non si arrendono Matteo Trentin e Peter Sagan che provano nuovamente ad attaccare, con Bennett attentissimo.

13.11 Una trentina di secondi di vantaggio sul gruppo dal quale si muove Daniel Martinez.

13.09 Martin, Carapaz, Kamna, Alaphilippe e Izagirre provano ad andar via.

13.07 Nel frattempo davanti situazione in evoluzione, con Alaphilippe e Carapaz attivissimi.

13.05 Iniziano a staccarsi i velocisti: prima Greipel e poi Ewan.

13.03 Davanti troviamo Richard Carapaz, Luke Rowe (Ineos), Felix Grossschartner, Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Mikael Chérel, Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale), Tim Declercq, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Valentin Madouas (Groupama-FDJ) Toms Skujins, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Greg van Avermaet (CCC Team), Gorka Izagirre (Astana Pro Team), Thomas de Gendt, Roger Kluge (Lotto-Soudal), Chris Juul Jensen (Mitchelton-Scott), Nils Politt, Dan Martin, Tom van Asbroeck (Israel Start-Up Nation), Nikias Arndt, Soren Kragh Andersen (Team Sunweb).

13.01 Non si sono fermati gli scatti nel plotone.

12.58 Raggiunto De Gendt, 21 uomini davanti. Gruppo a 20”.

12.56 Un gruppetto si è lanciato all’inseguimento di De Gendt: sono una ventina di uomini.

12.53 150 chilometri all’arrivo.

12.50 All’attacco in solitaria Thomas De Gendt.

12.47 Si rimuove Matteo Trentin assieme a Sam Bennett. Sagan è ancora dietro.

12.45 Davanti scatta Niccolò Bonifazio con Cees Bol.

12.43 Qualche problema meccanico per Peter Sagan.

12.40 Gruppo ancora compatto. Anche oggi velocità altissima e non va via la fuga.

12.37 Molto attivo il Team INEOS Grenadiers che ci sta provando a ripetizione ad andare in fuga.

12.35 165 chilometri all’arrivo.

12.33 All’attacco Matteo Trentin, si muovono anche Sagan e Bennett. Riparte la battaglia per la Maglia Verde.

12.31 Scatta Thomas De Gendt, ovviamente partenza a tutta anche oggi.

12.29 SI PARTE! INIZIA QUESTA FRAZIONE DECISIVA!

12.26 Tutto pronto, poche centinaia di metri e ci sarà il via.

12.21 Immagini dal via:

🚩 The départ fictif has been given from @GrenobleAlpes! 🚩 Le départ fictif a été donné de Grenoble !#TDF2020 pic.twitter.com/r3RmTQyRLQ — Tour de France™ (@LeTour) September 16, 2020

12.17 Due ritiri: quello di Stefan Kung, ma soprattutto quello di Egan Bernal, detentore del titolo.

12.15 Partiti per il tratto di trasferimento! 6,5 chilometri da percorrere.

12.09 Ultimi momenti al foglio firma con i corridori che si stanno per incolonnare alla partenza.

Follow the Signature Podium presented by Tissot live ahead of the 17th stage! Suivez en direct le podium signature présenté par Tissot avant cette 17ème étape !#TDF2020 #TDFunited https://t.co/ZD0FXwwKwZ — Tour de France™ (@LeTour) September 16, 2020

12.06 Alle 12.15 la partenza fittizia, dopo il tratto di trasferimento alle 12.30 il via ufficiale.

12.04 Saranno 170 i chilometri da affrontare con partenza da Grenoble e arrivo in cima a Méribel – Col de la Loze, per quella che sarà la frazione regina di questa Grande Boucle. Solo un grande campione potrà conquistare il Col de la Loze. Il profilo della tappa odierna chiama all’appello coloro che si stanno contendendo la top ten della classifica generale, con la possibilità di un’ipoteca del podio finale di Parigi.

12.02 Oggi in programma la DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa.

12.00 Buongiorno e ben ritrovati con il Tour de France 2020.

LA GUIDA TV DI OGGI

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Tour de France 2020. Saranno 170 i chilometri da affrontare con partenza da Grenoble e arrivo in cima a Méribel – Col de la Loze, per quella che sarà la frazione regina di questa Grande Boucle. Solo un grande campione potrà conquistare il Col de la Loze. Il profilo della tappa odierna chiama all’appello coloro che si stanno contendendo la top ten della classifica generale, con la possibilità di un‘ipoteca del podio finale di Parigi.

La prima metà della frazione non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica, se non lo strappetto di Allevard-les-Bains al chilometro 34,5. Subito dopo è posizionato il traguardo volante di giornata de La Rochette. Entrati nella regione della Savoia, i corridori affronteranno gli ultimi 43 chilometri pianeggianti del giorno, prima di mettere in campo tutte le forze necessarie per poter affrontare il temibile Col de la Madeleine; un’ascesa d’hors categorie lunga 17,1 chilometri all’8,4%, e con punte del 10,8% nei suoi primi 4 chilometri. La vetta è a 2000 metri d’altitudine.

Una lunga discesa condurrà a Brides-les-Bains, dove avrà inizio la battaglia finale di Méribel lungo la seconda ascesa d’hors categorie, di ben 21,5 chilometri, che conduce al traguardo del Col de la Loze, a quota 2304 metri s.l.m.. È una salita sfiancante, con una pendenza media del 7,8%, ma con punte del 24%. I primi 8 chilometri sono abbastanza regolari intorno al 7,5%. Una seconda fase ‘leggermente’ più dolce porterà ai 5000 metri conclusivi che presentano per l’appunto picchi del 24%. Saranno 21 chilometri devastanti che mieteranno molte vittime e faranno una selezione definitiva tra i primi posti della classifica generale. Questa giornata regalerà una certa dose di spettacolo per gli occhi dei tifosi, la gloria per chi conquisterà la tappa, e il sogno del primo posto sul podio parigino per chi, al termine della frazione, avrà addosso la maglia gialla.

E così Primoz Roglic, e la sua devastante Jumbo-Visma, si impegneranno a difendere il primato e attaccare, se necessario, i diretti avversari. Anzi, più semplicemente Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). La maglia bianca tenterà il tutto per tutto per impensierire il connazionale; ma non sarà facile recuperare 40″. Dietro Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) dovrà difendere il suo terzo posto virtuale dal connazionale Miguel Angel Lopez (Astana).

Ci sarà una bella lotta tra i convincenti Richie Porte (Trek-Segafredo), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Mikel Landa (Bahrain McLaren) ed Enric Mas (Movistar), distanziati veramente di poco l’uno con l’altro. Ogni secondo sarà buono per scalare un posto nella top ten. Tra gli uomini ormai fuori classifica apparsi in buona forma, troviamo Richard Carapaz e Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), che potrebbero riscattare un Tour fino a qui negativo per la corazzata britannica; ma anche i francesi Warren Barguil (Arkea Samsic) e i due contendenti alla maglia a pois Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) e Pierre Rolland (B&B Hotels).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Tour de France 2020 dalle ore 12.00, per non perdervi neanche un secondo di questa giornata che deciderà le sorti di coloro che si stanno giocando questa Grande Boucle. Buon divertimento!

Foto: Lapresse