LIVE Tour de France 2020, Clermont-Ferrand – Lione DIRETTA: 60 chilometri al traguardo, molla Sam Bennett

16.45 50 chilometri al traguardo.

16.40 Attenzione al vento, c’è il rischio ventagli. Intanto Adam Yates ha avuto un problema meccanico, ma non è lontano dal gruppo.

16.35 Per ora non succede nulla in gruppo, chi vuole anticipare lo sprint partirà sui due strappetti che precedono il traguardo.

16.30 60 chilometri al traguardo.

16.24 Davanti oltre ai favoriti Sagan, Van Aert e Van Avermaet c’è anche la coppia Mitchelton, molto pericolosa su questo tracciato, composta da Mezgec e Impey.

16.19 Ora che il gruppo Bennett ha mollato, davanti CCC e Bora hanno abbassato il ritmo.

16.15 68 chilometri al traguardo.

16.09 Molla definitivamente il gruppo di Bennett.

16.04 1’30” per il gruppo di Bennett da quello maglia gialla di cui fa parte Sagan.

16.00 Kung verrà ripreso a breve, probabilmente.

15.56 40 km/h la media.

15.52 91 chilometri al traguardo.

15.47 Quasi due minuti di vantaggio per il gruppo maglia gialla su quello maglia verde.

15.43 Tappa molto nervosa finora, ma mancano ancora 100 km al traguardo.

15.41 Alessandro De Marchi (CCC) si è portato in testa al gruppo per aiutare gli uomini della Bora-Hansgrohe.

15.39 Riepiloghiamo la situazione: Stefan Kung (Groupama-FDJ) in testa con 1’17” di vantaggio sul gruppo, mentre il drappello con Sam Bennett ha 1′ di ritardo dal plotone.

15.36 Foratura per Lukas Postlberger: un uomo in meno per la Bora-Hansgrohe.

15.33 Per Kung inizia ora la Côte de Courreau: è il terzo GPM di giornata (terza categoria, 4 km al 5.7%).

15.30 Edward Theuns è stato ormai ripreso dal gruppo, mentre il vantaggio di Stefan Kung sta calando rapidamente (1’40”).

15.27 Giunge intanto la notizia del ritiro di Pierre Latour (AG2R La Mondiale).

15.24 Il ritardo del drappello di Sam Bennett dal gruppo ha superato il minuto.

15.21 Non si sono fatti sorprendere gli uomini di classifica: alle spalle dei due uomini della Bora-Hansgrohe marciano Jumbo-Visma e Ineos.

15.18 Nel frattempo è calato il vantaggio del battistrada solitario Stefan Kung (Groupama-FDJ): 2’34”.

15.15 Bennett arriva allo scollinamento con un ritardo di 30”: ora il velocista della Deceuninck-Quick Step proverà a recuperare in discesa. C’è grande lotta per la maglia verde!

15.12 Gruppo allungatissimo: c’è un drappello con Sam Bennett e altri velocisti che sta cercando di rientrare in gruppo.

15.09 Un’immagine del forcing della Bora-Hansgrohe.

15.06 Edward Theuns non riesce più a tenere il ritmo e lascia solo in testa Stefan Kung.

15.03 Sta perdendo contatto anche Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept), mentre Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) sta resistendo a fatica.

15.00 Lo sprinter in maggiore difficoltà è Caleb Ewan (Lotto Soudal), che si è staccato in maniera netta dal gruppo.

14.57 Si fa sentire l’azione della Bora-Hansgrohe: il ritardo dai fuggitivi è calato a 4’15”, mentre alcuni velocisti sono in evidente difficoltà e si stanno staccando dal gruppo.

14.54 Adesso in testa al plotone ci sono gli uomini della Bora-Hansgrohe, mentre la Deceuninck-Quick Step si è defilata per proteggere la maglia verde Sam Bennett.

14.50 Ora anche il gruppo sta affrontando l’ascesa del Col du Beal.

14.47 Cresce ancora il vantaggio dei battistrada, che ora si attesta a 5’45”.

14.44 Kung e Theuns stanno affrontando ora la salita del Col du Beal: si tratta di un GPM di seconda categoria, 10.2 km al 5.6% di pendenza media.

14.41 Ecco i due attaccanti in azione.

14.37 Ora il distacco del gruppo dai due fuggitivi è superiore ai 5′.

14.33 Mancano 15 chilometri al Col du Beal, il secondo GPM di giornata.

14.30 4’20” di margine per la coppia di testa a 143 km dal traguardo.

14.26 A dettare l’andatura in testa al gruppo è la Deceuninck-Quick Step. La tappa di oggi sembra adattarsi molto bene alle caratteristiche di Julian Alaphilippe.

14.22 Continua a lievitare il vantaggio dei battistrada, che ha toccato quota 4′.

14.18 Rimangono stabilmente in testa lo svizzero Stefan Kung (Groupama-FDJ) e il belga Edward Theuns (Trek-Segafredo).

14.14 Siamo ormai al tramonto della prima ora di corsa.

14.11 Sagan è riuscito a passare per terzo e a conquistare punti preziosi per la classifica della maglia verde, mentre Bennett è arrivato sesto.

14.08 Grande accelerazione di Peter Sagan per passare per terzo al traguardo volante. Sam Bennett ha provato a tenere botta, ma non è riuscito a resistere.

14.06 La velocità media finora registrata è di 42.1 km/h.

14.03 Il vantaggio della coppia di testa e ora di 3’40”.

14.00 I due fuggitivi si trovano ora ai piedi del primo GPM di giornata.

13.56 170 chilometri all’arrivo.

13.54 Davanti sono rimasti quindi Kueng e Theuns.

13.51 Stranissima la tattica della Sunweb: Bol e Pedersen si rialzano e attendono il gruppo.

13.49 Bol si è fermato per attendere Pedersen e riportarsi insieme sulla coppia al comando.

13.47 Il gruppo Maglia Gialla ora è staccato 1′ dalla vetta.

13.45 Parte da dietro Casper Pedersen (Sunweb).

13.42 180 chilometri al traguardo.

13.40 Stefan Küng prosegue l’azione con Bol e Theuns.

13.38 Il gruppo arriva da dietro, non si placa l’inseguimento.

13.36 Si riporta sugli attaccanti Stefan Kung.

13.34 Prosegue l’azione dell’olandese e del belga: 15” di margine sul gruppo che ovviamente ancora non ha lasciato andare.

13.31 Plotone ancora allungatissimo: velocità molto alta.

13.29 Ora attaccano in due: Cees Bol ed Edward Theuns.

13.26 Si muove anche il nostro Alessandro De Marchi, il plotone non lascia spazio.

13.24 Ci provano Asgreen e De Gendt.

13.22 Egan Bernal preoccupante, è nelle retrovie del plotone.

13.20 Provano ad attaccare Higuita e Kung, ora ci saranno ovviamente tantissimi scatti.

13.16 PARTITI! Subito attacchi.

13.13 Mancano 3 chilometri di trasferimento prima della partenza.

13.10 Il momento della partenza:

13.07 Le parole di Egan Bernal prima del via: “È la gara più dura del mondo. Sono orgoglioso di questa squadra e di essere terzo assoluto. Non posso essere deluso. Farò del mio meglio oggi e poi giorno dopo giorno fino a Parigi”.

13.04 È il momento della partenza fittizia: ora tratto di trasferimento e poi il via ufficiale.

13.00 Corridori che si stanno incolonnando sulla linea di partenza.

12.54 Anche oggi dovrebbe esserci gran battaglia per la fuga iniziale, che potrebbe andare in porto.

12.50 Come di consueto corridori che stanno completando le operazioni al foglio firma:

12.47 Alle 13.05 prevista la partenza fittizia, alle 13.20 quella ufficiale con il chilometro 0.

12.44 Sono ben cinque i GPM che i corridori dovranno affrontare lungo il percorso: la Côte du Chateau (quarta categoria, 1 km all’8,4% di pendenza media), il Col du Béal (seconda categoria, 10,2 km al 5.6%), la Côte de Courreau (terza categoria, 4 km al 5.7%) e, nel finale, all’interno di un percorso urbano nei pressi di Lione, la Côte de la Duchère (quarta categoria, 1,4 km al 5.6%) e la Côte de la Croix-Rousse (quarta categoria, 1,4 km al 4.8%). Nulla di trascendentale, ma sicuramente spettacolo che non mancherà.

12.42 Oggi in programma la quattordicesima tappa: costituita dai 194 chilometri che collegano Clermont-Ferand a Lione.

12.40 Buongiorno e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE del Tour de France 2020.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2020. La frazione odierna è costituita dai 194 chilometri che collegano Clermont-Ferand a Lione, la terza città più popolosa dello Stato transalpino dopo Parigi e Marsiglia.

Dopo lo spettacolo di ieri sul Massiccio Centrale, anche la tappa odierna promette emozioni. Sono ben cinque i GPM che i corridori dovranno affrontare lungo il percorso: la Côte du Chateau (quarta categoria, 1 km all’8,4% di pendenza media), il Col du Béal (seconda categoria, 10,2 km al 5.6%), la Côte de Courreau (terza categoria, 4 km al 5.7%) e, nel finale, all’interno di un percorso urbano nei pressi di Lione, la Côte de la Duchère (quarta categoria, 1,4 km al 5.6%) e la Côte de la Croix-Rousse (quarta categoria, 1,4 km al 4.8%). Quest’ultima ascesa è posizionata a soli 5 chilometri dal traguardo e, insieme alla precedente, potrebbe sconvolgere il finale. Diversi i possibili finali di oggi: potrebbe andare in porto una fuga da lontano di qualche coraggioso, così come potrebbe concludersi con una volata ristretta. Appare comunque una frazione ideale per i corridori da Classiche, come Marc Hirschi (Sunweb), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) e Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe). Correrà ancora in maglia gialla Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che ieri è riuscito a incrementare il vantaggio su un deludente Egan Bernal (Ineos), mentre al secondo posto della classifica generale si è issato Tadej Pogacar (UAE Emirates).

La quattordicesima tappa del Tour de France 2020 scatterà alle ore 13.20. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale integrale, con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della Grande Boucle. Buon divertimento!

antonio.lucia@oasport.it

