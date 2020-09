DIRETTA F1, GP Sochi 2020 LIVE: alle 14.00 il via alle FP2, Ferrari vuole risalire la china con Vettel e Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.42 Ricordiamo di seguito la situazione aggiornata del Mondiale 2020 per quanto riguarda la classifica piloti:

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 190

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 135

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 110

4 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 65

5 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 63

6 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 57

7 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 53

8 Charles Leclerc MON FERRARI 49

9 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 44

10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 43

11 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 41

12 Esteban Ocon FRA RENAULT 30

13 Sebastian Vettel GER FERRARI 17

13.38 Valtteri Bottas ha dominato al mattino con la Mercedes, dimostrandosi a proprio agio sul tracciato di Sochi. Di seguito la classifica completa delle FP1:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:34.923 13

2 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:35.430 +0.507s 22

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:35.577 +0.654s 22

4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.796 +0.873s 23

5 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.965 +1.042s 21

6 31 Esteban Ocon RENAULT 1:36.061 +1.138s 23

7 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:36.230 +1.307s 22

8 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:36.254 +1.331s 24

9 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:36.323 +1.400s 23

10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:36.706 +1.783s 25

11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:36.896 +1.973s 23

12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:36.970 +2.047s 8

13 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:37.110 +2.187s 28

14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:37.201 +2.278s 17

15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:37.230 +2.307s 23

16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:37.430 +2.507s 22

17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:37.595 +2.672s 24

18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:37.649 +2.726s 24

19 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:37.716 +2.793s 18

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:37.784 +2.861s 11

13.34 Alle ore 14.00 scatterà una FP2 estremamente importante per capire gli effettivi valori in campo tra i vari team sia sul giro secco da qualifica che sul passo gara.

13.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2020, decima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1.

Cronaca FP1 – Classifica FP1 – Presentazione weekend – Presentazione della giornata (25 settembre) – Programma odierno

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2020, decima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Si torna in pista dunque a Sochi per 90 minuti di prove estremamente importanti in cui sarà possibile capire meglio i valori in campo su questo tracciato nella simulazione di qualifica ed in seguito sul passo gara con elevato carico di carburante a bordo delle varie macchine.

In mattinata Valtteri Bottas ha dominato in lungo e in largo con la Mercedes, confermandosi estremamente competitivo sul circuito che lo ha visto conquistare nel 2017 la sua prima vittoria della carriera in Formula 1. Lewis Hamilton proverà a reagire dopo una FP1 sottotono per dimostrare di poter battere il compagno di squadra finlandese sul giro secco in vista delle qualifiche di domani, mentre la Red Bull punta tutto come di consueto su Max Verstappen per cercare di insidiare le due Frecce Nere. Buoni riscontri nella prima sessione odierna anche per Renault, con il secondo posto di un ottimo Daniel Ricciardo, oltre ad una Racing Point che ha piazzato entrambi i piloti nella top5. Ferrari chiamata a salire di colpi in questo turno pomeridiano per restare a contatto con il gruppo che si giocherà l’ingresso in Q3 e nella zona punti.

Appuntamento dunque alle ore 14.00 con il semaforo verde della seconda sessione di prove libere del weekend a Sochi per la Formula 1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere l’avvicinamento dei vari team alle qualifiche e soprattutto alla decima gara del 2020: buon divertimento!

Foto: Lapresse