Ciclismo, Mondiali 2020: i convocati dell’Italia. Scelte di Cassani razionali, incognite Formolo e Moscon

Il Mondiale di Imola è sempre più vicino. 27 settembre il giorno della prova in linea al maschile che assegnerà la maglia iridata, sicuramente la più attesa di tutto il programma in terra romagnola. Oggi Davide Cassani ha diramato la lista dei pre convocati per l’appuntamento: tredici uomini, con alcune incognite, che non partiranno assolutamente con il ruolo di favoriti ma che proveranno a farsi valere sulle strade di casa.

Scelte molto razionali, senza esclusioni eccellenti e senza colpi di scena quelle dell’ex ciclista e commentatore Rai. L’unico assente di lusso, che ha dimostrato una condizione più che discreta in questi giorni, è Matteo Trentin, che però non sarebbe favorito dal percorso, troppo duro, e sarebbe stato limitato ad un ruolo da gregario. Per il resto ci sono i nomi attesi: Vincenzo Nibali, che si presenterà nei panni di capitano, nonostante una condizione tutt’altro che eccellente, Diego Ulissi, che invece sta attraversando un momento super, e il giovane Andrea Bagioli, pronto già al salto di qualità nonostante l’età.

Le incognite maggiori, visto il periodo, sono Gianni Moscon e Davide Formolo. Il trentino ha corso pochissimo in questa ripresa della stagione, con la sfortunata positività di Leonardo Basso, compagno di squadra nella INEOS Grenadiers, che ha fermato il suo cammino: da valutare in questi dieci giorni, se sarà almeno all’80% difficilmente Cassani ne farà a meno. Discorso molto più complicato per l’alfiere della UAE Emirates, che si è rotto la clavicola al Tour de France: Formolo sarebbe stato capitano di questa Nazionale, ora tenterà un recupero a tempo record per poter almeno partecipare.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI CICLISMO 2020 (PROVA IN LINEA MASCHILE):

Andrea Bagioli

Alberto Bettiol

Gianluca Brambilla

Damiano Caruso

Sonny Colbrelli

Nicola Conci

Matteo Fabbro

Davide Formolo

Fausto Masnada

Gianni Moscon

Vincenzo Nibali

Diego Ulissi

Giovanni Visconti

