[COMPLETARE] Internazionali d’Italia 2020 oggi: orari, programma, tv, streaming, ordine di gioco (18 settembre)

Giorno di ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2020. Quattro sono gli italiani in caccia dei quarti, ed uno ci sarà con certezza a causa di un derby tutto italiano, ma la giornata è ricchissima di spunti più o meno particolari.

Tornano davvero in campo tutti: big e azzurri, in un giorno che vede la disputa anche dei quarti di finale dei tornei di doppio (con Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori ancora impegnati). Il Centrale apre le danze con il derby tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia, che in proiezione porta a uno tra Cilic e Ruud. Segue Simona Halep: la numero 2 del mondo affronta l’ucraina Dayana Yastremska, non una terraiola, ma comunque una da non sottovalutare. Derby anche per la Serbia, con Novak Djokovic e Filip Krajinovic: chi vince sfiderà uno tra Lorenzo Musetti e il tedesco Dominik Koepfer, per un match che designerà almeno un qualificato ai quarti. Serata con Rafael Nadal e Dusan Lajovic per gli uomini e con Polona Hercog e Marketa Vondrousova tra le donne. Giorno di sogni anche per Jannik Sinner, opposto a Grigor Dimitrov nella mattina del Grandstand. Match tutti da guardare anche i due femminili in mezzo ai quali è stato inserito quello di Musetti.

Gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia inizieranno alle ore 11:00 su tutti i campi. Sarà possibile seguire il torneo maschile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) e quello femminile su SuperTennis, oltre che in streaming su Sky Go e sul sito di SuperTennis o sulla sua pagina Facebook nei rispettivi casi. La sessione serale è trasmessa da entrambi i canali in via integrale. OA Sport offrirà inoltre le DIRETTE LIVE dei tre match azzurri, per non perdere nulla delle emozioni italiane.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020, OTTAVI DI FINALE: ORDINE DI GIOCO

CENTRALE

Sessione diurna (dalle 11:00)

ATP Matteo Berrettini (ITA) (4)-Stefano Travaglia (ITA) (WC)

WTA Simona Halep (ROU) (1)-Dayana Yastremska (UKR) – Non prima delle 13:00

ATP Novak Djokovic (SRB) (1)-Filip Krajinovic (SRB)

Sessione serale (dalle 19:00)

ATP Dusan Lajovic (SRB)-Rafael Nadal (ESP) (2)

WTA Polona Hercog (SLO)-Marketa Vondrousova (CZE) (12)

PIETRANGELI

WTA Anna Blinkova (RUS) (Q)-Karolina Pliskova (CZE) (2)

ATP Ugo Humbert (FRA)-Denis Shapovalov (CAN) (12)

WTA Garbine Muguruza (ESP) (9)-Johanna Konta (GBR) (7)

ATP Lorenzo Musetti (ITA) (Q)-Dominik Koepfer (GER) (Q) – Non prima delle 17:00

WTA Svetlana Kuznetsova (RUS)-Elina Svitolina (UKR) (4) – Non prima delle 19:00

GRANDSTAND

ATP Grigor Dimitrov (BUL) (15)-Jannik Sinner (ITA) (WC)

ATP Casper Ruud (NOR)-Marin Cilic (CRO) – Non prima delle 14:00

WTA Victoria Azarenka (BLR) (SE)-Daria Kasatkina (RUS) (Q)

ATP Diego Schwartzman (ARG) (8)-Hubert Hurkacz (POL)

CAMPO 1

WTA Danka Kovinic (MNE) (Q)-Elise Mertens (BEL) (11)

WTA Elena Rybakina (KAZ) (10)-Yulia Putintseva (KAZ)

WTA Su-Wei Hsieh (TPE)/Barbora Strycova (CZE) (1)-Veronika Kudermetova (RUS)/Katerina Siniakova (CZE)

WTA Lucie Hradecka (CZE)/Andreja Klepac (SLO)-Hayley Carter (USA)/Luisa Stefani (BRA)

CAMPO 2 (dalle 13:00)

ATP Jurgen Melzer (AUT)/Edouard Roger-Vasselin (FRA)-Max Purcell (AUS)/Luke Saville (AUS)

ATP Mate Pavic (CRO)/Bruno Soares (BRA)-Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) (4) – Non prima delle 14:00

ATP Rohan Bopanna (IND)/Denis Shapovalov (CAN)-Jeremy Chardy (FRA)/Fabrice Martin (FRA) – Dopo ragionevole riposo

CAMPO 4 (dalle 12:00)

WTA Shuko Aoyama (JPN)/Ena Shibahara (JPN)-Asia Muhammad (USA)/Arina Rodionova (AUS)

WTA Anna-Lena Friedsam (GER)/Raluca Olaru (ROU)-Magda Linette (POL)/Bernarda Pera (USA) (Alt)

ATP John Peers (AUS)/Michael Venus (NZL)-Lorenzo Sonego (ITA)/Andrea Vavassori (ITA) (WC)

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, supertennis.tv e Facebook SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse