Bosnia-Italia oggi, calcio femminile: orario, tv, programma Qualificazioni Europei 2021 (titolo)

Oggi, martedì 22 settembre, la Nazionale italiana di calcio femminile torna a calcare un campo da gioco dopo diverso tempo. La compagine tricolore è in trepidante attesa di affrontare a Zenica la Bosnia per il settimo match del gruppo B di qualificazione agli Europei 2022. Le motivazioni per far bene non mancano in un girone nel quale la formazione tricolore è in testa con 18 punti: 6 vittorie in altrettante partite, 19 gol fatti e 2 subiti. Tuttavia, in questo raggruppamento, l’avversaria vera l’Italia ancora non l’ha affrontata e cioè la Danimarca, che con una partita in meno ha 15 punti e soprattutto 29 reti realizzate e nessuna subita. Le azzurre non potranno distrarsi e dovranno dar seguito alla sequenza di risultati senza macchia, replicando il successo di Palermo (2-0) contro le bosniache, ottenuto l’8 ottobre 2019 (reti di Cristiana Girelli e di Manuela Giugliano).

IL PROGRAMMA DI BOSNIA-ITALIA CALCIO FEMMINILE – QUALIFICAZIONE EUROPEI 2022

La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai2, live streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito il programma:

Martedì 22 settembre

16.00 Bosnia-Italia – Settimo incontro Qualificazioni Europei 2022 a Zenica

Foto: LaPresse