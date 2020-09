Beach volley, Europeo Under 20 Izmir. Gironi di ferro per le due coppie italiane

Scatta oggi, giovedì 17 settembre, il Campionato Europeo Under 18 a Izmir in Turchia. L’Italia schiera due coppie che non sono state fortunate nella composizione dei giorni e dovranno faticare non poco, almeno stando alle previsioni della vigilia, per superare il primo turno ed entrare alla fase ad eliminazione diretta.

In campo femminile l’Italia sarà rappresentata dalla lombarda Aurora Mattavelli, della società ASD Carnate Usmate Velate Volley e dalla marchigiana Margherita Tega dell’ASD Conero Planet Volley Team, mentre in campo maschile la maglia azzurra sarà indossata dall’altoatesino Theo Hanni e dal bresciano della Stadion Volley Riccardo Iervolino.

Loading...

Loading...

Compito subito durissimo per Hanni/Iervolino che alle 12.10 affrontano uno degli scogli più duri dell’intero campionato continentale, la coppia russa formata da Zharovin e Markov che, visti i risultati dei connazionali che li hanno preceduti, partono con i favori del pronostico. Nel pomeriggio gli italiani affronteranno per la seconda sfida del girone all’italiana che qualifica i primi tre alla fase ad eliminazione diretta i bulgari Nakov/Vartigov, mentre domani Hanni/Iervolino se la vedranno con i temibili polacchi Czachorowski/Lejawa.

In campo femminile debutto tutt’altro che morbido per Tega/Mattavelli che oggi alle 9.40 se la vedranno con le polacche Kielak/Kruczek. nel pomeriggio azzurre ancora in campo per affrontare le serbe Cikuc/Cikuc, presenti anche nel torneo Under 20 e domani la coppia italiana affronterà le slovene Šen/Kadunc a completare le sfide del girone.

TORNEO MASCHILE

Pool H. Oggi 13.50: Isaksson/Ekstrand (SWE)-Canet/Rotar (FRA), Fokerots/Abelitis (LAT)-Polednik/Pohl (CZE). Isaksson/Ekstrand (SWE)-Polednik/Pohl (CZE), Fokerots/Abelitis (LAT)-Canet/Rotar (FRA). Domani: Canet/Rotar (FRA)-Polednik/Pohl (CZE), Fokerots/Abelitis (LAT)-Isaksson/Ekstrand (SWE).

Pool G. Oggi 13.00: Cuzmiciov/Yellin (ISR)-Kosinski/Tanase (ROU), Viera/Bernal (ESP)-Merkulov/Tereshchenko (UKR). Cuzmiciov/Yellin (ISR)-Merkulov/Tereshchenko (UKR), Viera/Bernal (ESP)-Kosinski/Tanase (ROU). Domani: Kosinski/Tanase (ROU)-Merkulov/Tereshchenko (UKR), Viera/Bernal (ESP)-Cuzmiciov/Yellin (ISR)

Pool F. Oggi 13.00: Czachorowski/Lejawa (POL)-Nakov/Vartigov (BUL), 12.10: Iervolino/Hanni (ITA)-Zharovin/Markov (RUS). Czachorowski/Lejawa (POL)-Zharovin/Markov (RUS), Iervolino/Hanni (ITA)-Nakov/Vartigov (BUL). Domani: Nakov/Vartigov (BUL)-Zharovin/Markov (RUS), Iervolino/Hanni (ITA)-Czachorowski/Lejawa (POL)

Pool E. Oggi 12.10: Boiko/Omelchuk (UKR)-Jurkovic/Repek (CRO), Nemec/Malik (CZE)-Berzins/Teteris (LAT). Boiko/Omelchuk (UKR)-Berzins/Teteris (LAT), Nemec/Malik (CZE)-Jurkovic/Repek (CRO). Domani: Jurkovic/Repek (CRO)-Berzins/Teteris (LAT), Nemec/Malik (CZE)-Boiko/Omelchuk (UKR)

Pool D. Oggi 12.10: Kolb/Steinmann (SUI)-Nazaryan/Asmaryan (ARM), 11.20: Laus/Voit (EST)-Zajc/Bracko (SLO). Kolb/Steinmann (SUI)-Zajc/Bracko (SLO), Laus/Voit (EST)-Nazaryan/Asmaryan (ARM). Domani: Nazaryan/Asmaryan (ARM)-Zajc/Bracko (SLO), Laus/Voit (EST)-Kolb/Steinmann (SUI)

Pool C. Oggi 11.20: Lanevski/Miscenko (LTU)-Ibrahimi/Zejna (KOS), Okorn/Marovt (SLO)-Keskin/Tur (TUR). Lanevski/Miscenko (LTU)-Keskin/Tur (TUR), Okorn/Marovt (SLO)-Ibrahimi/Zejna (KOS). Domani: Ibrahimi/Zejna (KOS)-Keskin/Tur (TUR), Okorn/Marovt (SLO)-Lanevski/Miscenko (LTU)

Pool B. Oggi 11.20: Udvarhelyi/Dóczi (HUN)-Van Langendonck/De Hert (BEL), 10.30: Panchenko/Chuprinov (RUS)-Gurkan/Gurkan (TUR). Udvarhelyi/Dóczi (HUN)-Gurkan/Gurkan (TUR), Panchenko/Chuprinov (RUS)-Van Langendonck/De Hert (BEL). Domani: Van Langendonck/De Hert (BEL)-Gurkan/Gurkan (TUR), Panchenko/Chuprinov (RUS)-Udvarhelyi/Dóczi (HUN)

Pool A. Oggi 10.30: Bello /Soczewka (ENG)-Plamadeala/Romanov (MLD), Kaplan/Kurt (TUR)-Hölting Nilsson/Nordh Öhman (SWE). Bello /Soczewka (ENG)-Hölting Nilsson/Nordh Öhman (SWE), Kaplan/Kurt (TUR)-Plamadeala/Romanov (MLD). Domani: Plamadeala/Romanov (MLD)-Hölting Nilsson/Nordh Öhman (SWE), Kaplan/Kurt (TUR)-Bello/Soczewka (ENG)

TORNEO FEMMINILE

Pool H. Oggi10.30: Šen/Kadunc (SLO)-Cikuc/Cikuc (SRB), 9.40: Mattavelli/Tega (ITA)-Kielak/Kruczek (POL). Šen/Kadunc (SLO)-Kielak/Kruczek (POL), Mattavelli/Tega (ITA)-Cikuc/Cikuc (SRB). Domani: Cikuc/Cikuc (SRB)-Kielak/Kruczek (POL), Mattavelli/Tega (ITA)-Šen/Kadunc (SLO)

Pool G. Oggi 9.40: Gubik/Vecsey (HUN)-Gavrilova/Salmanova (RUS), Marcinowska/Ciezkowska (POL)-Dreimane/Vasiljeva (LAT). Gubik/Vecsey (HUN)-Dreimane/Vasiljeva (LAT), Marcinowska/Ciezkowska (POL)-Gavrilova/Salmanova RUS. Domani: Gavrilova/Salmanova (RUS)-Dreimane/Vasiljeva (LAT), Marcinowska/Ciezkowska (POL)-Gubik/Vecsey (HUN)

Pool F. Oggi 9.40: Kressler/Toschini (SUI)-Kindova/Petrova (BUL), 8.50: Lukstina/Grants (LAT)-Radvilaviciute/Petrauskaite (LTU). Kressler/Toschini (SUI)-Radvilaviciute/Petrauskaite (LTU), Lukstina/Grants (LAT)-Kindova/Petrova (BUL). Domani: Kindova/Petrova (BUL)-Radvilaviciute/Petrauskaite (LTU), Lukstina/Grants (LAT)-Kressler/Toschini (SUI)

Pool E. Oggi 8.50: Tšuhnenkova/Chukhnenkova (EST)-Tomasova/Koblizkova (CZE), Chechelnytska/Romaniuk (UKR)-Niederhauser/Kernen (SUI). Tšuhnenkova/Chukhnenkova (EST)-Niederhauser/Kernen (SUI), Chechelnytska/Romaniuk (UKR)-Tomasova/Koblizkova (CZE). Domani: Tomasova/Koblizkova (CZE)-Niederhauser/Kernen (SUI), Chechelnytska/Romaniuk (UKR)-Tšuhnenkova/Chukhnenkova (EST)

Pool D. Oggi 8.50: Bradatan/Radu (ROU)-Mrkic/Sverko (CRO). Selicharova/Fixova (CZE)-Mrkic/Sverko (CRO). Venerdì: Selicharova/Fixova (CZE)-Bradatan/Radu (ROU).

Pool C. Oggi 8.00: Alrod Ben Naim/Havia (ISR)-Jashari/Avdullahu (KOS). Binimelis/Fernández da Silva (ESP)-Jashari/Avdullahu (KOS). Domani: Binimelis/Fernández da Silva (ESP)-Alrod Ben Naim/Havia (ISR)

Pool B. Oggi 8.00: Vasiliauskaite/Rudkovskaja (LTU)-Larsson/Robinson (SWE), Riazhnova/Gubina (RUS)-Khmil/Lazarenko (UKR). Vasiliauskaite/Rudkovskaja (LTU)-Khmil/Lazarenko (UKR), Riazhnova/Gubina (RUS)-Larsson/Robinson (SWE). Domani: Larsson/Robinson (SWE)-Khmil/Lazarenko (UKR), Riazhnova/Gubina (RUS)-Vasiliauskaite/Rudkovskaja (LTU)

Pool A. Oggi 8.00: Keefe/Tucker (ENG)-Gouin/Gaston (FRA). Dincer/Ozsar (TUR)-Gouin/Gaston (FRA). Domani: Dincer/Ozsar (TUR)-Keefe/Tucker (ENG).

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BEACH VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Cev