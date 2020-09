DIRETTA MotoGP, GP Misano LIVE: Morbidelli se ne fa tutto solo! 2° Rossi, 4° Bagnaia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 15.10 (13 SETTEMBRE)

Loading...

Loading...

-1 Rins sbaglia e viene passato da Mir, che ora va all’attacco di Rossi.

-1 ULTIMO GIRO!

-2 ATTACCA RINS, MA CHIUDE VALENTINO!

-2 Rins minacciosissimo ora.

-2 DEVONO RESISTERE GLI ITALIANI! Gli spagnoli sono delle spine nel fianco, ma mancano due giri! Morbidelli saggiamente rallenta un po’ davanti.

-3 Morbidelli deve rimanere concentrato, ha 3 secondi di vantaggio. Bagnaia, Rossi, Rins e Mir sono insieme e si giocano il secondo posto.

-3 Attenzione perché Bagnaia non è riuscito a scappare via. Valentino Rossi reagisce e va a riprendere il connazionale, che ora è calato fisicamente dopo l’operazione!

-4 Rossi sta dando davvero tutto, chiudendo la porta in tutti i modi a Rins. Lo spagnolo è nettamente più veloce, così come Mir.

-5 Un grande Franco Morbidelli comanda con 2″8 su Bagnaia! Che Italia! Rossi deve difendere con i denti il podio dalle Suzuki, serve un’impresa.

-5 Anche Mir si sta riportando sotto a Rossi e Rins. Vinales ha superato Miller ed è sesto.

-6 Rins attacca Rossi, che per il momento si difende. Vibra la Yamaha del Dottore, l’anteriore è ormai andata purtroppo.

-6 Bagnaia e Rins ne hanno di più di Rossi in questa fase.

-7 ANCORA BAGNAIAAAAAAAAAAAAAA!!! Nessun timore reverenziale, sverniciato anche Valentino Rossi!

-7 Ora Vinales si scuote e si riporta sotto a Miller. Solo ora inizia a funzionare la hard dello spagnolo al posteriore.

-8 BAGNAIAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Attacco deciso su Rins, è terzo! E sta già per provarci su Rossi!

-8 Morbidelli in testa con 2″2 sul terzetto composto da Rossi, Rins e Bagnaia. Niente da fare per Dovizioso, resta ottavo a 9 decimi da Vinales.

-9 Bagnaia è arrembante nella coda di Rins.

-10 Morbidelli ha 2 secondi di vantaggio su Rossi, ripreso da Rins e Bagnaia. Il Dottore deve stringere i denti, non si è messa bene. Vinales è sprofondato, la Yamaha ufficiale ha problemi seri con il degrado delle gomme.

-11 Queste le gomme dei primi: hard-media Morbidelli, media-media Rossi, media-soft Rins, hard-soft Bagnaia.

-11 Rins e Bagnaia a meno di un secondo da Valentino Rossi. E’ ancora lunghissima…

-12 Dovizioso a 7 decimi da Vinales. Il settimo posto per lui è il risultato massimo oggi, salvo cadute di chi lo precede.

-12 Si mette male per Valentino Rossi. E’ in difficoltà con le gomme. Sale a 1″6 il ritardo da Morbidelli, Rins e Bagnaia stanno andando a riprenderlo.

-13 Morbidelli comanda con 1″1 su Rossi e 2″6 su Rins. Alle spalle dello spagnolo c’è Bagnaia, poi Miller e Mir. 7° Vinales, staccatissimo. 8° Dovizioso a 7″3 dalla vetta.

-14 BAGNAIAAAAAAAAAAAAA!!! Non ha perso tempo e ha subito passato Miller! Ora è quarto!

-14 Rins supera Miller e ora si fionda a caccia di Valentino Rossi.

-14 MORBIDELLI IN FUGA! 8 decimi su Rossi e 2″3 su Miller, che si tiene dietro Rins e Bagnaia!

-15 Rins ha ripreso Miller. Ve lo avevamo detto: attenzione alla Suzuki nella seconda parte di gara….

-15 Rins e Bagnaia, rispettivamente quarto e quinto, sono i più veloci in pista! E’ una gara assurda e non siamo neanche a metà….

-16 Momento di difficoltà per Valentino Rossi, che vede riavvicinarsi anche Miller.

-16 SCAPPA MORBIDELLI, PAZZESCO IL ROMANO! 1’32″9, mezzo secondo su Valentino Rossi!

-17 Dovizioso ora sta girando abbastanza bene. E’ a 8 decimi da Vinales, che nel frattempo è stato passato anche da Mir!

-17 Prova ad allungare Morbidelli, ma risponde Valentino Rossi! Miller sembra non riuscire a tenere il passo dei primi due in questa fase.

-18 INDEMONIATOOOOOOOOOOOOOOO!!! Bagnaia svernicia Vinales sul rettilineo ed è quinto! Li sta saltando tutti a velocità doppia, è un toro scatenato!

-18 BAGNAIAAAAAAAAAAAAAA!!! Mir sbaglia e l’italiano lo infila! Rimonta dirompente con la Ducati Pramac, è sesto ed è velocissimo!

-18 Morbidelli in testa con 3 decimi su Valentino Rossi e 1″2 su Miller che ora fa fatica! 4° Rins a 2″8.

-19 Rins supera Vinales ed è quarto. Dovizioso, ottavo, virtualmente leader del Mondiale.

-19 Bagnaia scatenato, due giri veloci consecutivi. E’ rientrato sul gruppetto Vinales!

-20 PAZZESCOOOOOOOO!!! FUORI QUARTARAROOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Succede di tutto, cambia completamente lo scenario del Mondiale!

-21 SI MUOVE QUARTARARO! Il francese supera Vinales ed è quarto! Qui ci si gioca il Mondiale…

-21 Gara di logoramento, sarà cruciale risparmiare le gomme in vista degli ultimi 10 giri.

-22 Valentino Rossi si è accorto che il passo di Morbidelli è buono e, per adesso, si accontenta di stargli dietro, senza provare l’attacco. Lo sta studiando.

-23 Morbidelli, Rossi e Miller sono insieme. A 6 decimi dall’australiano sta rinvenendo Vinales, portandosi dietro Quartararo, Rins e Mir. Sta per formarsi un gruppone.

-24 Dovizioso è già fuori dai giochi per il podio. I primi 7 si sono staccati. 8° Bagnaia a 2″ da Mir, che è settimo. 9° Dovizioso.

-24 Attenzione a Vinales: avendo la hard al posteriore, nel finale di gara potrebbe risalire molto forte.

-24 Valentino Rossi è vicinissimo a Morbidelli, incollato. Ma non trova il guizzo per il sorpasso.

-25 Doppia media per Valentino Rossi, hard-media per Morbidelli e Quartararo, media-soft per Miller, media-hard per Vinales che sta soffrendo in questa prima fase.

-25 Morbidelli e Rossi i più veloci in pista. 1’33″3 per entrambi, sono più lenti di 6 decimi Quartararo e Vinales. Miller a 4 decimi dal Dottore.

-26 Vinales sembra fare da tappo a Quartararo e Rins, una buona notizia per gli italiani.

-26 Morbidelli precede Rossi, Miller, Vinales, Quartararo e Rins. 8° Bagnaia, 9° Dovizioso, 14° Petrucci.

-27 MILLER SUPERA VINALES ED E’ TERZO!

-27 Valentino Rossi attacca Morbidelli, ma il romano chiude!

-27 giri alla fine. Morbidelli avanti, Rossi lo attacca!

MORBIDELLI IN TESTA DAVANTI A ROSSI E VINALES! PESSIMA PARTENZA DI QUARTARARO!

14.00 SEMAFORO VERDE, PARTITI!

13.59 Piloti sulla griglia di partenza…

13.58 Giro di ricognizione!

13.57 Ricordiamo che saranno 27 le tornate da percorrere.

13.55 Valentino Rossi ritrova i suoi tifosi in tribuna. Sono 10000 sugli spalti. Sconfiggeremo questa pandemia, anche questo è un segnale.

The socially distanced crowd are making plenty of noise! 👏 A few are here to cheer on @ValeYellow46!!! 😎#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/rE2JTw6CpH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2020

13.53 Temperature estive a Misano, 30°.

13.51 Attenzione alle Suzuki di Rins e Mir che, soprattutto nella seconda parte di gara, possono mantenere un passo notevole.

13.49 Scelta delle gomme decisiva. Possibile che Dovizioso opti per una soft al posteriore, dovendo recuperare dalla nona posizione. Il forlivese dovrà limitare i danni, una top5 sarebbe un risultato ottimo su questa pista.

13.47 I grandi favoriti sono Vinales e Quartararo, con Morbidelli terzo incomodo. Proverà ad inserirsi Valentino Rossi, che in gara dovrà colmare quel gap di 3 decimi che ha accusato nelle prove. Difficile che oggi vinca una moto diversa dalla Yamaha, ma non si sa mai: occhio alla Suzuki.

13.45 Valentino Rossi al termine del warm-up: “La gomma hard ha fatto fatica, ma col caldo dovrebbe andare meglio. Penso che sceglierò quella“.

13.42 Saranno 27 i giri da percorrere.

13.40 Infine, va rimarcato un fatto riguardo Marc Marquez. Il catalano è l’unico pilota capace di vincere in tre differenti classi, avendo primeggiato in 125cc (2010), in Moto2 (2011, 2012) e in MotoGP (2015, 2017, 2019).

13.37 A proposito di costruttori, nel Gran Premio di San Marino è la Yamaha a dominare la scena. La Casa di Iwata ha infatti primeggiato ben 11 volte, stabilendo anche il record di affermazioni consecutive (quattro). La Honda insegue a quota 8, ma è in grande rimonta (si è imposta quattro volte nelle ultime cinque edizioni). Le due principali marche giapponesi hanno quindi lasciato le briciole agli altri, poiché per il resto si contano 2 vittorie della Ducati e 1 della Suzuki.

13.34 Quanti sono, invece, i centauri in grado di vincere su due moto diverse? Ce l’ha fatta solamente un uomo, ovvero Randy Mamola, impostosi nel 1984 con la Honda e nel 1987 con la Yamaha.

13.32 Complessivamente sono cinque i successi italiani nel GP di San Marino. A quelli già citati di Rossi e Dovizioso, si aggiunge quello di Marco Lucchinelli (1981).

13.30 GP SAN MARINO – VITTORIE TOP CLASS

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2011, 2012, 2013)

3 – ROSSI Valentino [ITA] (2008, 2009, 2014)

3 – MARQUEZ Marc [SPA] (2015, 2017, 2019)

2 – LAWSON Eddie [USA] (1985, 1986)

2 – MAMOLA Randy [USA] (1984, 1987)

2 – PEDROSA Dani [SPA] (2010, 2016)

13.27 Oltre a Rossi e Marquez anche un terzo centauro attualmente in attività può vantare un successo nel Gran Premio di San Marino. Si tratta di Andrea Dovizioso, impostosi nel 2018.

13.24 Tre piloti sono stati capaci di imporsi per 3 volte. Si tratta di Jorge Lorenzo (2011, 2012, 2013), Valentino Rossi (2008, 2009, 2014) e Marc Marquez (2015, 2017, 2019). Dunque si può notare come il maiorchino detenga il primato di affermazioni consecutive, essendo l’unico ad aver realizzato un tris.

13.20 Quando il Gran Premio di San Marino ha fatto parte del motomondiale, la classe regina vi ha sempre corso. Dunque, quella odierna sarà la 23ma edizione del GP per quanto riguarda la 500cc o la MotoGP.

13.18 Sinora si sono disputate 22 edizioni del GP di San Marino. Di esse, 16 sono andate in scena a Misano (1985, 1986, 1987 e tutte quelle dal 2007 a oggi), 4 al Mugello (1982, 1984, 1991, 1993) e 2 a Imola (1981, 1983).

13.15 Il GP di San Marino nasce nel 1981. Inizialmente si disputa a Imola negli anni dispari e al Mugello in quelli pari. L’alternanza però ha vita breve e nel 1985 l’evento trasloca a Misano. Per poco, perché dal 1988 viene stralciato dal calendario, rientrandovi solo occasionalmente nel 1991 e nel 1993 come stratagemma per gareggiare comunque al Mugello. Tuttavia, dal 1994 in poi l’autodromo toscano diventa il teatro esclusivo del Gran Premio d’Italia e, se si deve correre per due volte nel Bel Paese, la denominazione “GP di San Marino” non viene comunque utilizzata. Almeno sino al 2007, quando il crescente interesse attorno al motociclismo generato dai successi di Valentino Rossi consente di tornare a organizzare due Gran Premi. Sulla pista di Misano, completamente rinnovata, viene quindi riproposto il Gran Premo di San Marino a cui viene aggiunta la denominazione “e della Riviera di Rimini”. Da allora la prova non è più uscita dal calendario.

13.13 Si gareggia a Misano sul circuito ‘Marco Simoncelli’.

13.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di San Marino 2020 di MotoGP.

La griglia di partenza – La presentazione della gara – La cronaca del warm-up

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di San Marino 2020, sesta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli. Si preannuncia grande spettacolo nell’evento clou di questo intenso fine settimana in Romagna, sarà una corsa avvincente e molto incerta, su asfalto asciutto e sotto un sole cocente da fine estate. Ne vedremo davvero delle belle, si torna in pista dopo due settimane di stop e i piloti sono printi per darsi battaglia per le posizioni di vertice.

Lo spagnolo Maverick Vinales scatterà dalla pole position e andrà a caccia della prima vittoria stagionale, ma accanto a lui ci saranno guardinghi i due compagni di marca: Franco Morbidelli (secondo) sogna di agguantare il suo primo successo in carriera nella classe regina, Fabio Quartararo (terzo) è leader del Mondiale e vuole conquistare punti preziosi per la classifica generale. Attenzione però allo scatenato Valentino Rossi che, di fronte al proprio pubblico, vuole fare saltare il banco: il Dottore scatterà dalla quarta piazzola, ha il passo e le qualità per puntare al podio e magari anche per tornare a vincere.

Le quattro Yamaha sono le grandi favorite della vigilia, ma attenzione anche alle propositive Suzuki di Alex Rins (settimo) e Joan Mir (ottavo). Si preannuncia una gara difficile per Andrea Dovizioso, l’obiettivo massimo in sella alla sua Ducati sembra essere la top-5: il forlivese dovrà cercare una rimonta dal nono posto. Le altre Ducati di Jack Miller e Franco Bagnaia partiranno dalla quinta e dalla sesta piazzola. Le KTM non sembrano invece poter essere un fattore in questa occasione dopo aver già vinto due gare in questa stagione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di San Marino 2020, sesta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse