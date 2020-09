DIRETTA MotoGP, GP Misano 2 LIVE: FP3 in tempo reale

AGGIORNA LA DIRETTA LIVE DELLA MOTOGP

Il programma del GP Emilia Romagna (19 settembre) – La presentazione del GP Emilia Romagna (19 settembre) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 del GP dell’Emilia Romagna, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Misano le squadre lavoreranno alacremente per trovare la giusta messa a punto in vista del time-attack odierno e della gara di domani soprattutto.

Le prove libere del venerdì hanno evidenziato un equilibrio davvero incredibile nelle posizioni di vertice sul giro secco, con i primi cinque della classifica combinata racchiusi in appena 71 millesimi ed i primi diciotto in meno di otto decimi. Nonostante il netto passo avanti da un weekend all’altro di KTM (Brad Binder 1°, Pol Espargarò 5° ieri) e Honda (Takaaki Nakagami 2°), resta leggermente favorita per la pole position Yamaha con i vari Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Franco Morbidelli. Strada in salita invece per Valentino Rossi, almeno per il momento, alla luce di un venerdì in cui il Dottore non ha impressionato sul passo lasciando inoltre a desiderare sul giro secco con gomme nuove.

Fari puntati anche su Ducati, che ha dimostrato finora un potenziale globalmente più competitivo rispetto a Misano 1 e che quindi può provare ad agguantare la prima fila soprattutto con Jack Miller e Francesco Bagnaia. Obiettivo seconda fila per il leader iridato Andrea Dovizioso, chiamato ad una qualifica perfetta per poi affrontare la gara con buone prospettive. Da segnalare infine le due Suzuki ed in particolare quella di Joan Mir, dotato di un passo gara strepitoso che gli può consentire di lottare anche per la vittoria in caso di buona posizione di partenza in griglia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della FP3 del GP dell’Emilia Romagna, round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.55 con la FP3, per poi assistere alle FP4 programmate alle ore 13.30 a precedere le qualifiche. Buon divertimento!

